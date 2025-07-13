https://sarabic.ae/20250713/نتنياهو-إيران-سرعت-تخصيب-اليورانيوم-بعد-سقوط-حزب-الله-وأذرعها-1102638507.html

نتنياهو: إيران سرعت تخصيب اليورانيوم بعد سقوط "حزب الله" وأذرعها

نتنياهو: إيران سرعت تخصيب اليورانيوم بعد سقوط "حزب الله" وأذرعها

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "إسرائيل نجحت في تأخير البرنامج النووي الإيراني لسنوات"، على حد قوله. 13.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-13T05:31+0000

2025-07-13T05:31+0000

2025-07-13T05:31+0000

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وأكد نتنياهو، في مقابلة تلفزيونية، أن "إيران سرّعت تخصيب اليورانيوم بعد سقوط "حزب الله" اللبناني وأذرعها"، مشيرًا إلى أن بلاده "قتلت علماء نوويين إيرانيين سابقا، لكن ليس كالعلماء الكبار الذين قتلتهم في الحرب الأخيرة".وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على "ضرورة إبقاء إيران تحت الرقابة"، مؤكدًا أن "النظام الإيراني في ورطة كبيرة".وبشأن غزة، أكد نتنياهو العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع لمدة 60 يومًا، مشيرًا إلى أنه عمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، على اتفاق في غزة.وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كان قد أُصيب بجروح طفيفة في ساقه، إثر هجوم استهدف اجتماعًا له مع كبار المسؤولين في طهران، خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصادر مطّلعة، أن "إسرائيل نفّذت محاولة اغتيال فاشلة استهدفت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورؤساء السلطات الأخرى، وعددًا من كبار قادة الدولة، خلال عدوانها الأخير على إيران".ووفقًا لتقرير الوكالة، فقد استُهدف اجتماع رفيع المستوى للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صباح يوم الاثنين 16 يونيو/ حزيران الماضي، في اليوم الرابع للعدوان على البلاد، بحضور رؤساء السلطات الثلاث، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، إلى جانب مسؤولين أمنيين كبار.وأشارت الوكالة إلى أن "التيار الكهربائي انقطع بعد الانفجارات في المكان، لكن الحضور تمكنوا من الخروج عبر فتحة طوارئ أُعدّت مسبقًا، بينما أُصيب عدد من المسؤولين بجروح طفيفة، بينهم الرئيس بزشكيان، الذي أُصيب في ساقه أثناء عملية الخروج".وأكدت الوكالة الإيرانية أن "التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك خروقات أمنية أو اختراقات استخبارية مكّنت من تنفيذ الهجوم بهذه الدقة".وفي 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم