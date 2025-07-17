https://sarabic.ae/20250717/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-استهداف-القصر-الرئاسي-في-دمشق-تصرف-متهور-1102748125.html

زعيم المعارضة الإسرائيلية: استهداف القصر الرئاسي في دمشق "تصرف متهور"

زعيم المعارضة الإسرائيلية: استهداف القصر الرئاسي في دمشق "تصرف متهور"

سبوتنيك عربي

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، أن "حماية الدروز في سوريا أمر مهم، لكن دون استهداف القصر الرئاسي بدمشق"، على حد قوله. 17.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقال لابيد، في مقابلة صحفية، إن "استهداف القصر الرئاسي في دمشق، تصرف متهور لا يخدم أهدافًا استراتيجية"، مؤكدًا أنه "ليس من الصواب إسقاط النظام في سوريا".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مقر قيادة الأركان السورية و"هدفًا عسكريًا" في محيط القصر الرئاسي في دمشق، ضمن ما وصفه بـ"رد على الأعمال المرتكبة ضد المدنيين السوريين في جنوب البلاد".وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، أمس الأربعاء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".وأكد المسؤولان أن إسرائيل تعمل "على التصدّي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا".وتسلط هذه المواجهات المسلحة في جنوب سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

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