https://sarabic.ae/20250717/إيران-ترفض-اتهامات-مجلس-وزراء-الاتحاد-الأوروبي-لها-1102751964.html

إيران ترفض اتهامات مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لها

إيران ترفض اتهامات مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لها

سبوتنيك عربي

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاتهامات التي وُجهت في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ضد بلاده. 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T08:48+0000

2025-07-17T08:48+0000

2025-07-17T08:48+0000

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وأدان بقائي، فرض الاتحاد عقوبات جديدة على بعض الأفراد الإيرانيين، واعتبرها "عملًا غير قانوني وهدامًا وغير مبرر، واصفًا ادعاء دعم إيران للأعمال الإرهابية في أوروبا، بأنه "سخيف ولا أساس له من الصحة".واعتبر بقائي إصرار بعض الحكومات الأوروبية على اتهام إيران، ونشر الأكاذيب ضدها بأنه "إسقاط واضح يهدف إلى صرف انتباه الرأي العام المحلي والدولي عن دعمها الممنهج للإرهاب، فضلًا عن جرائم الكيان الصهيوني في غزة، ومنطقة غرب آسيا".وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه ينتقدون إيران ويفرضون عليها عقوبات بذرائع واهية، في حين التزموا الصمت حيال العدوان العسكري الصهيوني على إيران، وقتل المواطنين الإيرانيين، بل سعوا إلى تبريره ودعمه".وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، تدرس طهران حاليا خيارات عدة للرد على تحذير الاتحاد الأوروبي، بشأن إمكانية تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية.ويأتي رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 90% أو ما يقاربه من بين الخيارات المتاحة لإيران، واصفة هذه الخطوة بـ"رسالة قوية" للأطراف الأخرى، وفق ما أفادت به الوكالة.وأوضحت الوكالة الإيرانية أن "إيران قد تستخدم مخزوناتها الكبيرة من اليورانيوم المخصّب لأغراض عسكرية غير محظورة"، مؤكدة أن "الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية على دراية تامة بهذه الإمكانيات".يذكر أن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني هادي طحان نظيف، أوضح أن "قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أصبح واجب التنفيذ وأن قانون تعليق التعاون تم إقراره في مجلس الشورى وجرت المصادقة عليه في مجلس صيانة الدستور، قبل أن يتم إبلاغه رسميا من رئيس الجمهورية بصفته قانونا تنفيذيا".وتزامن التصعيد الإيراني مع دعوة إسرائيل للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إلى تفعيل "آلية الزناد" فورا لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.وفي هذا السياق، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، إن طهران "تبعث برسالة كارثية"، فيما حذّر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية جان نويل بارو، من أن باريس وبرلين ولندن، مستعدة لتفعيل "آلية الزناد" ما لم تستأنف إيران التعاون النووي.وحذّرت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، من أن تفعيل "آلية الزناد" قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي المعاهدة التي لم توقّع عليها إسرائيل حتى الآن.

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