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زعيم المعارضة الإسرائيلية: استهداف القصر الرئاسي في دمشق "تصرف متهور"
زعيم المعارضة الإسرائيلية: استهداف القصر الرئاسي في دمشق "تصرف متهور"
سبوتنيك عربي
أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، أن "حماية الدروز في سوريا أمر مهم، لكن دون استهداف القصر الرئاسي بدمشق"، على حد قوله. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T06:17+0000
2025-07-17T06:17+0000
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وقال لابيد، في مقابلة صحفية، إن "استهداف القصر الرئاسي في دمشق، تصرف متهور لا يخدم أهدافًا استراتيجية"، مؤكدًا أنه "ليس من الصواب إسقاط النظام في سوريا".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مقر قيادة الأركان السورية و"هدفًا عسكريًا" في محيط القصر الرئاسي في دمشق، ضمن ما وصفه بـ"رد على الأعمال المرتكبة ضد المدنيين السوريين في جنوب البلاد".وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، أمس الأربعاء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".وأكد المسؤولان أن إسرائيل تعمل "على التصدّي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا".وتسلط هذه المواجهات المسلحة في جنوب سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
https://sarabic.ae/20250717/عراقجي-عن-العدوان-الإسرائيلي-على-سوريا-إسرائيل-المتوحشة-لا-تعرف-حدودا-ولا-تفهم-إلا-لغة-واحدة-1102746686.html
https://sarabic.ae/20250717/وزير-الخارجية-التركي-يحذر-واي-بي-جي-من-استغلال-الأوضاع-غير-مستقرة-جنوبي-سوريا-1102746392.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية: استهداف القصر الرئاسي في دمشق "تصرف متهور"

06:17 GMT 17.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalitزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، أن "حماية الدروز في سوريا أمر مهم، لكن دون استهداف القصر الرئاسي بدمشق"، على حد قوله.
وقال لابيد، في مقابلة صحفية، إن "استهداف القصر الرئاسي في دمشق، تصرف متهور لا يخدم أهدافًا استراتيجية"، مؤكدًا أنه "ليس من الصواب إسقاط النظام في سوريا".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مقر قيادة الأركان السورية و"هدفًا عسكريًا" في محيط القصر الرئاسي في دمشق، ضمن ما وصفه بـ"رد على الأعمال المرتكبة ضد المدنيين السوريين في جنوب البلاد".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
عراقجي عن العدوان الإسرائيلي على سوريا: إسرائيل المتوحشة لا تعرف حدودا ولا تفهم إلا لغة واحدة
05:26 GMT
وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، أمس الأربعاء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".
وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ صباح الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية، التي تعرضت للهجوم وفضّ الاشتباكات المسلحة في المحافظة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
وزير الخارجية التركي يحذر "واي بي جي" من "استغلال" الأوضاع غير مستقرة جنوبي سوريا
05:23 GMT
وأكد المسؤولان أن إسرائيل تعمل "على التصدّي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا".
وتسلط هذه المواجهات المسلحة في جنوب سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
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