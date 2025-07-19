إيران تعلن اعتقال 87 عميلا لإسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:17 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:32 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:41 GMT
18 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:42 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
أردوغان : إسرائيل تسعى لتأسيس ممر إرهابي في جنوب سوريا، تقييم أميركي جديد: منشأة نووية إيرانية واحدة من أصل 3 دُمرت بالكامل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:51 GMT
8 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250719/إيران-تعلن-اعتقال-87-عميلا-لإسرائيل-1102813738.html
إيران تعلن اعتقال 87 عميلا لإسرائيل
إيران تعلن اعتقال 87 عميلا لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن العميد يحيى إلهي، قائد شرطة محافظة لرستان غربي إيران، اليوم السبت، عن اعتقال 87 شخصا بتهم تتعلق بالتجسس والتخريب والتواصل مع جهات أجنبية، خلال ما وصفه... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T05:19+0000
2025-07-19T05:19+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098546864_0:446:1000:1009_1920x0_80_0_0_a1922713d5f64af2d4fc7af1788069e7.jpg
وأوضح العميد إلهي أن "الاعتقالات تمت بفضل المعلومات الاستخبارية والتعاون الشعبي"، مشيرًا إلى "تلقي الشرطة أكثر من 16 ألف بلاغ شعبي خلال 15 يوما، ما يعكس تصاعد الثقة العامة في الأجهزة الأمنية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يوما، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.وشنّت أمريكا غارات وهجمات على 3 منشآت نووية إيرانية، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق، دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250717/الجيش-الإسرائيلي-اعتقال-جندي-بتهمة-التخابر-مع-إيران-1102765598.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098546864_0:353:1000:1103_1920x0_80_0_0_344fa34604f3bdb1e3566e510b3db936.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تعلن اعتقال 87 عميلا لإسرائيل

05:19 GMT 19.07.2025
© Photo / Unsplash/ Craig Whiteheadجاسوس
جاسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© Photo / Unsplash/ Craig Whitehead
تابعنا عبر
أعلن العميد يحيى إلهي، قائد شرطة محافظة لرستان غربي إيران، اليوم السبت، عن اعتقال 87 شخصا بتهم تتعلق بالتجسس والتخريب والتواصل مع جهات أجنبية، خلال ما وصفه بـ"الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى تسليمهم للسلطات القضائية.
وأوضح العميد إلهي أن "الاعتقالات تمت بفضل المعلومات الاستخبارية والتعاون الشعبي"، مشيرًا إلى "تلقي الشرطة أكثر من 16 ألف بلاغ شعبي خلال 15 يوما، ما يعكس تصاعد الثقة العامة في الأجهزة الأمنية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يوما، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.
جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
‌‏الجيش الإسرائيلي: اعتقال جندي بتهمة التخابر مع إيران
17 يوليو, 13:18 GMT
وشنّت أمريكا غارات وهجمات على 3 منشآت نووية إيرانية، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق، دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала