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تقرير: قضية نتنياهو تفضح تقاعس الجنائية الدولية وتهدد مستقبلها القانوني
تقرير: قضية نتنياهو تفضح تقاعس الجنائية الدولية وتهدد مستقبلها القانوني
سبوتنيك عربي
كشف تقرير استقصائي عن تهديدات إسرائيلية وجهت إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على خلفية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T15:58+0000
2025-07-17T15:58+0000
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وأشار التقرير إلى أن وثيقة رسمية أودعت في سجلات المحكمة، توثق اجتماعا جرى في أيار/مايو 2025 بين خان والمحامي البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع المستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي.وذكر التقرير الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن كوفمان حذر خان من أن إصدار مذكرات توقيف إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، المتورطين في دعم الاستيطان غير القانوني بالضفة الغربية، سيؤدي إلى "سحب جميع الخيارات من على الطاولة"، بما في ذلك التعاون القانوني أو تقديم ردود قانونية.وأكدت زوجة خان، المحامية شايامالا ألاجندرا، التي حضرت الاجتماع، أن هذه التصريحات كانت تهديدا مباشرا.وبعد رفض خان الضغوط، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا بعد أسبوعين يتهم خان بارتكاب اعتداءات جنسية، وهي اتهامات نفاها بشدة واعتبرها مراقبون جزءًا من حملة سياسية لتشويه سمعته، ونتيجة لذلك، تنحى خان مؤقتا عن منصبه بانتظار تحقيق خارجي في الادعاءات.وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الجنائية الدولية في 16 يوليو/تموز 2025 طلبا إسرائيليا مقدم في 9 أيار /مايو لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل لم تقدم مبررات كافية لتعليق التحقيقات.يُشار إلى أن المحكمة الجنائية أقرت في فبراير/شباط 2021 باختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية، وفتحت تحقيقا رسميا في مارس/آذار من العام نفسه، أعلن مكتب المدعي العام "فتح تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين، شمل الجرائم المرتكبة من قبل كل الأطراف، بما في ذلك الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية".هل ستحاكمه أم إجراء لحفظ الوجه... الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرة اعتقال نتنياهوالعدالة الدولية في مأزق... قرارات المحكمة الجنائية "على الورق فقط"
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الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

تقرير: قضية نتنياهو تفضح تقاعس الجنائية الدولية وتهدد مستقبلها القانوني

15:58 GMT 17.07.2025
© AP Photo / Mike Corderمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Mike Corder
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كشف تقرير استقصائي عن تهديدات إسرائيلية وجهت إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على خلفية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وسعى خان إلى توسيع التحقيق ليشمل وزراء ومسؤولين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن وثيقة رسمية أودعت في سجلات المحكمة، توثق اجتماعا جرى في أيار/مايو 2025 بين خان والمحامي البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع المستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وخلال الاجتماع، قدم كوفمان مقترحا وصفه التقرير بـ"النزول من على الشجرة"، هدف إلى إقناع خان بالتراجع عن إصدار مذكرات التوقيف، مع تهديد مبطن بأن استمرار التحقيقات سيؤدي إلى "تدمير" خان والمحكمة.

وذكر التقرير الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن كوفمان حذر خان من أن إصدار مذكرات توقيف إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، المتورطين في دعم الاستيطان غير القانوني بالضفة الغربية، سيؤدي إلى "سحب جميع الخيارات من على الطاولة"، بما في ذلك التعاون القانوني أو تقديم ردود قانونية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
هل ستحاكمه أم إجراء لحفظ الوجه... الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو
أمس, 18:05 GMT
وأكدت زوجة خان، المحامية شايامالا ألاجندرا، التي حضرت الاجتماع، أن هذه التصريحات كانت تهديدا مباشرا.

وبعد أسبوعين فقط من رفض خان الاستجابة لهذه الضغوط والتهديدات، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا مثيرا للجدل، اتهم خان بارتكاب اعتداءات جنسية ترقى إلى الاغتصاب، وهو ما اعتبره مراقبون استهدافًا سياسيًا مفضوحًا

وبعد رفض خان الضغوط، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا بعد أسبوعين يتهم خان بارتكاب اعتداءات جنسية، وهي اتهامات نفاها بشدة واعتبرها مراقبون جزءًا من حملة سياسية لتشويه سمعته، ونتيجة لذلك، تنحى خان مؤقتا عن منصبه بانتظار تحقيق خارجي في الادعاءات.
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
العدالة الدولية في مأزق... قرارات المحكمة الجنائية "على الورق فقط"
13 يوليو, 14:01 GMT
وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الجنائية الدولية في 16 يوليو/تموز 2025 طلبا إسرائيليا مقدم في 9 أيار /مايو لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل لم تقدم مبررات كافية لتعليق التحقيقات.
يُشار إلى أن المحكمة الجنائية أقرت في فبراير/شباط 2021 باختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية، وفتحت تحقيقا رسميا في مارس/آذار من العام نفسه، أعلن مكتب المدعي العام "فتح تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين، شمل الجرائم المرتكبة من قبل كل الأطراف، بما في ذلك الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية".
هل ستحاكمه أم إجراء لحفظ الوجه... الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو
العدالة الدولية في مأزق... قرارات المحكمة الجنائية "على الورق فقط"
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