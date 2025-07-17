https://sarabic.ae/20250717/لأول-مرة-إيران-تقر-بإخفاقات-أمنية-في-حربها-ضد-إسرائيل-1102759977.html

لأول مرة.. إيران تقر بإخفاقات أمنية في حربها ضد إسرائيل

لأول مرة.. إيران تقر بإخفاقات أمنية في حربها ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

أقرّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، للمرة الأولى اليوم الخميس، بأن بلاده شهدت إخفاقات أمنية في حربها ضد إسرائيل. 17.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقال بزشكيان، في اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طهران: "يجب تحليل ومعالجة أوجه القصور الأمنية التي اتضحت خلال الحرب"، وفق ما أفادت به وسائل إعلام غربية.وقُتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين رفيعي المستوى بمساكنهم الخاصة، خلال الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل، واستمرت لـ12 يوما. وتعرضت أيضا منشآت عسكرية ونووية إيرانية عدة للهجوم، ويعتقد خبراء أنه "لم يكن من الممكن شنّ مثل تلك الهجمات دون معلومات داخلية". وتتزايد التكهنات، منذ أسابيع عدة، بشأن تعاون واسع بين أشخاص داخل إيران وجهاز المخابرات الإسرائيلي الـ"موساد". وفي السياق ذاته، تم بالفعل اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة التجسس لصالح الـ"موساد". وفي الـ 22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل. وصادق البرلمان الإيراني، في الآونة الأخيرة، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه". وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد دعا إلى استئناف عمليات التفتيش النووي في إيران، عقب وقف إطلاق النار، وقال إن "استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح، ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية". وكانت إيران، قد اتهمت غروسي، بـ"خيانة نظام منع الانتشار النووي وجعل الوكالة شريكا في عدوان ظالم تنفذه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عليها"، مشددة على ضرورة "مساءلة غروسي"، على ما وصفته بـ"التصريحات المضللة"، التي استندت إليها واشنطن ودول أوروبية في الإعلان عن عدم امتثال إيران لشروط الاتفاق النووي.

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