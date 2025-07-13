https://sarabic.ae/20250713/البيت-الأبيض-يؤكد-تطبيق-الرسوم-في-حالة-عدم-الحصول-على-اتفاقات-جيدة-مع-الاتحاد-الأوروبي-1102654112.html

البيت الأبيض يؤكد تطبيق "الرسوم" في حالة عدم الحصول على "اتفاقات جيدة" مع الاتحاد الأوروبي

البيت الأبيض يؤكد تطبيق "الرسوم" في حالة عدم الحصول على "اتفاقات جيدة" مع الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية، ويعتقد أنه يتعين أن تكون... 13.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-13T16:33+0000

2025-07-13T16:33+0000

2025-07-13T16:33+0000

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وأردف هاسيت قائلا، في تصريحات "لشبكة إعلامية أمريكية"، إن ترامب سيمضي قدما في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى، في حال عدم الوصول إلى مقترحات أفضل. وأضاف: "حسنا، هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقا إذا لم يتلقَ الرئيس اتفاقات يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية"، متابعا: "لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة، وسنرى كيف ستنتهي الأمور". واختتم هاسيت قائلا إن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50% على البضائع القادمة من البرازيل يعكس إحباط ترامب من تصرفات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة. يذكر أن ترامب كتب في رسائل نشرت على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أمس السبت: "السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه تعرفة جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتبارًا من 1 أغسطس/آب".وقال ترامب في رسالة إلى فون دير لاين الجمعة الماضية، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية. وكتب: "إنه لشرف عظيم لي أن أرسل إليكِ هذه الرسالة، فهي تظهر قوة والتزام علاقتنا التجارية، وحقيقة أن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود أحد أكبر العجز التجاري معكم، ومع ذلك، قررنا المضي قدمًا، ولكن فقط من خلال تجارة أكثر توازنًا وعدلًا". من جانبها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس السبت، الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، لكنها في الوقت ذاته أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.وأوضحت فون دير لاين، في بيان، أن "فرض رسوم بنسبة 30 في المائة على صادرات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتَي الأطلسي". وأردفت قائلة: "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس/آب. وفي الوقت ذاته، سنتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريًا".

https://sarabic.ae/20250713/ماكرون-يحذر-واشنطن-من-رد-أوروبي-على-رسوم-ترامب-الجمركية-1102636361.html

https://sarabic.ae/20250712/تقرير-رسوم-ترامب-الجمركية-تضع-الأسواق-في-حالة-عدم-اليقين-1102627279.html

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