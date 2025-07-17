https://sarabic.ae/20250717/عراقجي-عن-العدوان-الإسرائيلي-على-سوريا-إسرائيل-المتوحشة-لا-تعرف-حدودا-ولا-تفهم-إلا-لغة-واحدة-1102746686.html

عراقجي عن العدوان الإسرائيلي على سوريا: إسرائيل المتوحشة لا تعرف حدودا ولا تفهم إلا لغة واحدة

عراقجي عن العدوان الإسرائيلي على سوريا: إسرائيل المتوحشة لا تعرف حدودا ولا تفهم إلا لغة واحدة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة أن "يتحد العالم، بما في ذلك دول المنطقة، لإنهاء العدوان الإسرائيلي المجنون على سوريا". 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T05:26+0000

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وقال عراقجي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "إسرائيل المتوحشة لا تعرف حدودًا ولا تفهم إلا لغة واحدة"، مؤكدًا أن "إيران تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وستقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري".وتساءل وزير الخارجية الإيرانية: "أين العاصمة القادمة؟"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي في غزة ولبنان واليمن سوريا وإيران، قائلا: "لسوء الحظ، كان هذا متوقعًا تمامًا".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مقر قيادة الأركان السورية و"هدفًا عسكريًا" في محيط القصر الرئاسي في دمشق، ضمن ما وصفه بـ"رد على الأعمال المرتكبة ضد المدنيين السوريين في جنوب البلاد".وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ صباح الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية، التي تعرضت للهجوم وفضّ الاشتباكات المسلحة في المحافظة.وأكدا أن إسرائيل تعمل "على التصدّي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا".وتسلط هذه المواجهات المسلحة في جنوب سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

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