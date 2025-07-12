https://sarabic.ae/20250712/دراسة-تكشف-عن-مشروب-يستمتع-به-الملايين-يوميا-يخفف-الإمساك-بشكل-كبير-1102629130.html

دراسة تكشف عن مشروب يستمتع به الملايين يوميا يخفف الإمساك بشكل كبير

دراسة تكشف عن مشروب يستمتع به الملايين يوميا يخفف الإمساك بشكل كبير

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة عن سر يتعلق بمشروب يحظى بشعبية واسعة حول العالم، يتعلق بصحة الأمعاء، وقد يحدث فارقا كبيرا في الحياة اليومية. 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T15:30+0000

2025-07-12T15:30+0000

2025-07-12T15:30+0000

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وأظهر البحث، الذي شمل أكثر من 12 ألف مشارك، أن شرب كوب واحد من القهوة يوميا (نحو 100 ملليغرام من الكافيين) قد يقلل خطر الإصابة بالإمساك بنسبة تقارب 20%.لكن الباحثين حذروا من أن تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مبينين أن كل 100 ملليغرام إضافية من الكافيين تزيد خطر الإمساك بنسبة 6% بسبب تأثيره المدر للبول، والذي قد يسبب الجفاف.وكان من المثير للاهتمام في الدراسة التي نشرت في مجلة الرعاية الصحية المتعددة التخصصات، هو أن كبار السن (فوق 60 عاما) استفادوا من جرعات أعلى من الكافيين، إذ ارتبطت بتراجع خطر الإمساك لديهم.وبشكل عام، فقد انخفض خطر الإمساك بنسبة 25% لدى من يتناولون الكافيين بكميات مرتفعة، مقارنة بمن يستهلكونه بنسب قليلة.واستخدمت الدراسة مقياس "بريستول" لتحديد طبيعة البراز.وفي حين لم تجد الدراسة علاقة واضحة بين تناول الكافيين ومتلازمة القولون العصبي، فقد حذر الباحثون من الإفراط في استهلاك الكافيين، لما له من آثار خطيرة على القلب.وبحسب خبيرة الأدوية، لورين أوريلي، فإنه يمكن للكافيين الزائد أن يرفع ضغط الدم، ويُحدث اضطرابات في نظم القلب، وقد يؤدي إلى الرجفان الأذيني أو النوبات القلبية في بعض الحالات.

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https://sarabic.ae/20250602/5-أدوية-شائعة-لا-يجب-تناول-القهوة-عند-أخذها-1101227291.html

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