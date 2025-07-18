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الخارجية الإماراتية: ندين المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على الحرم الإبراهيمي
الخارجية الإماراتية: ندين المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على الحرم الإبراهيمي
سبوتنيك عربي
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإسرائيلي، بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T09:44+0000
2025-07-18T09:44+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الحرم الإبراهيمي
فلسطين المحتلة
مدينة الخليل
إسرائيل
مخطط إسرائيلي خطير
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وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة "تمثّل تعديًا خطيرًا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ودعت دولة الإمارات، المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته في حماية المقدسات، وضمان عدم المساس بمكانتها الدينية والتاريخية"، مشددة على "أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قُدمًا، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين".وفي وقت سابق، تحدث تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن "اتخاذ إسرائيل قرارا بإجراء تغييرات جذرية في الوضع القائم بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وذلك من خلال سحب صلاحيات بلدية الخليل الفلسطينية ونقلها إلى المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع".ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الإدارة المدنية الإسرائيلية، بالتعاون مع المجلس الديني اليهودي، لتنفيذ تعديلات هيكلية تشمل إعادة تسقيف الحرم، بناء سقف فوق ساحة يعقوب التي يستخدمها اليهود للصلاة في معظم أيام السنة، وتثبيت نظام إطفاء حرائق متطورا، إضافة إلى تمكين السلطات الإسرائيلية من مراقبة كاميرات المراقبة داخل الحرم، وفقا للتقرير الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250528/الإمارات-تستدعي-سفير-إسرائيل-وتدين-انتهاكات-المسجد-الأقصى-بشدة-1101063198.html
https://sarabic.ae/20250717/محافظ-الخليل-يعلق-لـسبوتنيك-على-قرار-نقل-صلاحيات-الحرم-الإبراهيمي-لمجلس-يهودي-1102771201.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الحرم الإبراهيمي, فلسطين المحتلة, مدينة الخليل, إسرائيل, مخطط إسرائيلي خطير
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الحرم الإبراهيمي, فلسطين المحتلة, مدينة الخليل, إسرائيل, مخطط إسرائيلي خطير

الخارجية الإماراتية: ندين المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على الحرم الإبراهيمي

09:44 GMT 18.07.2025
© AP Photo / Nasser Shiyoukhiالحرم الإبراهيمي الشريف، الخليل، فلسطين
الحرم الإبراهيمي الشريف، الخليل، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
تابعنا عبر
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإسرائيلي، بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع".
وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة "تمثّل تعديًا خطيرًا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشدد البيان على "أهمية احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وضرورة وقف جميع الممارسات الأحادية والاستفزازية، التي من شأنها زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة".

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28 مايو, 13:55 GMT
ودعت دولة الإمارات، المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته في حماية المقدسات، وضمان عدم المساس بمكانتها الدينية والتاريخية"، مشددة على "أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قُدمًا، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين".

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينيين، قد حذّرت من "التقارير الإعلامية المتداولة عن نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف، والإشراف عليه من قبل جهات إسرائيلية استيطانية، بما يترجم استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية، التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، في محاولة لبسط سيطرتها على الحرم الإبراهيمي بالكامل وتغيير هويته الإسلامية والعربية".

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أمس, 16:03 GMT
وفي وقت سابق، تحدث تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن "اتخاذ إسرائيل قرارا بإجراء تغييرات جذرية في الوضع القائم بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وذلك من خلال سحب صلاحيات بلدية الخليل الفلسطينية ونقلها إلى المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع".
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الإدارة المدنية الإسرائيلية، بالتعاون مع المجلس الديني اليهودي، لتنفيذ تعديلات هيكلية تشمل إعادة تسقيف الحرم، بناء سقف فوق ساحة يعقوب التي يستخدمها اليهود للصلاة في معظم أيام السنة، وتثبيت نظام إطفاء حرائق متطورا، إضافة إلى تمكين السلطات الإسرائيلية من مراقبة كاميرات المراقبة داخل الحرم، وفقا للتقرير الإسرائيلي.
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