https://sarabic.ae/20250717/إيران-ترفض-اتهامات-مجلس-وزراء-الاتحاد-الأوروبي-لها-1102751964.html
إيران ترفض اتهامات مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لها
إيران ترفض اتهامات مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لها
سبوتنيك عربي
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاتهامات التي وُجهت في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ضد بلاده. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T08:48+0000
2025-07-17T08:48+0000
2025-07-17T08:48+0000
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وأدان بقائي، فرض الاتحاد عقوبات جديدة على بعض الأفراد الإيرانيين، واعتبرها "عملًا غير قانوني وهدامًا وغير مبرر، واصفًا ادعاء دعم إيران للأعمال الإرهابية في أوروبا، بأنه "سخيف ولا أساس له من الصحة".واعتبر بقائي إصرار بعض الحكومات الأوروبية على اتهام إيران، ونشر الأكاذيب ضدها بأنه "إسقاط واضح يهدف إلى صرف انتباه الرأي العام المحلي والدولي عن دعمها الممنهج للإرهاب، فضلًا عن جرائم الكيان الصهيوني في غزة، ومنطقة غرب آسيا".وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه ينتقدون إيران ويفرضون عليها عقوبات بذرائع واهية، في حين التزموا الصمت حيال العدوان العسكري الصهيوني على إيران، وقتل المواطنين الإيرانيين، بل سعوا إلى تبريره ودعمه".وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، تدرس طهران حاليا خيارات عدة للرد على تحذير الاتحاد الأوروبي، بشأن إمكانية تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية.ويأتي رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 90% أو ما يقاربه من بين الخيارات المتاحة لإيران، واصفة هذه الخطوة بـ"رسالة قوية" للأطراف الأخرى، وفق ما أفادت به الوكالة.وأوضحت الوكالة الإيرانية أن "إيران قد تستخدم مخزوناتها الكبيرة من اليورانيوم المخصّب لأغراض عسكرية غير محظورة"، مؤكدة أن "الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية على دراية تامة بهذه الإمكانيات".يذكر أن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني هادي طحان نظيف، أوضح أن "قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أصبح واجب التنفيذ وأن قانون تعليق التعاون تم إقراره في مجلس الشورى وجرت المصادقة عليه في مجلس صيانة الدستور، قبل أن يتم إبلاغه رسميا من رئيس الجمهورية بصفته قانونا تنفيذيا".وتزامن التصعيد الإيراني مع دعوة إسرائيل للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إلى تفعيل "آلية الزناد" فورا لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.وفي هذا السياق، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، إن طهران "تبعث برسالة كارثية"، فيما حذّر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية جان نويل بارو، من أن باريس وبرلين ولندن، مستعدة لتفعيل "آلية الزناد" ما لم تستأنف إيران التعاون النووي.وحذّرت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، من أن تفعيل "آلية الزناد" قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي المعاهدة التي لم توقّع عليها إسرائيل حتى الآن.
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إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران ترفض اتهامات مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لها
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاتهامات التي وُجهت في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ضد بلاده.
وأدان بقائي، فرض الاتحاد عقوبات جديدة على بعض الأفراد الإيرانيين، واعتبرها "عملًا غير قانوني وهدامًا وغير مبرر، واصفًا ادعاء دعم إيران للأعمال الإرهابية في أوروبا، بأنه "سخيف ولا أساس له من الصحة".
واعتبر بقائي إصرار بعض الحكومات الأوروبية على اتهام إيران، ونشر الأكاذيب ضدها بأنه "إسقاط واضح يهدف إلى صرف انتباه الرأي العام المحلي والدولي عن دعمها الممنهج للإرهاب، فضلًا عن جرائم الكيان الصهيوني في غزة، ومنطقة غرب آسيا".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه ينتقدون إيران ويفرضون عليها عقوبات بذرائع واهية، في حين التزموا الصمت حيال العدوان العسكري الصهيوني على إيران، وقتل المواطنين الإيرانيين، بل سعوا إلى تبريره ودعمه".
وأكد بقائي، أن "إجراء الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المواطنين الإيرانيين بذرائع واهية ومزاعم تفتقر إلى أي دليل هو إجراء تعسفي يتعارض مع المعايير والقواعد الأساسية لحقوق الإنسان، ويستلزم مسؤولية دولية على الحكومات التي اقترحت ذلك وداعميها".
وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، تدرس طهران حاليا خيارات عدة للرد على تحذير الاتحاد الأوروبي، بشأن إمكانية تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية.
ويأتي رفع مستوى تخصيب اليورانيوم
من 60% إلى 90% أو ما يقاربه من بين الخيارات المتاحة لإيران، واصفة هذه الخطوة بـ"رسالة قوية" للأطراف الأخرى، وفق ما أفادت به الوكالة.
وأوضحت الوكالة الإيرانية أن "إيران قد تستخدم مخزوناتها الكبيرة من اليورانيوم المخصّب لأغراض عسكرية غير محظورة"، مؤكدة أن "الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية على دراية تامة بهذه الإمكانيات".
يذكر أن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني هادي طحان نظيف، أوضح أن "قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أصبح واجب التنفيذ وأن قانون تعليق التعاون تم إقراره في مجلس الشورى
وجرت المصادقة عليه في مجلس صيانة الدستور، قبل أن يتم إبلاغه رسميا من رئيس الجمهورية بصفته قانونا تنفيذيا".
ولفت إلى أن "قرار تعليق التعاون سيستمر حتى إلى حين تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي".
وتزامن التصعيد الإيراني مع دعوة إسرائيل للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إلى تفعيل "آلية الزناد" فورا لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وفي هذا السياق، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، إن طهران "تبعث برسالة كارثية"، فيما حذّر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية جان نويل بارو، من أن باريس وبرلين ولندن، مستعدة لتفعيل "آلية الزناد
" ما لم تستأنف إيران التعاون النووي.
وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارًا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وحذّرت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، من أن تفعيل "آلية الزناد" قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي المعاهدة التي لم توقّع عليها إسرائيل حتى الآن.