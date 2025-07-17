https://sarabic.ae/20250717/بجراحة-دقيقة--فريق-طبي-مصري-يتحدى-ورما-نادرا-وينقذ-طفلة-من-الشلل-1102758983.html
"بجراحة دقيقة ".. فريق طبي مصري يتحدى ورما نادرا وينقذ طفلة من الشلل
"بجراحة دقيقة ".. فريق طبي مصري يتحدى ورما نادرا وينقذ طفلة من الشلل
سبوتنيك عربي
نجح فريق طبي مصري في تحدي ورم نادر بعد إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة كانت تعاني من ورم ضاغط أعلى عظمة العضد، هدد ذراعها بمضاعفات خطيرة. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T11:38+0000
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ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم الخميس، عن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج (جنوب القاهرة)، قوله إن "فريقا طبيا من وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي، نجح في إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، كانت تعاني من ورم هدد ذراعها بمضاعفات خطيرة، أبرزها الغرغرينا".وأوضح النعماني أن "الورم كان سيسبب مضاعفات للطفلة نتيجة الضغط على الشريان الرئيسي المغذى للذراع، بالإضافة إلى تأثر الأعصاب الطرفية للضفيرة العصبية".وأكد النعماني أن "إدارة جامعة سوهاج تُولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الطبية داخل مستشفياتها الجامعية، خاصة في التخصصات الدقيقة"، مضيفًا أن "إنقاذ ذراع الطفلة يأتي في إطار ما تشهده مستشفيات الجامعة من طفرة في مستوى الخدمة الطبية والجراحية، بدعم من الكوادر الطبية المتميزة".بينما لفت الدكتور ياسر عثمان، مدير وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، والذي قام بإجراء العملية الجراحية، إلى أن "العملية تضمنت استكشافا دقيقا للضفيرة العصبية، مع عزل الأعصاب الطرفية عن الورم الذي كان ضاغطًا على الشريان والأعصاب، ثم تم استئصال الورم بنجاح، وخروج الطفلة من غرفة العمليات وهي في حالة جيدة ومستقرة".وشدد عثمان على المتابعة المستمرة مع الطفلة للاطمئنان على تحسن وظائف ذراعها بشكل كامل.
https://sarabic.ae/20240821/بالروبوت-الجراحي-فريق-طبي-عربي-يجري-عملية-فريدة-من-نوعها-صور-1091965375.html
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مصر, الأخبار, الصحة
"بجراحة دقيقة ".. فريق طبي مصري يتحدى ورما نادرا وينقذ طفلة من الشلل
نجح فريق طبي مصري في تحدي ورم نادر بعد إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة كانت تعاني من ورم ضاغط أعلى عظمة العضد، هدد ذراعها بمضاعفات خطيرة.
ونقلت صحيفة
"اليوم السابع"، مساء اليوم الخميس، عن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج (جنوب القاهرة)، قوله إن "فريقا طبيا من وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي، نجح في إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، كانت تعاني من ورم هدد ذراعها بمضاعفات خطيرة، أبرزها الغرغرينا".
وأوضح النعماني أن "الورم كان سيسبب مضاعفات للطفلة نتيجة الضغط على الشريان الرئيسي المغذى للذراع، بالإضافة إلى تأثر الأعصاب الطرفية للضفيرة العصبية
".
وأكد النعماني أن "إدارة جامعة سوهاج تُولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الطبية داخل مستشفياتها الجامعية، خاصة في التخصصات الدقيقة"، مضيفًا أن "إنقاذ ذراع الطفلة يأتي في إطار ما تشهده مستشفيات الجامعة من طفرة في مستوى الخدمة الطبية والجراحية، بدعم من الكوادر الطبية المتميزة".
فيما أشار الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن "العملية تُعد واحدة من التدخلات الجراحية المعقدة التي تتطلب مهارات دقيقة وتعاونا من فريق طبى متكامل، إذ عانت الطفلة من ورم نادر فى موضع حساس، وكان لابد من التدخل السريع لتفادي مضاعفات قد تصل إلى فقدان كامل لوظيفة الذراع".
بينما لفت الدكتور ياسر عثمان، مدير وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، والذي قام بإجراء العملية الجراحية، إلى أن "العملية تضمنت استكشافا دقيقا للضفيرة العصبية، مع عزل الأعصاب الطرفية عن الورم الذي كان ضاغطًا على الشريان والأعصاب، ثم تم استئصال الورم بنجاح، وخروج الطفلة من غرفة العمليات وهي في حالة جيدة ومستقرة".
وشدد عثمان على المتابعة المستمرة مع الطفلة للاطمئنان على تحسن وظائف ذراعها بشكل كامل.