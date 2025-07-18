https://sarabic.ae/20250718/إعلام-غربي-روسيا-تكبح-جماح-التضخم-بفعالية-وتقترب-من-أهدافها-النقدية-1102783355.html
إعلام غربي: روسيا تكبح جماح التضخم بفعالية وتقترب من أهدافها النقدية
إعلام غربي: روسيا تكبح جماح التضخم بفعالية وتقترب من أهدافها النقدية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوسيلة إعلامية غربية، أن البنك المركزي الروسي، أثبت فعالية أساليبه في مكافحة التضخم، حيث تباطأ معدل نمو الأسعار في روسيا، بشكل ملحوظ، في يونيو/... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T08:34+0000
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وعبّرت وكالة "بلومبرغ" عن هذا الرأي في مقال مخصص للنجاحات الاقتصادية الروسية، مؤكدة أن "معدل نمو الأسعار في روسيا قد تباطأ".وجاء في المقال أنه على الرغم من أن معدل التضخم السنوي، الذي لا يزال عند 9%، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف البالغ 4%، إلا أن نمو الأسعار يتوافق حاليًا مع الهدف المخطط له.وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، وبعد فترة طويلة من الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% سنويًا، خفض بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20%. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس إدارة بنك روسيا المركزي، الذي سينظر في مسألة مستوى سعر الفائدة الرئيسي، في 25 يوليو/ تموز الجاري.وتفترض التوقعات الأساسية لبنك روسيا المركزي، أن يبلغ متوسط القيمة السنوية لسعر الفائدة الرئيسي، في عام 2026، ما بين 13 و14%، وفي عام 2027 ما بين 7.5 و8.5%.رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعا في التصنيع وانحدارا اقتصادياباحث سياسي: روسيا تحث دول "البريكس" وكل الدول النامية على إنشاء استقلالية اقتصادية وسياسية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, اقتصاد روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, اقتصاد روسيا, العالم
إعلام غربي: روسيا تكبح جماح التضخم بفعالية وتقترب من أهدافها النقدية
كشف تقرير جديد لوسيلة إعلامية غربية، أن البنك المركزي الروسي، أثبت فعالية أساليبه في مكافحة التضخم، حيث تباطأ معدل نمو الأسعار في روسيا، بشكل ملحوظ، في يونيو/ حزيران الماضي.
وعبّرت وكالة "بلومبرغ" عن هذا الرأي في مقال مخصص للنجاحات الاقتصادية الروسية، مؤكدة أن "معدل نمو الأسعار في روسيا قد تباطأ".
وجاء في المقال أنه على الرغم من أن معدل التضخم السنوي، الذي لا يزال عند 9%، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف البالغ 4%، إلا أن نمو الأسعار يتوافق حاليًا مع الهدف المخطط له.
وفي هذا الصدد، كتبت "بلومبرغ"، أنه من المتوقع أن يجري البنك المركزي الروسي تخفيضًا إضافيًا في سعر الفائدة الرئيسي، ومن المتوقع أن يتم ذلك في وقت أبكر، وأن يكون أكثر أهمية مما كان متوقعا سابقا.
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، وبعد فترة طويلة من الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% سنويًا، خفض بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20%. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس إدارة بنك روسيا المركزي،
الذي سينظر في مسألة مستوى سعر الفائدة الرئيسي، في 25 يوليو/ تموز الجاري.
وتفترض التوقعات الأساسية لبنك روسيا المركزي، أن يبلغ متوسط القيمة السنوية لسعر الفائدة الرئيسي، في عام 2026، ما بين 13 و14%، وفي عام 2027 ما بين 7.5 و8.5%.