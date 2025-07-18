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الخارجية الإيرانية تنفي المزاعم الأمريكية بشأن إرسال أسلحة لليمن
الخارجية الإيرانية تنفي المزاعم الأمريكية بشأن إرسال أسلحة لليمن
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الادعاء الأمريكي بإرسال طهران شحنات عسكرية إلى اليمن، موضحًا أنه "ادعاء لا أساس له من الصحة"، على حد... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T05:32+0000
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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء أمس الخميس، عن بقائي، نفيه إرسال شحنات عسكرية من إيران إلى اليمن، ووصف الادعاء بأنه طجزء من التحريض الإعلامي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وقال بقائي إن "الادعاء الأمريكي بشأن الاستيلاء على شحنة عسكرية متجهة إلى اليمن، ليس أكثر من محاولة خادعة لتحويل الرأي العام عن القضية الرئيسية في المنطقة، وهي اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد شعب المنطقة والتدخلات المدمرة وغير الآمنة للولايات المتحدة".وفي سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها قصفت خلال الأسبوع الجاري، أهدافا إسرائيلية بطائرات مسيرة وصواريخ طالت 3 مناطق مختلفة داخل إسرائيل.وذكر أن "عملية إغراق السفينتين لشركتين مخالفتين لقرار الحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، أعادت وضع ميناء أم الرشراش (ميناء إيلات) إلى الإغلاق من جديد بعد محاولة تشغيله".واعتبر عبد الملك الحوثي أن "عملية إغراق السفينتين مثّلت ردعًا ورسالة قوية لكل الشركات التي تخالف قرار الحظر اليمني (في إشارة إلى قرار "أنصار الله" حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر بسبب حرب غزة)".وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تسببت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، بمقتل نحو 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250715/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-مزدوجة-ومتزامنة-بـ3-مسيرات-على-هدفين-في-إسرائيل-1102712711.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار إيران, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أخبار إيران, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الخارجية الإيرانية تنفي المزاعم الأمريكية بشأن إرسال أسلحة لليمن

05:32 GMT 18.07.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© x.com
تابعنا عبر
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الادعاء الأمريكي بإرسال طهران شحنات عسكرية إلى اليمن، موضحًا أنه "ادعاء لا أساس له من الصحة"، على حد قوله.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء أمس الخميس، عن بقائي، نفيه إرسال شحنات عسكرية من إيران إلى اليمن، ووصف الادعاء بأنه طجزء من التحريض الإعلامي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقال بقائي إن "الادعاء الأمريكي بشأن الاستيلاء على شحنة عسكرية متجهة إلى اليمن، ليس أكثر من محاولة خادعة لتحويل الرأي العام عن القضية الرئيسية في المنطقة، وهي اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد شعب المنطقة والتدخلات المدمرة وغير الآمنة للولايات المتحدة".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية مزدوجة ومتزامنة بـ3 مسيرات على هدفين في إسرائيل
15 يوليو, 19:02 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها قصفت خلال الأسبوع الجاري، أهدافا إسرائيلية بطائرات مسيرة وصواريخ طالت 3 مناطق مختلفة داخل إسرائيل.
جاء ذلك في كلمة متلفزة لعبد الملك الحوثي، زعيم "أنصار الله"، بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، على موقعها الرسمي أمس الخميس، إذ قال الحوثي إنه "تم إطلاق 11 صاروخا وطائرة مسيرة نحو أهداف في يافا والنقب وأم الرشراش (إيلات) في فلسطين المحتلة".
وذكر أن "عملية إغراق السفينتين لشركتين مخالفتين لقرار الحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، أعادت وضع ميناء أم الرشراش (ميناء إيلات) إلى الإغلاق من جديد بعد محاولة تشغيله".
واعتبر عبد الملك الحوثي أن "عملية إغراق السفينتين مثّلت ردعًا ورسالة قوية لكل الشركات التي تخالف قرار الحظر اليمني (في إشارة إلى قرار "أنصار الله" حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر بسبب حرب غزة)".
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تسببت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، بمقتل نحو 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
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