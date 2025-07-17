https://sarabic.ae/20250717/تقرير-قضية-نتنياهو-تفضح-تقاعس-الجنائية-الدولية-وتهدد-مستقبلها-القانوني-1102770815.html

تقرير: قضية نتنياهو تفضح تقاعس الجنائية الدولية وتهدد مستقبلها القانوني

تقرير: قضية نتنياهو تفضح تقاعس الجنائية الدولية وتهدد مستقبلها القانوني

سبوتنيك عربي

كشف تقرير استقصائي عن تهديدات إسرائيلية وجهت إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على خلفية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء... 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T15:58+0000

2025-07-17T15:58+0000

2025-07-17T15:58+0000

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وأشار التقرير إلى أن وثيقة رسمية أودعت في سجلات المحكمة، توثق اجتماعا جرى في أيار/مايو 2025 بين خان والمحامي البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع المستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي.وذكر التقرير الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن كوفمان حذر خان من أن إصدار مذكرات توقيف إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، المتورطين في دعم الاستيطان غير القانوني بالضفة الغربية، سيؤدي إلى "سحب جميع الخيارات من على الطاولة"، بما في ذلك التعاون القانوني أو تقديم ردود قانونية.وأكدت زوجة خان، المحامية شايامالا ألاجندرا، التي حضرت الاجتماع، أن هذه التصريحات كانت تهديدا مباشرا.وبعد رفض خان الضغوط، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا بعد أسبوعين يتهم خان بارتكاب اعتداءات جنسية، وهي اتهامات نفاها بشدة واعتبرها مراقبون جزءًا من حملة سياسية لتشويه سمعته، ونتيجة لذلك، تنحى خان مؤقتا عن منصبه بانتظار تحقيق خارجي في الادعاءات.وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الجنائية الدولية في 16 يوليو/تموز 2025 طلبا إسرائيليا مقدم في 9 أيار /مايو لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل لم تقدم مبررات كافية لتعليق التحقيقات.يُشار إلى أن المحكمة الجنائية أقرت في فبراير/شباط 2021 باختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية، وفتحت تحقيقا رسميا في مارس/آذار من العام نفسه، أعلن مكتب المدعي العام "فتح تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين، شمل الجرائم المرتكبة من قبل كل الأطراف، بما في ذلك الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية".هل ستحاكمه أم إجراء لحفظ الوجه... الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرة اعتقال نتنياهوالعدالة الدولية في مأزق... قرارات المحكمة الجنائية "على الورق فقط"

https://sarabic.ae/20250716/هل-ستحاكمه-أم-إجراء-لحفظ-الوجه-الجنائية-الدولية-ترفض-إلغاء-مذكرة-اعتقال-نتنياهو-1102737483.html

https://sarabic.ae/20250713/العدالة-الدولية-في-مأزق-قرارات-المحكمة-الجنائية-على-الورق-فقط-1102652020.html

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