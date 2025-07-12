https://sarabic.ae/20250712/مسؤول-إيراني-حالة-الجمود-في-العلاقات-بين-طهران-والقاهرة-انتهت-1102632057.html

مسؤول إيراني: حالة الجمود في العلاقات بين طهران والقاهرة انتهت

مسؤول إيراني: حالة الجمود في العلاقات بين طهران والقاهرة انتهت

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، محمد حسين سلطاني‌ فرد، اليوم السبت، في ختام مهمته الدبلوماسية بالقاهرة، أن العلاقات بين إيران ومصر تجاوزت حالة... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T18:25+0000

2025-07-12T18:25+0000

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وكتب سلطاني‌ فرد على منصة "إكس" أنه بعد ثلاث سنوات من العمل الدبلوماسي في مصر، شهدت العلاقات بين البلدين انفراجة حقيقية، وأصبحت المصالح المشتركة أوضح وأكثر أهمية من أي وقت مضى.وأعرب عن أمله في أن يشهد البلدان تبادلا سياحيا قريبا، وخطوات ملموسة نحو مزيد من التقارب، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما وجه فرد الشكر للحكومة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، إضافة إلى الإعلاميين والشخصيات العامة، متمنيا مستقبلا يسوده السلام والاستقرار في المنطقة.وكان وزير الخارجية العراقي، عباس عراقجي، أكد على منصة "إكس"، في الشهر الماضي، أن "العلاقات الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة بعد سنوات من الجمود"، مشددا على أن "مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك، مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين، هو أمر غير مسبوق".وأشار إلى أن "إيران ومصر، باعتبارهما قوتين محوريتين في المنطقة وتتمتعان بتاريخ حضاري عريق، تتحملان مسؤولية مشتركة في دعم الاستقرار والسلام الإقليمي".يأتي ذلك زيارته الثانية إلى مصر، حيث أجرى لقاءات مهمة مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي.ويشار إلى أن عراقجي قد أجرى زيارة للقاهرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تعد الأولى لمسؤول إيراني رسمي يزور العاصمة المصرية، منذ عام 2013.وبدأت العلاقات بين القاهرة وطهران، في التحسن منذ عام 2023، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

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