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عرب بوينت بودكاست
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ترامب: سنعقد صفقات تجارية كبرى قريبا
ترامب: سنعقد صفقات تجارية كبرى قريبا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن واشنطن بصدد الإعلان عن عدد من الصفقات التجارية "الكبيرة" قريبا. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T20:41+0000
2025-07-18T20:41+0000
دونالد ترامب
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جاء ذلك خلال توقيعه على مشروع قانون ينظم عمل "العملات المستقرة" المربوطة بالدولار، إذ أوضح أن فرض رسوم جمركية بنسبة 35 أو 40% يمثل بحد ذاته اتفاقًا.وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تدفع بعض الدول إلى التفاوض مع أمريكا لعقد صفقات تجارية جديدة، تشمل فتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في يوم الثلاثاء الماضي أنه تم التوصل لاتفاق تجاري "رائع" مع إندونيسيا.وكجزء من الصفقة التجارية مع أمريكا، فإن إندونيسيا وافقت على شراء طاقة أمريكية بقيمة 15 مليار دولار ومنتجات زراعية أمريكية بقيمة 4.5 مليار دولار، و50 طائرة "بوينغ".وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية تجارية مع الصين أمس، وتتوقع توقيع اتفاقية أخرى قريبا مع الهند.وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض: "وقعنا للتو اتفاقية مع الصين أمس، أليس كذلك؟ وقعنا للتو اتفاقية مع الصين".ويتبنى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سياسة تجارية صارمة يبررها باختلال موازين التجارة الخارجية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بما فيهم دول حليفة للولايات المتحدة مثل كندا ودول أوروبية.
https://sarabic.ae/20250718/الرئيس-البرازيلي-تهديد-ترامب-بتطبيق-التعريفات-الجمركية-ابتزازا-غير-مقبول--1102778153.html
https://sarabic.ae/20250702/ترامب-يعلن-إبرام-اتفاق-بشأن-التعريفات-الجمركية-مع-فيتنام-1102285039.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب: سنعقد صفقات تجارية كبرى قريبا

20:41 GMT 18.07.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن واشنطن بصدد الإعلان عن عدد من الصفقات التجارية "الكبيرة" قريبا.
جاء ذلك خلال توقيعه على مشروع قانون ينظم عمل "العملات المستقرة" المربوطة بالدولار، إذ أوضح أن فرض رسوم جمركية بنسبة 35 أو 40% يمثل بحد ذاته اتفاقًا.
وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تدفع بعض الدول إلى التفاوض مع أمريكا لعقد صفقات تجارية جديدة، تشمل فتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية.
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
الرئيس البرازيلي: تهديد ترامب بتطبيق التعريفات الجمركية "ابتزازا غير مقبول"
00:55 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في يوم الثلاثاء الماضي أنه تم التوصل لاتفاق تجاري "رائع" مع إندونيسيا.
وكجزء من الصفقة التجارية مع أمريكا، فإن إندونيسيا وافقت على شراء طاقة أمريكية بقيمة 15 مليار دولار ومنتجات زراعية أمريكية بقيمة 4.5 مليار دولار، و50 طائرة "بوينغ".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
ترامب يعلن إبرام اتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع فيتنام
2 يوليو, 16:15 GMT
وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية تجارية مع الصين أمس، وتتوقع توقيع اتفاقية أخرى قريبا مع الهند.
وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض: "وقعنا للتو اتفاقية مع الصين أمس، أليس كذلك؟ وقعنا للتو اتفاقية مع الصين".
ويتبنى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سياسة تجارية صارمة يبررها باختلال موازين التجارة الخارجية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بما فيهم دول حليفة للولايات المتحدة مثل كندا ودول أوروبية.
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