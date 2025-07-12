دراسة تكشف عن مشروب يستمتع به الملايين يوميا يخفف الإمساك بشكل كبير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:18 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:38 GMT
21 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:22 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يتوجه للدوحة للمشاركة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل لاتفاق مع إسرائيل لزيادة مساعدات غزة
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
08:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:33 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا، واقتراح روسي حول فائض اليورانيوم الإيراني
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250712/دراسة-تكشف-عن-مشروب-يستمتع-به-الملايين-يوميا-يخفف-الإمساك-بشكل-كبير-1102629130.html
دراسة تكشف عن مشروب يستمتع به الملايين يوميا يخفف الإمساك بشكل كبير
دراسة تكشف عن مشروب يستمتع به الملايين يوميا يخفف الإمساك بشكل كبير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن سر يتعلق بمشروب يحظى بشعبية واسعة حول العالم، يتعلق بصحة الأمعاء، وقد يحدث فارقا كبيرا في الحياة اليومية. 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T15:30+0000
2025-07-12T15:30+0000
مجتمع
القهوة
منوعات
الصحة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/17/1080350524_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_07069d7557ef3bd4d53851a07b976d0e.jpg
وأظهر البحث، الذي شمل أكثر من 12 ألف مشارك، أن شرب كوب واحد من القهوة يوميا (نحو 100 ملليغرام من الكافيين) قد يقلل خطر الإصابة بالإمساك بنسبة تقارب 20%.لكن الباحثين حذروا من أن تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مبينين أن كل 100 ملليغرام إضافية من الكافيين تزيد خطر الإمساك بنسبة 6% بسبب تأثيره المدر للبول، والذي قد يسبب الجفاف.وكان من المثير للاهتمام في الدراسة التي نشرت في مجلة الرعاية الصحية المتعددة التخصصات، هو أن كبار السن (فوق 60 عاما) استفادوا من جرعات أعلى من الكافيين، إذ ارتبطت بتراجع خطر الإمساك لديهم.وبشكل عام، فقد انخفض خطر الإمساك بنسبة 25% لدى من يتناولون الكافيين بكميات مرتفعة، مقارنة بمن يستهلكونه بنسب قليلة.واستخدمت الدراسة مقياس "بريستول" لتحديد طبيعة البراز.وفي حين لم تجد الدراسة علاقة واضحة بين تناول الكافيين ومتلازمة القولون العصبي، فقد حذر الباحثون من الإفراط في استهلاك الكافيين، لما له من آثار خطيرة على القلب.وبحسب خبيرة الأدوية، لورين أوريلي، فإنه يمكن للكافيين الزائد أن يرفع ضغط الدم، ويُحدث اضطرابات في نظم القلب، وقد يؤدي إلى الرجفان الأذيني أو النوبات القلبية في بعض الحالات.
https://sarabic.ae/20250706/دراسة-حديثة-القهوة-قد-تسبب-العمى-وهناك-مشروب-بديل-أفضل-1102400261.html
https://sarabic.ae/20250602/5-أدوية-شائعة-لا-يجب-تناول-القهوة-عند-أخذها-1101227291.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/17/1080350524_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6e8588070fa01c0df3ff69defdeb0fbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
القهوة, منوعات, الصحة, الأخبار
القهوة, منوعات, الصحة, الأخبار

دراسة تكشف عن مشروب يستمتع به الملايين يوميا يخفف الإمساك بشكل كبير

15:30 GMT 12.07.2025
© Photo / unsplash/ julien Tromeurالأمعاء والمعدة
الأمعاء والمعدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© Photo / unsplash/ julien Tromeur
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن سر يتعلق بمشروب يحظى بشعبية واسعة حول العالم، يتعلق بصحة الأمعاء، وقد يحدث فارقا كبيرا في الحياة اليومية.
وأظهر البحث، الذي شمل أكثر من 12 ألف مشارك، أن شرب كوب واحد من القهوة يوميا (نحو 100 ملليغرام من الكافيين) قد يقلل خطر الإصابة بالإمساك بنسبة تقارب 20%.
لكن الباحثين حذروا من أن تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مبينين أن كل 100 ملليغرام إضافية من الكافيين تزيد خطر الإمساك بنسبة 6% بسبب تأثيره المدر للبول، والذي قد يسبب الجفاف.
فنجان من القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
مجتمع
دراسة حديثة: القهوة قد تسبب العمى وهناك مشروب بديل أفضل
6 يوليو, 07:59 GMT
وكان من المثير للاهتمام في الدراسة التي نشرت في مجلة الرعاية الصحية المتعددة التخصصات، هو أن كبار السن (فوق 60 عاما) استفادوا من جرعات أعلى من الكافيين، إذ ارتبطت بتراجع خطر الإمساك لديهم.
وبشكل عام، فقد انخفض خطر الإمساك بنسبة 25% لدى من يتناولون الكافيين بكميات مرتفعة، مقارنة بمن يستهلكونه بنسب قليلة.
واستخدمت الدراسة مقياس "بريستول" لتحديد طبيعة البراز.
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
مجتمع
5 أدوية شائعة لا يجب تناول القهوة عند أخذها
2 يونيو, 13:58 GMT
وفي حين لم تجد الدراسة علاقة واضحة بين تناول الكافيين ومتلازمة القولون العصبي، فقد حذر الباحثون من الإفراط في استهلاك الكافيين، لما له من آثار خطيرة على القلب.
وبحسب خبيرة الأدوية، لورين أوريلي، فإنه يمكن للكافيين الزائد أن يرفع ضغط الدم، ويُحدث اضطرابات في نظم القلب، وقد يؤدي إلى الرجفان الأذيني أو النوبات القلبية في بعض الحالات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала