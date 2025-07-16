روسيا تعزز موقعها الاقتصادي عالميا وتوسع الفارق مع اليابان في 2024

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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تدفع أوروبا نحو الانهيار الاقتصادي عبر استمرار الحرب في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
من يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. تأثير حرائق اللاذقية على البيئة والثروة الزراعية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:17 GMT
30 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
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خبير: إسرائيل تقاتل في عدة جبهات وتتلاعب بورقة الأقليات
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روسيا تعزز موقعها الاقتصادي عالميا وتوسع الفارق مع اليابان في 2024
روسيا تعزز موقعها الاقتصادي عالميا وتوسع الفارق مع اليابان في 2024
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حافظت روسيا على مكانتها كرابع اقتصاد عالميا من حيث حجم الاقتصاد، كما وسعت الفارق بينها وبين أقرب منافس لها، اليابان إلى نسبة كبيرة. تعرّف على آخر المستجدات في... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, روسيا, اقتصاد, العالم, أخبار اليابان, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, اقتصاد, العالم, أخبار اليابان, инфографика

روسيا تعزز موقعها الاقتصادي عالميا وتوسع الفارق مع اليابان في 2024

16:21 GMT 16.07.2025
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حافظت روسيا على مكانتها كرابع اقتصاد عالميا من حيث حجم الاقتصاد، كما وسعت الفارق بينها وبين أقرب منافس لها، اليابان إلى نسبة كبيرة. تعرّف على آخر المستجدات في ترتيب الاقتصادات العالمية لعام 2024 من خلال الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".
روسيا تعزز موقعها الاقتصادي عالميا وتوسع الفارق مع اليابان في 2024 - سبوتنيك عربي
روسيا تعزز موقعها الاقتصادي عالميا وتوسع الفارق مع اليابان في 2024 - سبوتنيك عربي
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