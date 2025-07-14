https://sarabic.ae/20250714/وسائل-الإعلام-الإسرائيلية-مقتل-جنديين-إثر-إطلاق-صاروخ-مضاد-للدروع-على-قوة-للجيش-1102673114.html

وسائل الإعلام الإسرائيلية: مقتل جنديين إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة للجيش

وسائل الإعلام الإسرائيلية: مقتل جنديين إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة للجيش

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي يواجه وضعا أمنيا معقدا في قطاع غزة، وسط معارك عنيفة تدور منذ ساعات في عدة مناطق، خاصة شرق مدينة... 14.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-14T11:50+0000

2025-07-14T11:50+0000

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وأفادت أن القتال أسفر عن مقتل جنديين وإصابة عشرات الجنود، بعد استهداف قوة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع في المنطقة الشرقية.كما أشارت إلى تحليق مكثف للطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق قنابل دخانية على حي التفاح وجباليا البلد، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.كما استخدمت القوات الإسرائيلية القنابل الدخانية لتأمين إجلاء جوي عبر المروحيات من داخل قطاع غزة.يشار إلى أن جنديين من الجيش الإسرائيلي أصيبا قبل يومين بجروح طفيفة ومتوسطة، جراء استهداف دبابة بصاروخ مضاد للدبابات، خلال عملية عسكرية في جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم إبلاغ عائلتيهما.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد "حماس"، ردًا على رفضها إطلاق سراح المحتجزين ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

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