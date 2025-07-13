https://sarabic.ae/20250713/تسارع-دوران-الأرض-ينذر-بمخاطر-كارثية-محتملة-1102659945.html

تسارع دوران الأرض ينذر بمخاطر كارثية محتملة

تسارع دوران الأرض ينذر بمخاطر كارثية محتملة

سبوتنيك عربي

حذر خبراء من أن الأرض تشهد تسارعا غير متوقع لسرعتها الدورانية، مما قد يجعل صيف هذا العام يسجل أقصر أيام في التاريخ البشري. 13.07.2025, سبوتنيك عربي

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ويتوقع العلماء أن يكون يوما 22 يوليو و5 أغسطس أقصر من المعتاد بمقدار 1.38 و1.51 ميللي ثانية على التوالي، وهي فترة زمنية دقيقة لا يمكن للبشر ملاحظتها، إذ تستغرق رمشة العين حوالي 100 ميللي ثانية، وفقا لموقع "لايف ساينس". لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ماذا لو استمر هذا التسارع؟ يحذر العلماء من أن النتائج قد تكون كارثية على البيئة والحياة البشرية. تستغرق الأرض 24 ساعة، عادة، لإكمال دورة واحدة حول محورها. لكن أي زيادة طفيفة في سرعتها الدورانية، حتى بمقدار ميل واحد في الساعة، قد تؤثر على الأقمار الصناعية "المتزامنة" التي تعتمد على ثبات دوران الأرض للحفاظ على مواقعها.وقد يعطل هذا الخلل أنظمة الملاحة والاتصالات العالمية، مما يتسبب في اضطرابات واسعة النطاق. وستؤدي القوى الطردية، مع استمرار التسارع، الناتجة عن الدوران السريع إلى انتقال المياه نحو خط الاستواء، مما يرفع مستوى سطح البحر ويزيد من مخاطر الفيضانات في المدن الساحلية. وفي سيناريو أكثر خطورة، إذا زادت سرعة دوران الأرض بمقدار 100 ميل في الساعة، قد تغمر المياه مناطق شاسعة مثل الأمازون وشمال أستراليا، مما يهدد النظم البيئية والبنية التحتية. وقد يقلص التسارع في الدوران طول اليوم إلى 22 ساعة، مما يسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية للإنسان. وتشير الدراسات إلى أن هذا التغيير قد يؤدي إلى زيادة في معدلات حوادث الطرق، والنوبات القلبية، والأرق. وستزداد أيضا شدة العواصف والرياح بسبب تأثير "قوة كوريوليس"، التي تتحكم في دوران الأعاصير، مما يجعل الظواهر الجوية أكثر عنفًا. وستنجرف، في حال زادت سرعة الدوران إلى 1000 ميل في الساعة أي ما يقارب ضعف السرعة الحالية، كميات هائلة من المياه نحو خط الاستواء، مغطية معظم المناطق باستثناء القمم الجبلية العالية. وستتحول المناطق الاستوائية إلى بيئات غارقة تحت الأمطار الدائمة والضباب الكثيف، مع سحب بخار الماء إلى الغلاف الجوي بسهولة. وستبدأ القوى الطردية، عند سرعة دوران تصل إلى 17 ألف ميل في الساعة، في مقاومة الجاذبية الأرضية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن عند خط الاستواء، وقد نشهد ظاهرة "أمطار معكوسة" تتصاعد للأعلى.لكن بحلول هذه المرحلة، ستكون الأرض قد أصبحت غير صالحة للحياة، مع تحول معظم مياهها إلى بخار وتغير جذري في شكلها الجيولوجي. وستصبح القوى الطردية، في سيناريو متطرف عند سرعة 24 ألف ميل في الساعة، كافية لتسطيح الأرض وتفكيك قشرتها.وستنهار الصفائح التكتونية، مما يتسبب في زلازل مدمرة تهدد بتفكك الكوكب. ويقول المحلل الجيولوجي ويتولد فراتشيك: "عند هذه النقطة، ستكون الحياة كما نعرفها قد انتهت تماما". وبرغم أن التغيرات الحالية في سرعة دوران الأرض تبدو طفيفة، إلا أن العلماء يدعون إلى مراقبة هذه الظاهرة عن كثب.فالآثار المترتبة على التسارع المستمر قد تكون كارثية، مما يستدعي تكثيف الأبحاث لفهم هذه الظاهرة ووضع استراتيجيات للتكيف مع تداعياتها المحتملة.

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