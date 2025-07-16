https://sarabic.ae/20250716/روسيا-تعزز-موقعها-الاقتصادي-عالميا-وتوسع-الفارق-مع-اليابان-في-2024-1102735040.html
روسيا تعزز موقعها الاقتصادي عالميا وتوسع الفارق مع اليابان في 2024
روسيا تعزز موقعها الاقتصادي عالميا وتوسع الفارق مع اليابان في 2024
سبوتنيك عربي
حافظت روسيا على مكانتها كرابع اقتصاد عالميا من حيث حجم الاقتصاد، كما وسعت الفارق بينها وبين أقرب منافس لها، اليابان إلى نسبة كبيرة. تعرّف على آخر المستجدات في... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T16:21+0000
2025-07-16T16:21+0000
2025-07-16T16:21+0000
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, اقتصاد, العالم, أخبار اليابان, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, اقتصاد, العالم, أخبار اليابان, инфографика
روسيا تعزز موقعها الاقتصادي عالميا وتوسع الفارق مع اليابان في 2024
حافظت روسيا على مكانتها كرابع اقتصاد عالميا من حيث حجم الاقتصاد، كما وسعت الفارق بينها وبين أقرب منافس لها، اليابان إلى نسبة كبيرة. تعرّف على آخر المستجدات في ترتيب الاقتصادات العالمية لعام 2024 من خلال الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".