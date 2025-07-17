https://sarabic.ae/20250717/خبير-تصريحات-الرئيس-الكولومبي-عن-الناتو-تكشف-الوجه-الحقيقي-للتحالف-1102759650.html

خبير: تصريحات الرئيس الكولومبي عن الناتو تكشف الوجه الحقيقي للتحالف

خبير: تصريحات الرئيس الكولومبي عن الناتو تكشف الوجه الحقيقي للتحالف

سبوتنيك عربي

علّق المحلل الدولي الأرجنتيني كريستيان لاميسا، على تصريحات الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي أعرب عن نيته إنهاء علاقات بلاده مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)،... 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T12:29+0000

2025-07-17T12:29+0000

2025-07-17T12:29+0000

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وقال لاميسا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "تصريحات الرئيس بيترو، حول مكانة كولومبيا كشريك عالمي لحلف الناتو، خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة لاهاي بشأن فلسطين، منطقية ومبررة تمامًا وصادقة فيما يتعلق بالدور المشين الذي تلعبه الدول الأعضاء في هذا التحالف، في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".ويرى الخبير أن تصريحات الرئيس الكولومبي، تندرج في إطار إدانة العدوان على الشعب الفلسطيني من قبل المحور اليساري الليبرالي العالمي، الذي يؤجج في الوقت نفسه الصراع الأوكراني.وأضاف لاميسا: "إنهم (المحور العالمي) يدعمون النظام في كييف، منذ أكثر من 10 سنوات، وهو نظام اغتصب السلطة في دولة سلافية نتيجة انقلاب عسكري أقرته الدول الأعضاء في منظمة الأطلسي، وفي إطار هذه الأفعال، منذ ما يقرب من عشر سنوات، قتل مدنيون أبرياء، بينهم أطفال، في جمهوريات دونباس ولوغانسك ودونيتسك. ولم تدلِ هذه القطاعات اليسارية الليبرالية بكلمة تذكر عما يحدث للسكان المدنيين الناطقين بالروسية في هذا الجزء من العالم".وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، نيته إنهاء العلاقات مع "الناتو"، قائلا: "علينا الانسحاب من الناتو، لا سبيل آخر. ولم يعد بالإمكان بناء علاقات مع أوروبا، مع تلك الحكومات الأوروبية التي تخون شعوبها وتشارك في القصف".وجاء بيان الرئيس الكولومبي، على خلفية المؤتمر الاستثنائي حول غزة، على المستوى الوزاري الذي اختتم في بوغوتا، والذي أدان خلاله المشاركون في مجموعة لاهاي (بوليفيا، هندوراس، كولومبيا، كوبا، ماليزيا، ناميبيا، السنغال، وجنوب أفريقيا) أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.توتر دبلوماسي بين واشنطن وبوغوتا: استدعاء متبادل للدبلوماسيين بعد تصريحات "لا أساس لها"سيناتور كولومبي يتعرض لإطلاق نار خلال خطاب له وسط أنصاره.. فيديو

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