تسارع دوران الأرض ينذر بمخاطر كارثية محتملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
08:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:33 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا، واقتراح روسي حول فائض اليورانيوم الإيراني
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:16 GMT
18 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
16:24 GMT
16 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:40 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
"حماس" تهاجم السلطة الفلسطينية وتصف صمتها بالمريب الذي يخدم إسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250713/تسارع-دوران-الأرض-ينذر-بمخاطر-كارثية-محتملة-1102659945.html
تسارع دوران الأرض ينذر بمخاطر كارثية محتملة
تسارع دوران الأرض ينذر بمخاطر كارثية محتملة
سبوتنيك عربي
حذر خبراء من أن الأرض تشهد تسارعا غير متوقع لسرعتها الدورانية، مما قد يجعل صيف هذا العام يسجل أقصر أيام في التاريخ البشري. 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T20:33+0000
2025-07-13T20:33+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
العالم
منوعات
أخبار المناخ في العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103692/23/1036922315_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_1fbcfe926e8cc172cbc18c68f4470f28.jpg
ويتوقع العلماء أن يكون يوما 22 يوليو و5 أغسطس أقصر من المعتاد بمقدار 1.38 و1.51 ميللي ثانية على التوالي، وهي فترة زمنية دقيقة لا يمكن للبشر ملاحظتها، إذ تستغرق رمشة العين حوالي 100 ميللي ثانية، وفقا لموقع "لايف ساينس". لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ماذا لو استمر هذا التسارع؟ يحذر العلماء من أن النتائج قد تكون كارثية على البيئة والحياة البشرية. تستغرق الأرض 24 ساعة، عادة، لإكمال دورة واحدة حول محورها. لكن أي زيادة طفيفة في سرعتها الدورانية، حتى بمقدار ميل واحد في الساعة، قد تؤثر على الأقمار الصناعية "المتزامنة" التي تعتمد على ثبات دوران الأرض للحفاظ على مواقعها.وقد يعطل هذا الخلل أنظمة الملاحة والاتصالات العالمية، مما يتسبب في اضطرابات واسعة النطاق. وستؤدي القوى الطردية، مع استمرار التسارع، الناتجة عن الدوران السريع إلى انتقال المياه نحو خط الاستواء، مما يرفع مستوى سطح البحر ويزيد من مخاطر الفيضانات في المدن الساحلية. وفي سيناريو أكثر خطورة، إذا زادت سرعة دوران الأرض بمقدار 100 ميل في الساعة، قد تغمر المياه مناطق شاسعة مثل الأمازون وشمال أستراليا، مما يهدد النظم البيئية والبنية التحتية. وقد يقلص التسارع في الدوران طول اليوم إلى 22 ساعة، مما يسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية للإنسان. وتشير الدراسات إلى أن هذا التغيير قد يؤدي إلى زيادة في معدلات حوادث الطرق، والنوبات القلبية، والأرق. وستزداد أيضا شدة العواصف والرياح بسبب تأثير "قوة كوريوليس"، التي تتحكم في دوران الأعاصير، مما يجعل الظواهر الجوية أكثر عنفًا. وستنجرف، في حال زادت سرعة الدوران إلى 1000 ميل في الساعة أي ما يقارب ضعف السرعة الحالية، كميات هائلة من المياه نحو خط الاستواء، مغطية معظم المناطق باستثناء القمم الجبلية العالية. وستتحول المناطق الاستوائية إلى بيئات غارقة تحت الأمطار الدائمة والضباب الكثيف، مع سحب بخار الماء إلى الغلاف الجوي بسهولة. وستبدأ القوى الطردية، عند سرعة دوران تصل إلى 17 ألف ميل في الساعة، في مقاومة الجاذبية الأرضية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن عند خط الاستواء، وقد نشهد ظاهرة "أمطار معكوسة" تتصاعد للأعلى.لكن بحلول هذه المرحلة، ستكون الأرض قد أصبحت غير صالحة للحياة، مع تحول معظم مياهها إلى بخار وتغير جذري في شكلها الجيولوجي. وستصبح القوى الطردية، في سيناريو متطرف عند سرعة 24 ألف ميل في الساعة، كافية لتسطيح الأرض وتفكيك قشرتها.وستنهار الصفائح التكتونية، مما يتسبب في زلازل مدمرة تهدد بتفكك الكوكب. ويقول المحلل الجيولوجي ويتولد فراتشيك: "عند هذه النقطة، ستكون الحياة كما نعرفها قد انتهت تماما". وبرغم أن التغيرات الحالية في سرعة دوران الأرض تبدو طفيفة، إلا أن العلماء يدعون إلى مراقبة هذه الظاهرة عن كثب.فالآثار المترتبة على التسارع المستمر قد تكون كارثية، مما يستدعي تكثيف الأبحاث لفهم هذه الظاهرة ووضع استراتيجيات للتكيف مع تداعياتها المحتملة.
https://sarabic.ae/20250713/علماء-يسعون-لإعادة-كائن-عملاق-جديد-من-الانقراض-إلى-كوكب-الأرض-1102648366.html
https://sarabic.ae/20250713/طرح-أكبر-قطعة-من-كوكب-المريخ-للبيع-على-الأرض-فيديو-1102640944.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103692/23/1036922315_0:240:1920:1680_1920x0_80_0_0_cfd457c589581ee7ece2d0188aa313a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, منوعات, أخبار المناخ في العالم
أخبار العالم الآن, العالم, منوعات, أخبار المناخ في العالم

تسارع دوران الأرض ينذر بمخاطر كارثية محتملة

20:33 GMT 13.07.2025
© Photo / CC0 Creative Commonsالكرة الأرضية
الكرة الأرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© Photo / CC0 Creative Commons
تابعنا عبر
حذر خبراء من أن الأرض تشهد تسارعا غير متوقع لسرعتها الدورانية، مما قد يجعل صيف هذا العام يسجل أقصر أيام في التاريخ البشري.
ويتوقع العلماء أن يكون يوما 22 يوليو و5 أغسطس أقصر من المعتاد بمقدار 1.38 و1.51 ميللي ثانية على التوالي، وهي فترة زمنية دقيقة لا يمكن للبشر ملاحظتها، إذ تستغرق رمشة العين حوالي 100 ميللي ثانية، وفقا لموقع "لايف ساينس".
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ماذا لو استمر هذا التسارع؟ يحذر العلماء من أن النتائج قد تكون كارثية على البيئة والحياة البشرية.
تستغرق الأرض 24 ساعة، عادة، لإكمال دورة واحدة حول محورها. لكن أي زيادة طفيفة في سرعتها الدورانية، حتى بمقدار ميل واحد في الساعة، قد تؤثر على الأقمار الصناعية "المتزامنة" التي تعتمد على ثبات دوران الأرض للحفاظ على مواقعها.
وقد يعطل هذا الخلل أنظمة الملاحة والاتصالات العالمية، مما يتسبب في اضطرابات واسعة النطاق.
غابة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
مجتمع
علماء يسعون لإعادة كائن عملاق جديد من الانقراض إلى كوكب الأرض
10:39 GMT
وستؤدي القوى الطردية، مع استمرار التسارع، الناتجة عن الدوران السريع إلى انتقال المياه نحو خط الاستواء، مما يرفع مستوى سطح البحر ويزيد من مخاطر الفيضانات في المدن الساحلية. وفي سيناريو أكثر خطورة، إذا زادت سرعة دوران الأرض بمقدار 100 ميل في الساعة، قد تغمر المياه مناطق شاسعة مثل الأمازون وشمال أستراليا، مما يهدد النظم البيئية والبنية التحتية.
وقد يقلص التسارع في الدوران طول اليوم إلى 22 ساعة، مما يسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية للإنسان. وتشير الدراسات إلى أن هذا التغيير قد يؤدي إلى زيادة في معدلات حوادث الطرق، والنوبات القلبية، والأرق.
وستزداد أيضا شدة العواصف والرياح بسبب تأثير "قوة كوريوليس"، التي تتحكم في دوران الأعاصير، مما يجعل الظواهر الجوية أكثر عنفًا. وستنجرف، في حال زادت سرعة الدوران إلى 1000 ميل في الساعة أي ما يقارب ضعف السرعة الحالية، كميات هائلة من المياه نحو خط الاستواء، مغطية معظم المناطق باستثناء القمم الجبلية العالية.
وستتحول المناطق الاستوائية إلى بيئات غارقة تحت الأمطار الدائمة والضباب الكثيف، مع سحب بخار الماء إلى الغلاف الجوي بسهولة.
وستبدأ القوى الطردية، عند سرعة دوران تصل إلى 17 ألف ميل في الساعة، في مقاومة الجاذبية الأرضية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن عند خط الاستواء، وقد نشهد ظاهرة "أمطار معكوسة" تتصاعد للأعلى.
كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
مجتمع
طرح أكبر قطعة من كوكب المريخ للبيع على الأرض.. فيديو
07:24 GMT
لكن بحلول هذه المرحلة، ستكون الأرض قد أصبحت غير صالحة للحياة، مع تحول معظم مياهها إلى بخار وتغير جذري في شكلها الجيولوجي.
وستصبح القوى الطردية، في سيناريو متطرف عند سرعة 24 ألف ميل في الساعة، كافية لتسطيح الأرض وتفكيك قشرتها.
وستنهار الصفائح التكتونية، مما يتسبب في زلازل مدمرة تهدد بتفكك الكوكب. ويقول المحلل الجيولوجي ويتولد فراتشيك: "عند هذه النقطة، ستكون الحياة كما نعرفها قد انتهت تماما".
وبرغم أن التغيرات الحالية في سرعة دوران الأرض تبدو طفيفة، إلا أن العلماء يدعون إلى مراقبة هذه الظاهرة عن كثب.
فالآثار المترتبة على التسارع المستمر قد تكون كارثية، مما يستدعي تكثيف الأبحاث لفهم هذه الظاهرة ووضع استراتيجيات للتكيف مع تداعياتها المحتملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала