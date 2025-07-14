https://sarabic.ae/20250714/بلاتر-يشن-هجوما-لاذعا-على-السعودية-1102678121.html

بلاتر يشن "هجوما لاذعا" على السعودية

بلاتر يشن "هجوما لاذعا" على السعودية

سبوتنيك عربي

فتح سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، النار على المملكة العربية السعودية، بسبب نفوذها المتزايد في عالم كرة القدم، منتقدا بطولة كأس العالم... 14.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-14T13:32+0000

2025-07-14T13:32+0000

2025-07-14T13:32+0000

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وقال بلاتر، في مقابلة تلفزيونية، إنه "تمت خسارة كرة القدم لصالح السعودية. نحن من منحناهم اللعبة، وهم استغلوها، ومن المفاجئ أنه لا توجد أي معارضة داخل الفيفا".ووجه انتقادات حادة أيضا إلى نظام كأس العالم للأندية الجديد، الذي أقيم لأول مرة بصيغته الموسعة في الولايات المتحدة، واختتم بتتويج تشيلسي على حساب باريس سان جيرمان. وقال: "البطولة أصبحت مزدحمة بالمباريات، واللاعبون يتعرضون لضغط بدني ونفسي كبير دون فترات راحة كافية".وأعرب بلاتر عن "قلقه من الظروف المناخية القاسية التي صاحبت البطولة"، واصفا إياها بأنها "تمثل خطرا صحيا حقيقيا على اللاعبين والمشجعين".يأتي تصريح بلاتر في ظل التوسع السعودي السريع في الكرة العالمية، لا سيما بعد حصول السعودية رسميا على تنظيم كأس العالم 2034 بملف ترشح منفرد، إلى جانب استثمارات ضخمة شملت، امتلاك صندوق الاستثمارات العامة السعودي لأندية كبرى محليا مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وحيازة 85% من أسهم نيوكاسل الإنجليزي، إضافة لصفقة حقوق البث بقيمة مليار دولار مع منصة DAZN، والتي ترتبط بالصندوق السعودي.

https://sarabic.ae/20241211/السعودية-تشهد-حدثا-هو-الأول-في-تاريخها-ولي-العهد-يعلق-1095702400.html

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات, كأس العالم للأندية, الأخبار