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إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل دون أضرار
إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل دون أضرار
سبوتنيك عربي
تمكن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، فجر اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية. 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T05:30+0000
2025-07-14T05:30+0000
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وكان شهود عيان ومصادر محلية أفادوا بسماع دوي انفجارات في محيط المطار، بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار من داخل القنصلية الأمريكية، وتم إسقاط الطائرة عند الساعة 2:20 فجرا بالتوقيت المحلي.وأشارت المصادر إلى أن منظومة الدفاع الجوي "سي رام"، المنتشرة في القنصلية ومحيط المطار، أطلقت نيرانها على جسم طائر مجهول، وتمكنت من اعتراضه وإسقاطه، وفقا لموقع "شفق نيوز".وفي أعقاب الحادث، فرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا مشددا حول المطار والمناطق القريبة منه.وفي يوم الجمعة الماضي، ألقى نحو 30 عنصرا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، في خطوة رمزية تعد بداية عملية تسليم السلاح، التي أعلنها الحزب في الآونة الأخيرة، في إطار مسار السلام الجاري.وتأتي هذه المبادرة استجابة لدعوة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، حيث أكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الانسحاب وإنهاء العمل المسلح"، الذي أقر خلال المؤتمر الـ12 للحزب في مايو/ أيار الماضي.وأعلن الجناح المدني للحزب، الثلاثاء الماضي، إلغاء التغطية الإعلامية المباشرة لمراسم تسليم السلاح، والتي من المقرر أن يقوم بها 30 مقاتلا من الحزب، في مناطق رابرين، وذلك لأسباب أمنية، بحسب بيان للحزب.وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد دعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية السلام وتسليم سلاح الحزب، وقال في رسالة فيديو: "الكفاح المسلح ضد تركيا قد انتهى، ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني سيحدث بسرعة".
https://sarabic.ae/20250704/العراق-إسقاط-طائرة-مسيرة-قرب-مطار-أربيل-الدولي-1102345308.html
https://sarabic.ae/20240118/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-أميركية-قرب-مطار-أربيل-بالطيران-المسير-1085159647.html
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أخبار كردستان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العراق
أخبار كردستان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العراق

إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل دون أضرار

05:30 GMT 14.07.2025
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
طائرة مسيرة
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
تابعنا عبر
تمكن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، فجر اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية.
وكان شهود عيان ومصادر محلية أفادوا بسماع دوي انفجارات في محيط المطار، بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار من داخل القنصلية الأمريكية، وتم إسقاط الطائرة عند الساعة 2:20 فجرا بالتوقيت المحلي.
وأشارت المصادر إلى أن منظومة الدفاع الجوي "سي رام"، المنتشرة في القنصلية ومحيط المطار، أطلقت نيرانها على جسم طائر مجهول، وتمكنت من اعتراضه وإسقاطه، وفقا لموقع "شفق نيوز".
وفي أعقاب الحادث، فرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا مشددا حول المطار والمناطق القريبة منه.
طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
العراق.. إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل الدولي
4 يوليو, 09:19 GMT
وفي يوم الجمعة الماضي، ألقى نحو 30 عنصرا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، في خطوة رمزية تعد بداية عملية تسليم السلاح، التي أعلنها الحزب في الآونة الأخيرة، في إطار مسار السلام الجاري.
وتأتي هذه المبادرة استجابة لدعوة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، حيث أكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الانسحاب وإنهاء العمل المسلح"، الذي أقر خلال المؤتمر الـ12 للحزب في مايو/ أيار الماضي.
دخان يتصاعد من مبنى بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالطيران المسير
18 يناير 2024, 21:58 GMT
وأعلن الجناح المدني للحزب، الثلاثاء الماضي، إلغاء التغطية الإعلامية المباشرة لمراسم تسليم السلاح، والتي من المقرر أن يقوم بها 30 مقاتلا من الحزب، في مناطق رابرين، وذلك لأسباب أمنية، بحسب بيان للحزب.
وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد دعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية السلام وتسليم سلاح الحزب، وقال في رسالة فيديو: "الكفاح المسلح ضد تركيا قد انتهى، ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني سيحدث بسرعة".
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