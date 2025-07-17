https://sarabic.ae/20250717/وزير-الخارجية-التركي-يحذر-واي-بي-جي-من-استغلال-الأوضاع-غير-مستقرة-جنوبي-سوريا-1102746392.html
وزير الخارجية التركي يحذر "واي بي جي" من "استغلال" الأوضاع غير مستقرة جنوبي سوريا
وزير الخارجية التركي يحذر "واي بي جي" من "استغلال" الأوضاع غير مستقرة جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تنظيم "واي بي جي" الكردي، الذي تصنفه أنقرة كـ"منظمة إرهابية" ويتبع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من استغلال الوضع... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T05:23+0000
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وجاءت تصريحات فيدان، على هامش مشاركته في "الاجتماع غير الرسمي الموسع بشأن قبرص" في نيويورك، يومي 16 و17 يوليو/تموز 2025، وفق ما ذكرته "تركيا اليوم". وأكد الوزير أن "تركيا تلقت معلومات عن تحركات لمسلحي "واي بي جي"، موجهًا رسالة إليهم: "على التنظيم تجنب استغلال الاضطرابات في سوريا، وعدم تعقيد الوضع الحساس هناك. يجب أن يلعبوا دورا بناء، وإلا فإن الانتهازية ستترتب عليها مخاطر كبيرة". وفي سياق متصل، انتقد فيدان الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق، متهمًا إسرائيل بـ"اتباع سياسة تزعزع استقرار المنطقة". وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مقر قيادة الأركان السورية و"هدفًا عسكريًا" في محيط القصر الرئاسي في دمشق، ضمن ما وصفه بـ"رد على الأعمال المرتكبة ضد المدنيين السوريين في جنوب البلاد". وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، أمس الأربعاء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ صباح الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية التي تعرّضت للهجوم وفض الاشتباكات المسلحة في المحافظة. وأكدا أن إسرائيل تعمل "على التصدّي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا". وتسلط هذه المواجهات المسلحة في جنوب سوريا، الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
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أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
وزير الخارجية التركي يحذر "واي بي جي" من "استغلال" الأوضاع غير مستقرة جنوبي سوريا
حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تنظيم "واي بي جي" الكردي، الذي تصنفه أنقرة كـ"منظمة إرهابية" ويتبع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من استغلال الوضع المضطرب في سوريا، خاصة على خلفية التطورات الأخيرة في محافظة السويداء جنوبي البلاد.
وجاءت تصريحات فيدان، على هامش مشاركته في "الاجتماع غير الرسمي الموسع بشأن قبرص" في نيويورك،
يومي 16 و17 يوليو/تموز 2025، وفق ما ذكرته "تركيا اليوم".
وأكد الوزير أن "تركيا تلقت معلومات عن تحركات لمسلحي "واي بي جي"، موجهًا رسالة إليهم: "على التنظيم تجنب استغلال الاضطرابات في سوريا، وعدم تعقيد الوضع الحساس هناك. يجب أن يلعبوا دورا بناء، وإلا فإن الانتهازية ستترتب عليها مخاطر كبيرة".
وفي سياق متصل، انتقد فيدان الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق، متهمًا إسرائيل بـ"اتباع سياسة تزعزع استقرار المنطقة".
وقال: "إسرائيل تعطي الأولوية لأمنها القومي، متجاهلة القوانين الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيها وحقوق الآخرين في المنطقة".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي
أنه قصف مقر قيادة الأركان السورية و"هدفًا عسكريًا" في محيط القصر الرئاسي في دمشق، ضمن ما وصفه بـ"رد على الأعمال المرتكبة ضد المدنيين السوريين في جنوب البلاد".
وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، أمس الأربعاء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".
وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ صباح الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية التي تعرّضت للهجوم وفض الاشتباكات المسلحة في المحافظة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".
وأكدا أن إسرائيل تعمل "على التصدّي لمحاولات النظام السوري
إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا".
وتسلط هذه المواجهات المسلحة في جنوب سوريا، الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.