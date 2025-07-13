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بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أراد الغرب تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا -عاجل
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https://sarabic.ae/20250713/طرح-أكبر-قطعة-من-كوكب-المريخ-للبيع-على-الأرض-فيديو-1102640944.html
طرح أكبر قطعة من كوكب المريخ للبيع على الأرض.. فيديو
طرح أكبر قطعة من كوكب المريخ للبيع على الأرض.. فيديو
سبوتنيك عربي
تستعد مدينة نيويورك الأمريكية، خلال الأسبوع الحالي، لعرض قطعة قادمة من أعماق كوكب المريخ، وسط ترقب عالمي وشغف بالظواهر الكونية النادرة. 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T07:24+0000
2025-07-13T07:24+0000
مجتمع
كوكب المريخ
الفضاء
منوعات
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وينظم دار "سوذبيز" للمزادات في مدينة نيويورك الامريكية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو/ تموز الجاري، مزادا لبيع أكبر نيزك مريخي تم اكتشافه على الأرض.ويزن النيزك 25 كيلوغراما، بسعر تقديري يتراوح بين 2 و4 ملايين دولار.وتعرض الصخرة المعروفة باسم "إن دبليو أي 16788" ضمن مزاد خاص بالتاريخ الطبيعي، يشمل أيضا هيكلا عظميا لديناصور "سيراتوصور" صغير، يتجاوز طوله 3 أمتار وارتفاع مترين.ووفقا لدار المزادات، فإنه يُعتقد أن النيزك المريخي انفصل عن سطح الكوكب الأحمر نتيجة اصطدام كويكب، وقطع مسافة 225 مليون كيلومتر، قبل أن يسقط في الصحراء الكبرى، حيث اكتُشف في النيجر، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وتتميز الكتلة الصخرية بألوانها الحمراء والبنية والرمادية، وتفوق ثاني أكبر نيزك مريخي تم العثور عليه على الأرض بنحو 70%، وتبلغ أبعادها 375×279×152 ملليمترا.ويقام المزاد ضمن فعاليات "أسبوع المهووسين 2025"، ويشمل 122 قطعة من النيازك والأحافير والمعادن النادرة.
https://sarabic.ae/20250521/تونس-تطالب-فرنسا-باسترداد-كنز-سقط-من-المريخ-1100830226.html
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كوكب المريخ, الفضاء, منوعات
كوكب المريخ, الفضاء, منوعات

طرح أكبر قطعة من كوكب المريخ للبيع على الأرض.. فيديو

07:24 GMT 13.07.2025
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligenteكوكب المريخ
كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligente
تابعنا عبر
تستعد مدينة نيويورك الأمريكية، خلال الأسبوع الحالي، لعرض قطعة قادمة من أعماق كوكب المريخ، وسط ترقب عالمي وشغف بالظواهر الكونية النادرة.
وينظم دار "سوذبيز" للمزادات في مدينة نيويورك الامريكية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو/ تموز الجاري، مزادا لبيع أكبر نيزك مريخي تم اكتشافه على الأرض.
ويزن النيزك 25 كيلوغراما، بسعر تقديري يتراوح بين 2 و4 ملايين دولار.
وتعرض الصخرة المعروفة باسم "إن دبليو أي 16788" ضمن مزاد خاص بالتاريخ الطبيعي، يشمل أيضا هيكلا عظميا لديناصور "سيراتوصور" صغير، يتجاوز طوله 3 أمتار وارتفاع مترين.
ووفقا لدار المزادات، فإنه يُعتقد أن النيزك المريخي انفصل عن سطح الكوكب الأحمر نتيجة اصطدام كويكب، وقطع مسافة 225 مليون كيلومتر، قبل أن يسقط في الصحراء الكبرى، حيث اكتُشف في النيجر، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
صورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
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وتتميز الكتلة الصخرية بألوانها الحمراء والبنية والرمادية، وتفوق ثاني أكبر نيزك مريخي تم العثور عليه على الأرض بنحو 70%، وتبلغ أبعادها 375×279×152 ملليمترا.
وقالت نائبة رئيس قسم العلوم في "سوذبيز"، كاساندرا هاتون، إن هذه القطعة "تتفوق بفارق كبير على أي نيزك مريخي معروف، إذ يفوق حجمها ضعفي أكبر قطعة مريخية كانت معروفة سابقًا".
ويقام المزاد ضمن فعاليات "أسبوع المهووسين 2025"، ويشمل 122 قطعة من النيازك والأحافير والمعادن النادرة.
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