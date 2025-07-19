https://sarabic.ae/20250719/إيران-تعلن-اعتقال-87-عميلا-لإسرائيل-1102813738.html
إيران تعلن اعتقال 87 عميلا لإسرائيل
إيران تعلن اعتقال 87 عميلا لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن العميد يحيى إلهي، قائد شرطة محافظة لرستان غربي إيران، اليوم السبت، عن اعتقال 87 شخصا بتهم تتعلق بالتجسس والتخريب والتواصل مع جهات أجنبية، خلال ما وصفه... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T05:19+0000
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وأوضح العميد إلهي أن "الاعتقالات تمت بفضل المعلومات الاستخبارية والتعاون الشعبي"، مشيرًا إلى "تلقي الشرطة أكثر من 16 ألف بلاغ شعبي خلال 15 يوما، ما يعكس تصاعد الثقة العامة في الأجهزة الأمنية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يوما، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.وشنّت أمريكا غارات وهجمات على 3 منشآت نووية إيرانية، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق، دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250717/الجيش-الإسرائيلي-اعتقال-جندي-بتهمة-التخابر-مع-إيران-1102765598.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تعلن اعتقال 87 عميلا لإسرائيل
أعلن العميد يحيى إلهي، قائد شرطة محافظة لرستان غربي إيران، اليوم السبت، عن اعتقال 87 شخصا بتهم تتعلق بالتجسس والتخريب والتواصل مع جهات أجنبية، خلال ما وصفه بـ"الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى تسليمهم للسلطات القضائية.
وأوضح العميد إلهي أن "الاعتقالات تمت بفضل المعلومات الاستخبارية والتعاون الشعبي"، مشيرًا إلى "تلقي الشرطة أكثر من 16 ألف بلاغ شعبي خلال 15 يوما، ما يعكس تصاعد الثقة العامة في الأجهزة الأمنية"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران
وإسرائيل لمدة 12 يوما، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.
وشنّت أمريكا غارات وهجمات على 3 منشآت نووية إيرانية، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية
أمريكية في قطر والعراق، دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.