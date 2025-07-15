https://sarabic.ae/20250715/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مجددا-دبابات-للقوات-الحكومية-في-درعا-جنوبي-سوريا--1102703121.html

الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا دبابات للقوات الحكومية في درعا جنوبي سوريا

الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا دبابات للقوات الحكومية في درعا جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هجوما جديدا على منطقة درعا جنوبي سوريا، استهدف خلاله دبابات تابعة للجيش السوري. 15.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-15T13:54+0000

2025-07-15T13:54+0000

2025-07-15T16:55+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم مجددا دبابات تابعة للنظام السوري في منطقة إزرع بريف درعا، على بُعد نحو 35 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وفي وقت سابق، أفادت "سانا" بأن غارات إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة إزرع بريف درعا الجنوبي.وكان الجيش الإسرائيلي نفذ، أمس الاثنين، هجوما استهدف عددا من الدبابات في قرية سميع في محافظة السويداء، جنوبي سوريا.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الجيش هاجم، قبل قليل، عددا من الدبابات في قرية سميع في السويداء جنوبي سوريا"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.ويأتي هذا التحرك الإسرائيلي، عقب إصدار الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، بيانا أكدت فيه رفضها القاطع "لدخول أي جهات أمنية، وعلى وجه الخصوص الأمن العام والهيئة، الذين دخلوا مساء الأحد الماضي، إلى الحدود الإدارية للسويداء بذريعة الحماية، إلا أنهم قاموا بقصف قرانا الحدودية وساندوا العصابات التكفـيرية بالسـلاح الثقيل والطائرات المسيرة".وحمّل البيان كامل المسؤولية لكل من يشارك في الاعتداء على مناطق وأهالي السويداء، أو يسعى لتمكين الأمن العام من دخولها، مشددا على ضرورة الاستجابة الفورية للمطلب بتوفير حماية دولية، باعتباره خطوة أساسية لـ"حقن دماء الأبرياء من أبناء المحافظة".بالتوازي، أفادت وسائل إعلام سورية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق، أمس الاثنين، في أجواء محافظات السويداء، والقنيطرة، ودرعا.وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي ألقى بالونات حرارية فوق منطقة الاشتباك في ريف السويداء الغربي.وفي وقت سابق أمس الاثنين، صرحت وزارة الداخلية السورية أن قواتها "ستبدأ تدخلا مباشرا في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن"، بعد اشتباكات دامية أدت إلى مقتل العشرات وإصابة نحو 100 شخص.

https://sarabic.ae/20250714/قلق-أممي-بعد-أعمال-عنف-واختطاف-أسفرت-عن-سقوط-قتلى-وجرحى-في-السويداء-جنوبي-سوريا-1102677677.html

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