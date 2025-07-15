https://sarabic.ae/20250715/الرئيس-الإيراني-نعتقد-أن-نافذة-الدبلوماسية-مفتوحة-ونواصل-المسار-السلمي-بجدية-1102706655.html

الرئيس الإيراني: نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة ونواصل المسار السلمي بجدية

الرئيس الإيراني: نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة ونواصل المسار السلمي بجدية

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ما تزال تعتقد بأن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وتواصل هذا المسار السلمي بجدية. 15.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-15T14:47+0000

2025-07-15T14:47+0000

2025-07-15T14:47+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، عن بزشكيان، أنه "لفتح آفاق جديدة، علينا أن ننظر إلى الماضي بعين ناقدة. ما سيقودنا إلى مستقبل أفضل هو إعادة بناء الأمل، والاستعداد للتعلم والتغيير، وشق طريق جديد قائم على الوفاق والتعاطف والعقلانية".وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وأننا نواصل هذا المسار السلمي بجدية".ولم يكتف الرئيس الإيراني بذلك، بل أوضح أنه "في الاختبار الكبير للحرب المفروضة، ورغم الضغوط النفسية والمشاكل الكثيرة التي فرضت على شعبنا، شهدنا تشكيل أحد أكثر مظاهر المشاركة العامة والإجماع والتلاحم الاجتماعي تميزًا في تاريخ إيران المعاصر، ووقف الإيرانيون في الداخل والخارج، المنتقدون وغير المنتقدين، متحدين كيد واحدة ضد العدو المعتدي".وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن روسيا لم تقدم للولايات المتحدة مقترحا، أو حزمة محددة بشأن الملف النووي الإيراني.وقال بقائي في تصريح صحفي، أمس الاثنين، إن "روسيا لم تقدم للولايات المتحدة مقترحا أو حزمة محددة لحل القضية النووية الإيرانية"، منوها بأن إيران على تواصل وثيق مع روسيا والصين بشأن برنامجها النووي.وأفاد مصدر مطّلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم السبت الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يوجّه أي رسالة لإيران بشأن قبول تخصيب اليورانيوم، بنسبة صفر في المئة".وتأتي تصريحات المصدر الإيراني لتنفي ادعاءات وسائل إعلام غربية بشأن توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى إيران، تطالبها بـ"قبول التخصيب بنسبة صفر في المئة".وزعمت التقارير الغربية أن الرئيس بوتين "أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والمسؤولين الإيرانيين، أنه يدعم فكرة التوصل إلى اتفاق نووي لا يسمح لإيران فيه بتخصيب اليورانيوم".وادعت تلك التقارير أن "المسؤولين الروس أطلعوا الجانب الإسرائيلي على موقف بوتين، من تخصيب اليورانيوم الإيراني"، فيما صرح مسؤول إسرائيلي كبير، بالقول: "نعلم أن هذا ما قاله بوتين للإيرانيين".

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