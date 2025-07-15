https://sarabic.ae/20250715/حق-للشعب-الإيراني-عراقجي-یشدد-على-استفادة-إیران-من-الطاقة-النوویة-بما-فيها-التخصیب-1102712099.html

"حق للشعب الإيراني".. عراقجي یشدد على استفادة إیران من الطاقة النوویة بما فيها التخصیب

"حق للشعب الإيراني".. عراقجي یشدد على استفادة إیران من الطاقة النوویة بما فيها التخصیب

سبوتنيك عربي

شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على عزم محاسبة المعتدين وصون حقوق الشعب الإيراني المشروعة في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التخصيب. 15.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-15T18:35+0000

2025-07-15T18:35+0000

2025-07-15T18:35+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع مجلس وزراء منظمة شانغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية.ناقش عراقجي مع لافروف العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو، والتطورات الإقليمية في أعقاب العدوان الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تم طرحها خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني إلى موسكو.وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن روسيا لم تقدم للولايات المتحدة مقترحا، أو حزمة محددة بشأن الملف النووي الإيراني.وقال بقائي في تصريح صحفي، أمس الاثنين، إن "روسيا لم تقدم للولايات المتحدة مقترحا أو حزمة محددة لحل القضية النووية الإيرانية"، منوها بأن إيران على تواصل وثيق مع روسيا والصين بشأن برنامجها النووي.وأفاد مصدر مطّلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم السبت الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يوجّه أي رسالة لإيران بشأن قبول تخصيب اليورانيوم، بنسبة صفر في المئة".وتأتي تصريحات المصدر الإيراني لتنفي ادعاءات وسائل إعلام غربية بشأن توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى إيران، تطالبها بـ"قبول التخصيب بنسبة صفر في المئة".وزعمت التقارير الغربية أن الرئيس بوتين "أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والمسؤولين الإيرانيين، أنه يدعم فكرة التوصل إلى اتفاق نووي لا يسمح لإيران فيه بتخصيب اليورانيوم".وادعت تلك التقارير أن "المسؤولين الروس أطلعوا الجانب الإسرائيلي على موقف بوتين، من تخصيب اليورانيوم الإيراني"، فيما صرح مسؤول إسرائيلي كبير، بالقول: "نعلم أن هذا ما قاله بوتين للإيرانيين".

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