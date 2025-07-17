https://sarabic.ae/20250717/وزير-الخارجية-التركي-يحذر-واي-بي-جي-من-استغلال-الأوضاع-غير-مستقرة-جنوبي-سوريا-1102746392.html

وزير الخارجية التركي يحذر "واي بي جي" من "استغلال" الأوضاع غير مستقرة جنوبي سوريا

وزير الخارجية التركي يحذر "واي بي جي" من "استغلال" الأوضاع غير مستقرة جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تنظيم "واي بي جي" الكردي، الذي تصنفه أنقرة كـ"منظمة إرهابية" ويتبع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من استغلال الوضع... 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T05:23+0000

2025-07-17T05:23+0000

2025-07-17T05:23+0000

أخبار العالم الآن

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83465722bab3d925fae56f9e1f92683.jpg

وجاءت تصريحات فيدان، على هامش مشاركته في "الاجتماع غير الرسمي الموسع بشأن قبرص" في نيويورك، يومي 16 و17 يوليو/تموز 2025، وفق ما ذكرته "تركيا اليوم". وأكد الوزير أن "تركيا تلقت معلومات عن تحركات لمسلحي "واي بي جي"، موجهًا رسالة إليهم: "على التنظيم تجنب استغلال الاضطرابات في سوريا، وعدم تعقيد الوضع الحساس هناك. يجب أن يلعبوا دورا بناء، وإلا فإن الانتهازية ستترتب عليها مخاطر كبيرة". وفي سياق متصل، انتقد فيدان الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق، متهمًا إسرائيل بـ"اتباع سياسة تزعزع استقرار المنطقة". وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مقر قيادة الأركان السورية و"هدفًا عسكريًا" في محيط القصر الرئاسي في دمشق، ضمن ما وصفه بـ"رد على الأعمال المرتكبة ضد المدنيين السوريين في جنوب البلاد". وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، أمس الأربعاء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ صباح الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية التي تعرّضت للهجوم وفض الاشتباكات المسلحة في المحافظة. وأكدا أن إسرائيل تعمل "على التصدّي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا". وتسلط هذه المواجهات المسلحة في جنوب سوريا، الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

https://sarabic.ae/20250717/الشرع-قررنا-تكليف-الفصائل-المحلية-وشيوخ-العقل-مسؤولية-حفظ-الأمن-في-السويداء-1102744801.html

https://sarabic.ae/20250716/الصحة-السورية-العثور-على-عشرات-الجثث-بمستشفى-السويداء-الوطني-بعد-انسحاب-مجموعات-مسلحة-منه-1102743332.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي