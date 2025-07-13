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بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أراد الغرب تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا -عاجل
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الخارجية الفلسطينية: تمكين السلطة من ولايتها على غزة هو التزام على المجتمع الدولي
الخارجية الفلسطينية: تمكين السلطة من ولايتها على غزة هو التزام على المجتمع الدولي
سبوتنيك عربي
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتأثيرها على الحالة الإنسانية في القطاع. 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T07:55+0000
2025-07-13T07:55+0000
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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "تمكين السلطة الفلسطينية من ولايتها على غزة، هو التزام على المجتمع الدولي"، مؤكدًا أن "الوقف الفوري لعدوان الاحتلال المدخل الصحيح لحماية الإنسانية في القطاع".وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "مجازر الاحتلال الجماعية، الذي يواصل ارتكابها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بمن فيهم الاطفال والنساء وكبار السن، والتي كان آخرها استهداف مواطنين عند نقطة تجمع للمياه في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع".وشددت الوزارة على أن "تمكين فلسطين ومؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على غزة، باعتباره جزءا أصيلًا من أرض فلسطين، هو المدخل الوحيد لحماية شعبنا وتحقيق العدالة له، وهو أقصر الطرق للبدء بتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها القدس الشرقية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250712/تقرير-إسرائيل-ستقدم-مقترحا-جديدا-لحل-القضايا-الخلافية-مع-حماس-1102634637.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية الفلسطينية: تمكين السلطة من ولايتها على غزة هو التزام على المجتمع الدولي

07:55 GMT 13.07.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
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حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتأثيرها على الحالة الإنسانية في القطاع.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "تمكين السلطة الفلسطينية من ولايتها على غزة، هو التزام على المجتمع الدولي"، مؤكدًا أن "الوقف الفوري لعدوان الاحتلال المدخل الصحيح لحماية الإنسانية في القطاع".
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "مجازر الاحتلال الجماعية، الذي يواصل ارتكابها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بمن فيهم الاطفال والنساء وكبار السن، والتي كان آخرها استهداف مواطنين عند نقطة تجمع للمياه في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع".
وشددت الوزارة على أن "تمكين فلسطين ومؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على غزة، باعتباره جزءا أصيلًا من أرض فلسطين، هو المدخل الوحيد لحماية شعبنا وتحقيق العدالة له، وهو أقصر الطرق للبدء بتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها القدس الشرقية".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
أسير إسرائيلي لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
تقرير: إسرائيل ستقدم مقترحا جديدا لحل القضايا الخلافية مع "حماس"
أمس, 20:50 GMT

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد "حماس"، ردًا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".

بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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