"بجراحة دقيقة ".. فريق طبي مصري يتحدى ورما نادرا وينقذ طفلة من الشلل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:17 GMT
30 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تقاتل في عدة جبهات وتتلاعب بورقة الأقليات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤولين : نتنياهو يسعى لإقامة معسكرات اعتقال في غزة تحت مزاعم إنشاء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تستهدف رموز السيادة السورية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250717/بجراحة-دقيقة--فريق-طبي-مصري-يتحدى-ورما-نادرا-وينقذ-طفلة-من-الشلل-1102758983.html
"بجراحة دقيقة ".. فريق طبي مصري يتحدى ورما نادرا وينقذ طفلة من الشلل
"بجراحة دقيقة ".. فريق طبي مصري يتحدى ورما نادرا وينقذ طفلة من الشلل
سبوتنيك عربي
نجح فريق طبي مصري في تحدي ورم نادر بعد إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة كانت تعاني من ورم ضاغط أعلى عظمة العضد، هدد ذراعها بمضاعفات خطيرة. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T11:38+0000
2025-07-17T11:38+0000
مجتمع
مصر
الأخبار
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0e/1092701558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9eaa284334e7e80df8d882a03d099867.jpg
ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم الخميس، عن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج (جنوب القاهرة)، قوله إن "فريقا طبيا من وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي، نجح في إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، كانت تعاني من ورم هدد ذراعها بمضاعفات خطيرة، أبرزها الغرغرينا".وأوضح النعماني أن "الورم كان سيسبب مضاعفات للطفلة نتيجة الضغط على الشريان الرئيسي المغذى للذراع، بالإضافة إلى تأثر الأعصاب الطرفية للضفيرة العصبية".وأكد النعماني أن "إدارة جامعة سوهاج تُولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الطبية داخل مستشفياتها الجامعية، خاصة في التخصصات الدقيقة"، مضيفًا أن "إنقاذ ذراع الطفلة يأتي في إطار ما تشهده مستشفيات الجامعة من طفرة في مستوى الخدمة الطبية والجراحية، بدعم من الكوادر الطبية المتميزة".بينما لفت الدكتور ياسر عثمان، مدير وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، والذي قام بإجراء العملية الجراحية، إلى أن "العملية تضمنت استكشافا دقيقا للضفيرة العصبية، مع عزل الأعصاب الطرفية عن الورم الذي كان ضاغطًا على الشريان والأعصاب، ثم تم استئصال الورم بنجاح، وخروج الطفلة من غرفة العمليات وهي في حالة جيدة ومستقرة".وشدد عثمان على المتابعة المستمرة مع الطفلة للاطمئنان على تحسن وظائف ذراعها بشكل كامل.
https://sarabic.ae/20240821/بالروبوت-الجراحي-فريق-طبي-عربي-يجري-عملية-فريدة-من-نوعها-صور-1091965375.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0e/1092701558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87c4ec7edf6845486ec82275befc6c75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, الأخبار, الصحة
مصر, الأخبار, الصحة

"بجراحة دقيقة ".. فريق طبي مصري يتحدى ورما نادرا وينقذ طفلة من الشلل

11:38 GMT 17.07.2025
© Unsplash/ Piron Guillaumeعملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Unsplash/ Piron Guillaume
تابعنا عبر
نجح فريق طبي مصري في تحدي ورم نادر بعد إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة كانت تعاني من ورم ضاغط أعلى عظمة العضد، هدد ذراعها بمضاعفات خطيرة.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم الخميس، عن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج (جنوب القاهرة)، قوله إن "فريقا طبيا من وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي، نجح في إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، كانت تعاني من ورم هدد ذراعها بمضاعفات خطيرة، أبرزها الغرغرينا".
وأوضح النعماني أن "الورم كان سيسبب مضاعفات للطفلة نتيجة الضغط على الشريان الرئيسي المغذى للذراع، بالإضافة إلى تأثر الأعصاب الطرفية للضفيرة العصبية".
صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لفريق طبي سعودي يستأصل الغدة الدرقية بالروبوت الجراحي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
مجتمع
"بالروبوت الجراحي"... فريق طبي عربي يجري عملية فريدة من نوعها... صور
21 أغسطس 2024, 13:35 GMT
وأكد النعماني أن "إدارة جامعة سوهاج تُولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الطبية داخل مستشفياتها الجامعية، خاصة في التخصصات الدقيقة"، مضيفًا أن "إنقاذ ذراع الطفلة يأتي في إطار ما تشهده مستشفيات الجامعة من طفرة في مستوى الخدمة الطبية والجراحية، بدعم من الكوادر الطبية المتميزة".

فيما أشار الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن "العملية تُعد واحدة من التدخلات الجراحية المعقدة التي تتطلب مهارات دقيقة وتعاونا من فريق طبى متكامل، إذ عانت الطفلة من ورم نادر فى موضع حساس، وكان لابد من التدخل السريع لتفادي مضاعفات قد تصل إلى فقدان كامل لوظيفة الذراع".

بينما لفت الدكتور ياسر عثمان، مدير وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، والذي قام بإجراء العملية الجراحية، إلى أن "العملية تضمنت استكشافا دقيقا للضفيرة العصبية، مع عزل الأعصاب الطرفية عن الورم الذي كان ضاغطًا على الشريان والأعصاب، ثم تم استئصال الورم بنجاح، وخروج الطفلة من غرفة العمليات وهي في حالة جيدة ومستقرة".
وشدد عثمان على المتابعة المستمرة مع الطفلة للاطمئنان على تحسن وظائف ذراعها بشكل كامل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала