طرح أكبر قطعة من كوكب المريخ للبيع على الأرض.. فيديو
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligenteكوكب المريخ
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligente
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تستعد مدينة نيويورك الأمريكية، خلال الأسبوع الحالي، لعرض قطعة قادمة من أعماق كوكب المريخ، وسط ترقب عالمي وشغف بالظواهر الكونية النادرة.
وينظم دار "سوذبيز" للمزادات في مدينة نيويورك الامريكية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو/ تموز الجاري، مزادا لبيع أكبر نيزك مريخي تم اكتشافه على الأرض.
ويزن النيزك 25 كيلوغراما، بسعر تقديري يتراوح بين 2 و4 ملايين دولار.
A 54-pound Martian meteorite — the largest known piece of Mars ever found on Earth — has landed at #SothebysNewYork.— Sotheby's (@Sothebys) July 11, 2025
How did it get here? Find out from @the_lynx_eyed.
The Natural History Live Auction takes place 16 July at 10:00 AM ET. https://t.co/7rZVChTFmY pic.twitter.com/W3zqEbAG1H
وتعرض الصخرة المعروفة باسم "إن دبليو أي 16788" ضمن مزاد خاص بالتاريخ الطبيعي، يشمل أيضا هيكلا عظميا لديناصور "سيراتوصور" صغير، يتجاوز طوله 3 أمتار وارتفاع مترين.
ووفقا لدار المزادات، فإنه يُعتقد أن النيزك المريخي انفصل عن سطح الكوكب الأحمر نتيجة اصطدام كويكب، وقطع مسافة 225 مليون كيلومتر، قبل أن يسقط في الصحراء الكبرى، حيث اكتُشف في النيجر، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
21 مايو, 16:53 GMT
وتتميز الكتلة الصخرية بألوانها الحمراء والبنية والرمادية، وتفوق ثاني أكبر نيزك مريخي تم العثور عليه على الأرض بنحو 70%، وتبلغ أبعادها 375×279×152 ملليمترا.
وقالت نائبة رئيس قسم العلوم في "سوذبيز"، كاساندرا هاتون، إن هذه القطعة "تتفوق بفارق كبير على أي نيزك مريخي معروف، إذ يفوق حجمها ضعفي أكبر قطعة مريخية كانت معروفة سابقًا".
ويقام المزاد ضمن فعاليات "أسبوع المهووسين 2025"، ويشمل 122 قطعة من النيازك والأحافير والمعادن النادرة.