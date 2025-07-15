الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا دبابات للقوات الحكومية في درعا جنوبي سوريا

عربي
ترامب: عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يوما سيكون أمرا "سيئا للغاية" - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
محمود عباس يدعو "حماس" لتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تدفع أوروبا نحو الانهيار الاقتصادي عبر استمرار الحرب في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
من يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. تأثير حرائق اللاذقية على البيئة والثروة الزراعية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250715/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مجددا-دبابات-للقوات-الحكومية-في-درعا-جنوبي-سوريا--1102703121.html
الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا دبابات للقوات الحكومية في درعا جنوبي سوريا
الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا دبابات للقوات الحكومية في درعا جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هجوما جديدا على منطقة درعا جنوبي سوريا، استهدف خلاله دبابات تابعة للجيش السوري. 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T13:54+0000
2025-07-15T16:55+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_17fc8d7daf44a92c64fdfba9458c32f9.jpg
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم مجددا دبابات تابعة للنظام السوري في منطقة إزرع بريف درعا، على بُعد نحو 35 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وفي وقت سابق، أفادت "سانا" بأن غارات إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة إزرع بريف درعا الجنوبي.وكان الجيش الإسرائيلي نفذ، أمس الاثنين، هجوما استهدف عددا من الدبابات في قرية سميع في محافظة السويداء، جنوبي سوريا.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الجيش هاجم، قبل قليل، عددا من الدبابات في قرية سميع في السويداء جنوبي سوريا"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.ويأتي هذا التحرك الإسرائيلي، عقب إصدار الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، بيانا أكدت فيه رفضها القاطع "لدخول أي جهات أمنية، وعلى وجه الخصوص الأمن العام والهيئة، الذين دخلوا مساء الأحد الماضي، إلى الحدود الإدارية للسويداء بذريعة الحماية، إلا أنهم قاموا بقصف قرانا الحدودية وساندوا العصابات التكفـيرية بالسـلاح الثقيل والطائرات المسيرة".وحمّل البيان كامل المسؤولية لكل من يشارك في الاعتداء على مناطق وأهالي السويداء، أو يسعى لتمكين الأمن العام من دخولها، مشددا على ضرورة الاستجابة الفورية للمطلب بتوفير حماية دولية، باعتباره خطوة أساسية لـ"حقن دماء الأبرياء من أبناء المحافظة".بالتوازي، أفادت وسائل إعلام سورية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق، أمس الاثنين، في أجواء محافظات السويداء، والقنيطرة، ودرعا.وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي ألقى بالونات حرارية فوق منطقة الاشتباك في ريف السويداء الغربي.وفي وقت سابق أمس الاثنين، صرحت وزارة الداخلية السورية أن قواتها "ستبدأ تدخلا مباشرا في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن"، بعد اشتباكات دامية أدت إلى مقتل العشرات وإصابة نحو 100 شخص.
https://sarabic.ae/20250714/قلق-أممي-بعد-أعمال-عنف-واختطاف-أسفرت-عن-سقوط-قتلى-وجرحى-في-السويداء-جنوبي-سوريا-1102677677.html
https://sarabic.ae/20250714/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عدة-دبابات-على-حدود-السويداء-جنوبي-سوريا---عاجل--1102672583.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_72:0:2000:1446_1920x0_80_0_0_a05e727a4ec1227de5ff9b2f6fd90382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا دبابات للقوات الحكومية في درعا جنوبي سوريا

13:54 GMT 15.07.2025 (تم التحديث: 16:55 GMT 15.07.2025)
© AP Photo / Joe Cavarettaمقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
مقاتلة إسرائيلية
© AP Photo / Joe Cavaretta
تابعنا عبر
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هجوما جديدا على منطقة درعا جنوبي سوريا، استهدف خلاله دبابات تابعة للجيش السوري.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم مجددا دبابات تابعة للنظام السوري في منطقة إزرع بريف درعا، على بُعد نحو 35 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وفي وقت سابق، أفادت "سانا" بأن غارات إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة إزرع بريف درعا الجنوبي.
وكان الجيش الإسرائيلي نفذ، أمس الاثنين، هجوما استهدف عددا من الدبابات في قرية سميع في محافظة السويداء، جنوبي سوريا.
انهيار دفاعات داعش الإرهابي في تلول الصفا في بادية السويداء تحت ضربات الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
قلق أممي بعد أعمال عنف واختطاف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في السويداء جنوبي سوريا
أمس, 13:15 GMT
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الجيش هاجم، قبل قليل، عددا من الدبابات في قرية سميع في السويداء جنوبي سوريا"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ويأتي هذا التحرك الإسرائيلي، عقب إصدار الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، بيانا أكدت فيه رفضها القاطع "لدخول أي جهات أمنية، وعلى وجه الخصوص الأمن العام والهيئة، الذين دخلوا مساء الأحد الماضي، إلى الحدود الإدارية للسويداء بذريعة الحماية، إلا أنهم قاموا بقصف قرانا الحدودية وساندوا العصابات التكفـيرية بالسـلاح الثقيل والطائرات المسيرة".
وحمّل البيان كامل المسؤولية لكل من يشارك في الاعتداء على مناطق وأهالي السويداء، أو يسعى لتمكين الأمن العام من دخولها، مشددا على ضرورة الاستجابة الفورية للمطلب بتوفير حماية دولية، باعتباره خطوة أساسية لـ"حقن دماء الأبرياء من أبناء المحافظة".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف دبابات على حدود السويداء جنوبي سوريا
أمس, 11:24 GMT
بالتوازي، أفادت وسائل إعلام سورية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق، أمس الاثنين، في أجواء محافظات السويداء، والقنيطرة، ودرعا.
وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي ألقى بالونات حرارية فوق منطقة الاشتباك في ريف السويداء الغربي.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، صرحت وزارة الداخلية السورية أن قواتها "ستبدأ تدخلا مباشرا في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن"، بعد اشتباكات دامية أدت إلى مقتل العشرات وإصابة نحو 100 شخص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала