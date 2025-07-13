https://sarabic.ae/20250713/بعد-صعود-الشرع-إلى-السلطة-ما-سبب-فتور-العلاقات-التونسية-السورية--1102652516.html
بعد صعود الشرع إلى السلطة... ما سبب فتور العلاقات التونسية السورية؟
بعد صعود الشرع إلى السلطة... ما سبب فتور العلاقات التونسية السورية؟
سبوتنيك عربي
رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتشكيل حكومة جديدة في سوريا بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، تواصل تونس... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T14:51+0000
2025-07-13T14:51+0000
2025-07-13T14:51+0000
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وفي وقت سارعت فيه معظم الدول العربية إلى إعلان مواقف واضحة تراوحت بين الترحيب والدعم لعودة دمشق إلى الحضن العربي وإعادة تطبيع العلاقات معها، اختارت تونس نهجا متحفظا يثير التساؤلات. فالسلطات التونسية لم تبادر بإرسال برقية تهنئة، ولا أوفدت وفودا دبلوماسية لإجراء محادثات مع الإدارة السورية الجديدة أو مع الرئيس أحمد الشرع. هذا الجمود أثار استغراب العديد من المتابعين للشأن الدولي، خاصة بالنظر إلى السياق الإقليمي الذي يتجه نحو احتواء الأزمة السورية وإعادة دمجها في المحيط العربي. ويرى متابعون أن هذا الصمت يعكس على الأرجح حسابات معقدة في السياسة الخارجية التونسية، تتراوح بين مخاوف أمنية وهواجس سياسية داخلية، وتقديرات دقيقة لموازين القوى الإقليمية، خاصة في ظل تحولات جذرية في التحالفات بالمنطقة. ويذكر أن وزارة الخارجية التونسية اكتفت في اليوم الثاني لرحيل حكومة بشار الأسد ببيان مقتضب شددت فيه على أهمية وحدة سوريا، وسلامة أراضيها، واحترام إرادة شعبها، دون أي موقف عملي يتجاوز هذه المبادئ العامة. في هذا السياق، قال وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الماضي السياسي للرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، المرتبط بالتيار الإسلامي، هو من بين العوامل التي تجعل السلطات التونسية “متخوفة” من إعادة العلاقات بشكل كامل بين البلدين. وأوضح ونيس، أن هذا البعد الأيديولوجي الإسلامي في خلفية الشرع يثير لدى صناع القرار في تونس حذرا مضاعفا، خاصة في ظل التجربة التونسية الداخلية مع التيارات الإسلامية، وتوجه الدولة التونسية الحالي لمحاولة تحييد الدين عن الصراعات السياسية.ومع رحيل بشار الأسد بقيت السلطات التونسية محتاطة حول كيفية توجيه السياسة السورية. وأشار ونيس، إلى أن الرئيس الشرع يفتقر إلى الخبرة في إدارة السياسة الداخلية السورية، معتبرا أن بروزه كان مرتبطا أساسا بالحركة الإسلامية التي كانت تعارض حكومة بشار الأسد. لكن في المقابل، نوه ونيس بنجاحات الشرع في السياسة الخارجية، قائلا: "الشرع نجح في رفع العقوبات الغربية على النظام السوري ولا يزال يحافظ على كرامة شعبه، ولم يتواطأ مع إسرائيل، ولم يدخل في أي اتفاقيات غربية قد تلحق بسوريا أضرارا بسياسة بلاده".كما شدد ونيس على نقطة مفصلية في السياسة الإقليمية الجديدة لسوريا، وهي ابتعادها عن إيران، مشيرا إلى أن الرئيس السوري الحالي قطع علاقته مع إيران، على عكس ما قام به الرئيس السابق بشار الأسد. ورغم هذه التطورات، يرى ونيس أن من مصلحة تونس أن تبقي علاقتها مع سوريا "طبيعية في نطاق الجامعة العربية"، دون الدخول في علاقات تقارب شديد قد تعقد حساباتها الإقليمية أو تثير حساسيات داخلية. وللتذكير، كانت تونس من أوائل الدول التي أغلقت سفارتها في دمشق مطلع سنة 2012 احتجاجا على قمع الثورة، لكن مع صعود قيس سعيد إلى الرئاسة شهدت العلاقة تحسنا ملحوظا، حيث سعت تونس إلى فك عزل الحكومة السورية السابقة. وفي سنة 2022، التقى سعيد بوزير خارجية الأسد فيصل المقداد على هامش زيارتهما إلى الجزائر بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال، وتناول اللقاء ملفات مهمة أبرزها التعاون الأمني وقضية السجناء التونسيين في سوريا. ضغوط إقليمية وحسابات سيادية في جانب آخر أشار المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في حديثه لـ "سبوتنيك" إلى أن فتور العلاقات التونسية السورية يرتبط أيضا بشكوك القيادة التونسية حول إمكانية بناء علاقات جدية ومستقرة مع الحكام الجدد في دمشق. وأشار الجورشي، إلى أن السلطات التونسية غير متسرعة في عملية تطبيع كامل مع سوريا، وتبدو منسجمة في جانب من موقفها مع الموقف الإيراني الذي لا يزال متحفظا حيال النظام السوري الجديد، وكذلك مع أطراف أخرى عربية لم تحسم موقفها نهائيا بعد. وأضاف: "هناك خشية أمنية عميقة لدى المؤسسات الأمنية في تونس من تسرب عناصر معادية للنظام التونسي، رغم أن الأطراف السورية أكدت لكل الدول العربية بأنها حريصة جدا على عدم المساس بالأمن القومي لهذه البلدان التي تنوي بناء علاقات جديدة معها". هذه الهواجس الأمنية تلقي بثقلها على القرار الدبلوماسي التونسي، خاصة في ظل تجربة سابقة مع شبكات تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر، والتي كانت سوريا أحد أبرز مسارحها، وفقا للجورشي. تأثير على السياسة الخارجية من جانبه، قدم الدبلوماسي الأسبق عبد الله العبيدي في حديثه مع "سبوتنيك" قراءة واقعية للخيارات الدبلوماسية التونسية، معتبرا أن اللوم لا يجب أن يقع حصريا على تونس في ظل ضبابية المواقف العربية عموما. وقال العبيدي: "العديد من الدول العربية الوازنة لم تبد موقفا واضحا فيما يتعلق بإعادة علاقاتها مع سوريا، وبالتالي لا يمكن اللوم على السلطات التونسية التي لم تحدد موقفا إلى حد الآن". وأضاف: "لا يمكن الضغط على تونس من أجل اتخاذ موقف إزاء العلاقات مع سوريا قد يكون له تأثير فيما بعد على سياستها الخارجية". وحذر العبيدي، من الضغوط التي تمارس على تونس للالتحاق بمحور إقليمي أو آخر، مشيرا إلى أن هذه الضغوط غالبا ما تتخفى خلف وعود بتطوير الاقتصاد والعلاقات الخارجية. وشدد على أن تونس يجب أن تدرس خطواتها جيدا وتتصرف بحذر لضمان استقلال قرارها.كما ذكر العبيدي، أن تونس كانت من أوائل الدول التي بادرت بدعم مصالحة بشار الأسد مع الجامعة العربية وعودته إلى الحضن العربي، معتبرا أن مسألة عودة العلاقات الثنائية بشكل طبيعي تبقى "شأنا داخليا" من المنتظر أن تحسم فيه السلطات التونسية قريبا. وأشار كرونة إلى أن هذا الموقف الحذر يأتي أيضا من "تحفظات جدية" لدى السلطات التونسية على سياسات الإدارة السورية الجديدة، وأملها في أن تشهد هذه السياسة تغيرات ملموسة قبل الشروع في تطبيع كامل للعلاقات. وأضاف: "السلطات التونسية خيرت التريث والتحفظ على موقفها من الإدارة السورية أملا منها في تغير سياسة البلد والتي يبدو وأن لها العديد من التحفظات عليها".
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أخبار العالم الآن, أخبار تونس اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن, أخبار تونس اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
بعد صعود الشرع إلى السلطة... ما سبب فتور العلاقات التونسية السورية؟
حصري
رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتشكيل حكومة جديدة في سوريا بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، تواصل تونس صمتها الرسمي إزاء هذا التحول السياسي المفصلي في المنطقة.
وفي وقت سارعت فيه معظم الدول العربية إلى إعلان مواقف واضحة تراوحت بين الترحيب والدعم لعودة دمشق إلى الحضن العربي وإعادة تطبيع العلاقات معها، اختارت تونس نهجا متحفظا يثير التساؤلات.
فالسلطات التونسية لم تبادر بإرسال برقية تهنئة، ولا أوفدت وفودا دبلوماسية لإجراء محادثات مع الإدارة السورية الجديدة
أو مع الرئيس أحمد الشرع.
هذا الجمود أثار استغراب العديد من المتابعين للشأن الدولي، خاصة بالنظر إلى السياق الإقليمي الذي يتجه نحو احتواء الأزمة السورية وإعادة دمجها في المحيط العربي.
24 ديسمبر 2024, 11:29 GMT
ويرى متابعون أن هذا الصمت يعكس على الأرجح حسابات معقدة في السياسة الخارجية التونسية، تتراوح بين مخاوف أمنية وهواجس سياسية داخلية، وتقديرات دقيقة لموازين القوى الإقليمية، خاصة في ظل تحولات جذرية في التحالفات بالمنطقة.
ويذكر أن وزارة الخارجية التونسية اكتفت في اليوم الثاني لرحيل حكومة بشار الأسد
ببيان مقتضب شددت فيه على أهمية وحدة سوريا، وسلامة أراضيها، واحترام إرادة شعبها، دون أي موقف عملي يتجاوز هذه المبادئ العامة.
في هذا السياق، قال وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الماضي السياسي للرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، المرتبط بالتيار الإسلامي، هو من بين العوامل التي تجعل السلطات التونسية “متخوفة” من إعادة العلاقات بشكل كامل بين البلدين.
وأوضح ونيس، أن هذا البعد الأيديولوجي الإسلامي في خلفية الشرع يثير لدى صناع القرار في تونس حذرا مضاعفا، خاصة في ظل التجربة التونسية الداخلية مع التيارات الإسلامية، وتوجه الدولة التونسية الحالي لمحاولة تحييد الدين عن الصراعات السياسية.
وأضاف: "مع انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية، كان هناك تواصل مع الرئيس السابق بشار الأسد واستعادت تونس علاقاتها مع دمشق، وتم التطرق إلى العديد من الملفات الهامة التي تجمع البلدين، وأبرزها ملف السجناء التونسيين في السجون السورية".
ومع رحيل بشار الأسد بقيت السلطات التونسية محتاطة حول كيفية توجيه السياسة السورية. وأشار ونيس، إلى أن الرئيس الشرع يفتقر إلى الخبرة في إدارة السياسة الداخلية السورية، معتبرا أن بروزه كان مرتبطا أساسا بالحركة الإسلامية التي كانت تعارض حكومة بشار الأسد.
لكن في المقابل، نوه ونيس بنجاحات الشرع في السياسة الخارجية، قائلا: "الشرع نجح في رفع العقوبات الغربية
على النظام السوري ولا يزال يحافظ على كرامة شعبه، ولم يتواطأ مع إسرائيل، ولم يدخل في أي اتفاقيات غربية قد تلحق بسوريا أضرارا بسياسة بلاده".
كما شدد ونيس على نقطة مفصلية في السياسة الإقليمية الجديدة لسوريا، وهي ابتعادها عن إيران، مشيرا إلى أن الرئيس السوري الحالي قطع علاقته مع إيران، على عكس ما قام به الرئيس السابق بشار الأسد.
ورغم هذه التطورات، يرى ونيس أن من مصلحة تونس أن تبقي علاقتها مع سوريا "طبيعية في نطاق الجامعة العربية
"، دون الدخول في علاقات تقارب شديد قد تعقد حساباتها الإقليمية أو تثير حساسيات داخلية.
وللتذكير، كانت تونس من أوائل الدول التي أغلقت سفارتها في دمشق مطلع سنة 2012 احتجاجا على قمع الثورة، لكن مع صعود قيس سعيد إلى الرئاسة شهدت العلاقة تحسنا ملحوظا، حيث سعت تونس إلى فك عزل الحكومة السورية السابقة.
وفي سنة 2022، التقى سعيد بوزير خارجية الأسد فيصل المقداد على هامش زيارتهما إلى الجزائر بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال، وتناول اللقاء ملفات مهمة أبرزها التعاون الأمني وقضية السجناء التونسيين في سوريا.
ضغوط إقليمية وحسابات سيادية في جانب آخر أشار المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في حديثه لـ "سبوتنيك" إلى أن فتور العلاقات التونسية السورية يرتبط أيضا بشكوك القيادة التونسية حول إمكانية بناء علاقات جدية ومستقرة مع الحكام الجدد في دمشق.
وقال الجورشي: "الدبلوماسية التونسية لم تأخذ بعين الاعتبار أولا التطورات الحاصلة داخل سوريا وداخل المجموعة التي التفت حول أحمد الشرع، ومن جهة أخرى لم تأخذ بعين الاعتبار أهمية الانفتاح والتعاون الذي بدأت تبديه أطراف أساسية في العلاقة مع سوريا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي".
وأشار الجورشي، إلى أن السلطات التونسية غير متسرعة في عملية تطبيع كامل مع سوريا، وتبدو منسجمة في جانب من موقفها مع الموقف الإيراني الذي لا يزال متحفظا حيال النظام السوري الجديد، وكذلك مع أطراف أخرى عربية لم تحسم موقفها نهائيا بعد.
وأضاف: "هناك خشية أمنية عميقة لدى المؤسسات الأمنية في تونس من تسرب عناصر معادية للنظام التونسي، رغم أن الأطراف السورية أكدت لكل الدول العربية بأنها حريصة جدا على عدم المساس بالأمن القومي لهذه البلدان التي تنوي بناء علاقات جديدة معها".
هذه الهواجس الأمنية تلقي بثقلها على القرار الدبلوماسي التونسي، خاصة في ظل تجربة سابقة مع شبكات تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر، والتي كانت سوريا أحد أبرز مسارحها، وفقا للجورشي.
تأثير على السياسة الخارجية من جانبه، قدم الدبلوماسي الأسبق عبد الله العبيدي في حديثه مع "سبوتنيك" قراءة واقعية للخيارات الدبلوماسية التونسية، معتبرا أن اللوم لا يجب أن يقع حصريا على تونس في ظل ضبابية المواقف العربية عموما.
وقال العبيدي: "العديد من الدول العربية الوازنة لم تبد موقفا واضحا فيما يتعلق بإعادة علاقاتها مع سوريا، وبالتالي لا يمكن اللوم على السلطات التونسية
التي لم تحدد موقفا إلى حد الآن".
وأضاف: "لا يمكن الضغط على تونس من أجل اتخاذ موقف إزاء العلاقات مع سوريا قد يكون له تأثير فيما بعد على سياستها الخارجية".
وحذر العبيدي، من الضغوط التي تمارس على تونس للالتحاق بمحور إقليمي أو آخر، مشيرا إلى أن هذه الضغوط غالبا ما تتخفى خلف وعود بتطوير الاقتصاد والعلاقات الخارجية.
وشدد على أن تونس يجب أن تدرس خطواتها جيدا وتتصرف بحذر لضمان استقلال قرارها.
كما ذكر العبيدي، أن تونس كانت من أوائل الدول التي بادرت بدعم مصالحة بشار الأسد مع الجامعة العربية وعودته إلى الحضن العربي، معتبرا أن مسألة عودة العلاقات الثنائية بشكل طبيعي تبقى "شأنا داخليا" من المنتظر أن تحسم فيه السلطات التونسية قريبا.
فيما يرى المحلل السياسي خالد كرونة، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الصمت التونسي يعكس أيضا حسابات شعبية داخلية، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية التونسية خيرت الصمت لأنها تحاول التماهي مع الموقف الشعبي العام الذي يرى أن النظام السوري يسير نحو التطبيع مع إسرائيل ونحو الانقسام".
وأشار كرونة إلى أن هذا الموقف الحذر يأتي أيضا من "تحفظات جدية" لدى السلطات التونسية على سياسات الإدارة السورية الجديدة، وأملها في أن تشهد هذه السياسة تغيرات ملموسة قبل الشروع في تطبيع كامل للعلاقات.
وأضاف: "السلطات التونسية خيرت التريث والتحفظ على موقفها من الإدارة السورية أملا منها في تغير سياسة البلد والتي يبدو وأن لها العديد من التحفظات عليها".