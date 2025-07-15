https://sarabic.ae/20250715/أمريكي-قاتل-إلى-جانب-روسيا-يحصل-على-الجنسية-الروسية-1102698339.html
أمريكي قاتل إلى جانب روسيا يحصل على الجنسية الروسية
أمريكي قاتل إلى جانب روسيا يحصل على الجنسية الروسية
سبوتنيك عربي
منح دانيال مارتنديل، وهو أمريكي ساعد القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، الجنسية الروسية رسميا في حفل أقيم في مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في... 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T11:29+0000
2025-07-15T11:29+0000
2025-07-15T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوشيلين: "قام دانيال بكل هذا معرّضا نفسه لمخاطرة شخصية كبيرة في كل خطوة. حدد مواقع العدو، وتجنب الشكوك، وتمكن في الوقت نفسه من نقل معلومات استخبارية بالغة الأهمية على الفور. وهذا يظهر شجاعة شخصية استثنائية واحترافية استثنائية"..ووفقًا للتقارير، أدت معلوماته الاستخبارية إلى ضربات ناجحة ضد معدات وأفراد أوكرانيا.وقال مارتنديل: "ترسخ حلمي (بالحصول على الجنسية الروسية) في قلبي منذ عشر سنوات، قبل اندلاع الصراع الحالي بوقت طويل، اقتناعا مني بأن روسيا ليست موطني فحسب، بل عائلتي أيضا".وفي 4 يناير/ كانون الثاني 2024، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن منح الجنسية الروسية للأجانب الذين وقّعوا عقدا للخدمة في القوات المسلحة الروسية وأفراد أسرهم، وتم نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.وجاء في المرسوم: "لدى المواطنين الأجانب الذين أبرموا، خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، عقدا للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية أو التشكيلات العسكرية، أو الذين يخضعون للخدمة العسكرية في القوات المسلحة خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية".المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل يتحدث عن رغبة القوات الأوكرانية بالانسحاب وعدم مواصلة القتالتفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240104/بوتين-يوقع-مرسوما-بمنح-الجنسية-الروسية-للأجانب-الذين-أبرموا-عقودا-مع-القوات-الروسية-1084693953.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أمريكي قاتل إلى جانب روسيا يحصل على الجنسية الروسية
منح دانيال مارتنديل، وهو أمريكي ساعد القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، الجنسية الروسية رسميا في حفل أقيم في مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو.
وقال بوشيلين: "قام دانيال بكل هذا معرّضا نفسه لمخاطرة شخصية كبيرة في كل خطوة. حدد مواقع العدو، وتجنب الشكوك، وتمكن في الوقت نفسه من نقل معلومات استخبارية بالغة الأهمية على الفور. وهذا يظهر شجاعة شخصية استثنائية واحترافية استثنائية"..
وتم إخراج مارتينديل من الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية على يد القوات الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ومنذ فبراير/شباط 2022، أمضى عامين في تزويد روسيا بإحداثيات الأهداف العسكرية الأوكرانية.
ووفقًا للتقارير، أدت معلوماته الاستخبارية إلى ضربات ناجحة ضد معدات وأفراد أوكرانيا.
وقال مارتنديل: "ترسخ حلمي (بالحصول على الجنسية الروسية) في قلبي منذ عشر سنوات، قبل اندلاع الصراع الحالي بوقت طويل، اقتناعا مني بأن روسيا ليست موطني فحسب، بل عائلتي أيضا".
وأعرب عن رغبته في تكوين أسرة وتربية أطفال في روسيا كمواطنين أصيلين، مضيفا أن والديه يحلمان أيضا بالعيش في روسيا.
وفي 4 يناير/ كانون الثاني 2024، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن منح الجنسية الروسية للأجانب
الذين وقّعوا عقدا للخدمة في القوات المسلحة الروسية وأفراد أسرهم، وتم نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
وجاء في المرسوم: "لدى المواطنين الأجانب الذين أبرموا، خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، عقدا للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية أو التشكيلات العسكرية، أو الذين يخضعون للخدمة العسكرية في القوات المسلحة خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية".