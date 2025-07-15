ببغاء القرن السمين... وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال

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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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بلا قيود
محمود عباس يدعو "حماس" لتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250715/ببغاء-القرن-السمين-وتشوهاتنا-الدماغية-التي-ورثناها-من-النياندرتال-1102700854.html
ببغاء القرن السمين... وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
ببغاء القرن السمين... وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
سبوتنيك عربي
ماذا نعرف عن كاكابو، ذلك الببغاء الليلي الضخم الذي يمشي ولا يطير ويعد من أطول الطيور عمرا؟ - هل يمكن أن تنفد ذاكرة دماغك مثل الهاتف؟! - شذوذ في دماغ البشر... 15.07.2025, سبوتنيك عربي
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ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
سبوتنيك عربي
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
قد تكون "الأقزام المظلمة" متخفية في الكون. هذه الأجسام الافتراضية شبه الأبدية ستستمد طاقتها من "إفناء المادة المظلمة" ورغم خفوتها، فهناك طريقة لاكتشافها.الآن، يقترح فريق من الفيزيائيين الفلكيين مكانًا جديدًا قد تختبئ فيه المادة المظلمة: قلوب الأقزام البنية (brown dwarfs)- هذه الأجسام دون النجمية أكبر من الكواكب الغازية العملاقة لكنها أصغر من النجوم، فهي لا تكتسب كتلة كافية لبدء عملية الاندماج النووي التي تغذي النجوم. وبدلاً من ذلك، تطفو في الفضاء كعوالم كبيرة باهتة وباردة.قد تكون التشوهات الدماغية المعروفة باسم "تشوهات كياري" (Chiari malformations) ناتجة عن جينات ورثها بعضنا من إنسان نياندرتال، مما تسبب في عدم تطابق بين شكل الدماغ وشكل الجمجمة.يمكن أن يؤدي هذا إلى الصداع وآلام الرقبة وحالات أكثر خطورة، ويُعتقد أنه يصيب ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص.ذاكرتك تعتمد على إعادة الاستخدام والتداخل والتكيف، وليس على عدد ثابت من أماكن التخزين. قد تستنفد مساحة التخزين في هاتفك أو تملأ محرك حاسوبك بالكامل، لكن هل يمكن أن تستنفد المساحة المتاحة للذاكرة في دماغك؟.على الرغم مما قد تشعر به قبل الامتحان أو بعد ليلة بلا نوم قبل موعد عمل مهم، يقول علماء الأعصاب إن سعة الذاكرة في دماغ سليم وعادي ليست ثابتة ولا تُستنفد بسهولة.ولا يوجد حد واضح لكمية المعلومات التي يمكن للدماغ تخزينها - ويمكن اعتبار الذكريات بمثابة البيانات التي يستخدمها الدماغ لفهم اللحظة الحالية، والتنبؤ بالمستقبل، وتعزيز التعلم المستقبلي.الكاكابو، الببغاوات الليلية السمينة لديها رؤوس وأجسام مستديرة بشكل جذاب، ووجوه تشبه البومة، وسيقان قوية، وهي أكبر الببغاوات الحديثة؛ حيث يصل طول الذكور إلى (64 سم) ويمكن أن يزنوا (4 كيلوغرامات). كما أن الكاكابو من أطول الطيور عمرًا في العالم، حيث يقدَّر أنها تعيش حتى 90 عامًا. رغم أن الكاكابو لا تستطيع الطيران، إلا أنها يمكنها السير لمسافات طويلة وتتمتع بمهارة التسلق، وتقفز من الأشجار مستخدمة أجنحتها القصيرة لتحقيق التوازن.
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

ببغاء القرن السمين... وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال

12:33 GMT 15.07.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 15.07.2025)
راديو
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
تابعنا عبر
ماذا نعرف عن كاكابو، ذلك الببغاء الليلي الضخم الذي يمشي ولا يطير ويعد من أطول الطيور عمرا؟ - هل يمكن أن تنفد ذاكرة دماغك مثل الهاتف؟! - شذوذ في دماغ البشر المعاصرين مرتبط بالحمض النووي لإنسان نياندرتال القديم! وبحث عن المادة المظلمة قد يقودنا إلى نوع جديد من النجوم..
قد تكون "الأقزام المظلمة" متخفية في الكون. هذه الأجسام الافتراضية شبه الأبدية ستستمد طاقتها من "إفناء المادة المظلمة" ورغم خفوتها، فهناك طريقة لاكتشافها.
الآن، يقترح فريق من الفيزيائيين الفلكيين مكانًا جديدًا قد تختبئ فيه المادة المظلمة: قلوب الأقزام البنية (brown dwarfs)- هذه الأجسام دون النجمية أكبر من الكواكب الغازية العملاقة لكنها أصغر من النجوم، فهي لا تكتسب كتلة كافية لبدء عملية الاندماج النووي التي تغذي النجوم. وبدلاً من ذلك، تطفو في الفضاء كعوالم كبيرة باهتة وباردة.
قد تكون التشوهات الدماغية المعروفة باسم "تشوهات كياري" (Chiari malformations) ناتجة عن جينات ورثها بعضنا من إنسان نياندرتال، مما تسبب في عدم تطابق بين شكل الدماغ وشكل الجمجمة.
يمكن أن يؤدي هذا إلى الصداع وآلام الرقبة وحالات أكثر خطورة، ويُعتقد أنه يصيب ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص.
ذاكرتك تعتمد على إعادة الاستخدام والتداخل والتكيف، وليس على عدد ثابت من أماكن التخزين. قد تستنفد مساحة التخزين في هاتفك أو تملأ محرك حاسوبك بالكامل، لكن هل يمكن أن تستنفد المساحة المتاحة للذاكرة في دماغك؟.
على الرغم مما قد تشعر به قبل الامتحان أو بعد ليلة بلا نوم قبل موعد عمل مهم، يقول علماء الأعصاب إن سعة الذاكرة في دماغ سليم وعادي ليست ثابتة ولا تُستنفد بسهولة.
ولا يوجد حد واضح لكمية المعلومات التي يمكن للدماغ تخزينها - ويمكن اعتبار الذكريات بمثابة البيانات التي يستخدمها الدماغ لفهم اللحظة الحالية، والتنبؤ بالمستقبل، وتعزيز التعلم المستقبلي.
الكاكابو، الببغاوات الليلية السمينة لديها رؤوس وأجسام مستديرة بشكل جذاب، ووجوه تشبه البومة، وسيقان قوية، وهي أكبر الببغاوات الحديثة؛ حيث يصل طول الذكور إلى (64 سم) ويمكن أن يزنوا (4 كيلوغرامات). كما أن الكاكابو من أطول الطيور عمرًا في العالم، حيث يقدَّر أنها تعيش حتى 90 عامًا. رغم أن الكاكابو لا تستطيع الطيران، إلا أنها يمكنها السير لمسافات طويلة وتتمتع بمهارة التسلق، وتقفز من الأشجار مستخدمة أجنحتها القصيرة لتحقيق التوازن.
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