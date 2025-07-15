https://sarabic.ae/20250715/ببغاء-القرن-السمين-وتشوهاتنا-الدماغية-التي-ورثناها-من-النياندرتال-1102700854.html
ببغاء القرن السمين... وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
ببغاء القرن السمين... وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
سبوتنيك عربي
ماذا نعرف عن كاكابو، ذلك الببغاء الليلي الضخم الذي يمشي ولا يطير ويعد من أطول الطيور عمرا؟ - هل يمكن أن تنفد ذاكرة دماغك مثل الهاتف؟! - شذوذ في دماغ البشر... 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T12:33+0000
2025-07-15T12:33+0000
2025-07-15T12:46+0000
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ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
سبوتنيك عربي
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
قد تكون "الأقزام المظلمة" متخفية في الكون. هذه الأجسام الافتراضية شبه الأبدية ستستمد طاقتها من "إفناء المادة المظلمة" ورغم خفوتها، فهناك طريقة لاكتشافها.الآن، يقترح فريق من الفيزيائيين الفلكيين مكانًا جديدًا قد تختبئ فيه المادة المظلمة: قلوب الأقزام البنية (brown dwarfs)- هذه الأجسام دون النجمية أكبر من الكواكب الغازية العملاقة لكنها أصغر من النجوم، فهي لا تكتسب كتلة كافية لبدء عملية الاندماج النووي التي تغذي النجوم. وبدلاً من ذلك، تطفو في الفضاء كعوالم كبيرة باهتة وباردة.قد تكون التشوهات الدماغية المعروفة باسم "تشوهات كياري" (Chiari malformations) ناتجة عن جينات ورثها بعضنا من إنسان نياندرتال، مما تسبب في عدم تطابق بين شكل الدماغ وشكل الجمجمة.يمكن أن يؤدي هذا إلى الصداع وآلام الرقبة وحالات أكثر خطورة، ويُعتقد أنه يصيب ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص.ذاكرتك تعتمد على إعادة الاستخدام والتداخل والتكيف، وليس على عدد ثابت من أماكن التخزين. قد تستنفد مساحة التخزين في هاتفك أو تملأ محرك حاسوبك بالكامل، لكن هل يمكن أن تستنفد المساحة المتاحة للذاكرة في دماغك؟.على الرغم مما قد تشعر به قبل الامتحان أو بعد ليلة بلا نوم قبل موعد عمل مهم، يقول علماء الأعصاب إن سعة الذاكرة في دماغ سليم وعادي ليست ثابتة ولا تُستنفد بسهولة.ولا يوجد حد واضح لكمية المعلومات التي يمكن للدماغ تخزينها - ويمكن اعتبار الذكريات بمثابة البيانات التي يستخدمها الدماغ لفهم اللحظة الحالية، والتنبؤ بالمستقبل، وتعزيز التعلم المستقبلي.الكاكابو، الببغاوات الليلية السمينة لديها رؤوس وأجسام مستديرة بشكل جذاب، ووجوه تشبه البومة، وسيقان قوية، وهي أكبر الببغاوات الحديثة؛ حيث يصل طول الذكور إلى (64 سم) ويمكن أن يزنوا (4 كيلوغرامات). كما أن الكاكابو من أطول الطيور عمرًا في العالم، حيث يقدَّر أنها تعيش حتى 90 عامًا. رغم أن الكاكابو لا تستطيع الطيران، إلا أنها يمكنها السير لمسافات طويلة وتتمتع بمهارة التسلق، وتقفز من الأشجار مستخدمة أجنحتها القصيرة لتحقيق التوازن.
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ببغاء القرن السمين... وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:33 GMT 15.07.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 15.07.2025)
ماذا نعرف عن كاكابو، ذلك الببغاء الليلي الضخم الذي يمشي ولا يطير ويعد من أطول الطيور عمرا؟ - هل يمكن أن تنفد ذاكرة دماغك مثل الهاتف؟! - شذوذ في دماغ البشر المعاصرين مرتبط بالحمض النووي لإنسان نياندرتال القديم! وبحث عن المادة المظلمة قد يقودنا إلى نوع جديد من النجوم..
قد تكون "الأقزام المظلمة" متخفية في الكون. هذه الأجسام الافتراضية شبه الأبدية ستستمد طاقتها من "إفناء المادة المظلمة" ورغم خفوتها، فهناك طريقة لاكتشافها.
الآن، يقترح فريق من الفيزيائيين الفلكيين مكانًا جديدًا قد تختبئ فيه المادة المظلمة: قلوب الأقزام البنية (brown dwarfs)- هذه الأجسام دون النجمية أكبر من الكواكب
الغازية العملاقة لكنها أصغر من النجوم، فهي لا تكتسب كتلة كافية لبدء عملية الاندماج النووي التي تغذي النجوم. وبدلاً من ذلك، تطفو في الفضاء كعوالم كبيرة باهتة وباردة.
قد تكون التشوهات الدماغية المعروفة باسم "تشوهات كياري" (Chiari malformations) ناتجة عن جينات ورثها بعضنا من إنسان نياندرتال، مما تسبب في عدم تطابق بين شكل الدماغ وشكل الجمجمة.
يمكن أن يؤدي هذا إلى الصداع وآلام الرقبة وحالات أكثر خطورة، ويُعتقد أنه يصيب ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص.
ذاكرتك تعتمد على إعادة الاستخدام والتداخل والتكيف، وليس على عدد ثابت من أماكن التخزين. قد تستنفد مساحة التخزين في هاتفك أو تملأ محرك حاسوبك بالكامل، لكن هل يمكن أن تستنفد المساحة المتاحة للذاكرة في دماغك؟.
على الرغم مما قد تشعر به قبل الامتحان أو بعد ليلة بلا نوم قبل موعد عمل مهم، يقول علماء الأعصاب إن سعة الذاكرة في دماغ سليم وعادي ليست ثابتة ولا تُستنفد بسهولة.
ولا يوجد حد واضح لكمية المعلومات التي يمكن للدماغ تخزينها
- ويمكن اعتبار الذكريات بمثابة البيانات التي يستخدمها الدماغ لفهم اللحظة الحالية، والتنبؤ بالمستقبل، وتعزيز التعلم المستقبلي.
الكاكابو، الببغاوات الليلية السمينة لديها رؤوس وأجسام مستديرة بشكل جذاب، ووجوه تشبه البومة، وسيقان قوية، وهي أكبر الببغاوات الحديثة؛ حيث يصل طول الذكور إلى (64 سم) ويمكن أن يزنوا (4 كيلوغرامات). كما أن الكاكابو من أطول الطيور عمرًا في العالم، حيث يقدَّر أنها تعيش حتى 90 عامًا. رغم أن الكاكابو لا تستطيع الطيران، إلا أنها يمكنها السير لمسافات طويلة وتتمتع بمهارة التسلق، وتقفز من الأشجار مستخدمة أجنحتها القصيرة لتحقيق التوازن.