https://sarabic.ae/20250719/شراكة-عسكرية-ليبية-باكستانية-خطوة-جديدة-في-خارطة-التحالفات-الدولية-1102814830.html

شراكة عسكرية ليبية باكستانية.. خطوة جديدة في خارطة التحالفات الدولية

شراكة عسكرية ليبية باكستانية.. خطوة جديدة في خارطة التحالفات الدولية

سبوتنيك عربي

قام رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبي الفريق صدام حفتر، بزيارة إلى دولة باكستان، في توقيت دقيق تمر فيه ليبيا بمرحلة إعادة ترتيب للقدرات العسكرية والمؤسسات... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T06:32+0000

2025-07-19T06:32+0000

2025-07-19T06:32+0000

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وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التدريب والتأهيل وغيرها، بالإضافة إلى تشكيل لجان تنسيق مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج المتفق عليها، وتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين.اتفاقات مهمةمن جانبه، قال المتخصص في شؤون الأمن القومي فيصل بوالراقية، إن "الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس أركان القوات البرية الليبية إلى باكستان، شهدت توقيع اتفاقيات مهمة شملت التعاون في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلي في الصناعات الدفاعية، وبشكل خاص، في مجال تطوير القدرات القتالية للقوات البرية الليبية".وأوضح بوالراقية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "لجانًا عسكرية مشتركة تم تشكيلها خلال الزيارة، سوف تتولى إعداد برامج تدريبية مستدامة وتنسيق زيارات متبادلة وتدريب كوادر ليبية، وفقا لمعايير احترافية عسكرية عالية، وذلك بإشراف مباشر من قيادات الأركان التي رافقت الوفد الليبي إلى باكستان".وأضاف بوالراقية أن "هذه الزيارة تحمل بعدا استراتيجيا مهما، يتمثّل في تنويع الشراكات الدفاعية، إذ تسعى ليبيا إلى عدم الاكتفاء بشركاء تقليديين، بل الانفتاح على قوى إقليمية وعسكرية ذات خبرة واسعة مثل باكستان، التي تُعرف بتجربتها المتميزة في بناء جيش مهني قوي، وخبرتها المعروفة في مكافحة الإرهاب، وتطوير قطاعات الاستخبارات العسكرية والخارجية".واعتبر أن "القيادة الليبية تنظر إلى هذا التعاون كفرصة مهمة لتعزيز أمن الدولة، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات العسكرية الليبية على أسس احترافية، بعيدا عن الفوضى والتشكيلات غير النظامية، وبما يتماشى مع جهود تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد".علاقات إقليميةفي السياق، قال الباحث في الدراسات الاستراتيجية محمد امطيريد، إن "أهم الاتفاقيات التي تم الاتفاق والحديث عنها خلال زيارة رئيس أركان القوات البرية الليبية إلى باكستان، تركزت على تطوير الصناعات العسكرية، خاصة الدفاعات العسكرية والتقنيات الحديثة ومجالات التدريب العسكري"، مشيرًا إلى أن "هذه المجالات تُعد ركائز أساسية لأي جيش يُراد له أن يتطور".وأضاف أن "اللجان المشتركة بين الطرفين ستُعنى بتبادل الخبرات الأمنية والعسكرية، والتعاون في مجال تطوير الصناعات الحربية، وتقديم الاستشارات الأكاديمية التقنية العسكرية، إلى جانب البرامج الاستخباراتية، كما تشمل مجالات التعاون أيضا حماية الحدود البحرية وأعماق البحار، وتطوير الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب"، مؤكدًا أن "لدى باكستان خبرة كبيرة وناجحة في هذه الملفات، ما يجعل التعاون معها إضافة استراتيجية كبيرة للجيش الليبي".وفيما يتعلق بالوضع العسكري في ليبيا، شدد امطيريد على أنه لا يرى "وجود انقسام عسكري فعلي"، مؤكدًا أن "الجيش الليبي هو جيش نظامي تم تأسيسه عبر البرلمان الليبي، ويخضع لقيادة واحدة".وأردف: "هذا الجيش يتمتع بخبرة واسعة، ويملك عتادا متطورا، وله دفاعات قوية، ويُسيطر على مساحة جغرافية كبيرة تُقدّر بنحو 70‎%‎ من الأراضي الليبية".وأوضح أن "العناصر العسكرية في ليبيا مكتملة، وأن ما يُثار عن وجود انقسام عسكري ليس دقيقا، بل إن هناك تشكيلات مسلحة في غرب البلاد تزعم تبعيتها لوزارة الدفاع، وهي تشكيلات مستقلة لا تخضع فعليًا لتعليمات القيادة العسكرية هناك".وفيما يخص الجانب الباكستاني، أوضح محمد امطيريد، أن "باكستان دولة ذات تجربة عسكرية عميقة، فقد كانت في السابق تابعة استراتيجيا لأمريكا، لكنها اليوم دولة مستقلة ذات تأثير إقليمي واسع، وتعد قوة عسكرية يُحسب لها الحساب في المنطقة، وتمتلك جيشا مدربا وقويا".وأكد أن "هذه الزيارة ستثمر استفادة كبيرة للجيش الليبي من خلال الاطلاع على الخبرات العسكرية الباكستانية، وتنظيم المناورات البحرية المشتركة، والتعاون في مجالات الأمن والاستخبارات"، وقال إن "الجيش الليبي أثبت نفسه على كافة المستويات، وهذه الزيارة ستُضيف له زخمًا جديدًا يعزز مكانته واحترافيته".وأكد على أن "هذه الزيارات موفقة، وستخلق شراكات استراتيجية وخبرة كبيرة بين البلدين، مما يمثل إضافة كبيرة ومهمة للجيش الليبي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه".خطوات مهمةقال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، إن "زيارة رئيس أركان القوات البرية الليبية إلى باكستان، أثمرت عن توقيع مذكرات تفاهم مهمة في مجالات التدريب العسكري، تبادل الخبرات والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى فتح آفاق التعاون في الصناعات الدفاعية الخفيفة والمتوسطة". وأوضح أن "هذه الخطوة تمثل تحوّلًا استراتيجيًا نحو بناء مؤسسة عسكرية مستقلة بعيدًا عن التبعية لأي طرف خارجي".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الزيارة أسفرت عن تشكيل لجان عسكرية مشتركة دائمة، ستُعنى بوضع برامج تنفيذية للتدريب، وتنسيق عمليات التوريد والدعم الفني، فضلًا عن تقييم التعاون واستكشاف فرص نقل التكنولوجيا العسكرية الباكستانية إلى ليبيا".وأكد أن "الانفتاح على شراكات جنوب – جنوب، من هذا النوع، يعكس توجها وطنيا نحو تجاوز الاستقطاب الدولي، ويؤسس لمسار مهني لتوحيد المؤسسة العسكرية من القاعدة، عبر بناء كوادر مدرّبة ومنضبطة بعيدا عن الولاءات الجهوية".وشدد أن "هذه الخطوة تمثل تحركا ناضجا نحو بناء جيش وطني قوي يعزز السيادة، ويعيد الثقة في قدرة الليبيين على تطوير مؤسساتهم"، داعيًا إلى "دعم مثل هذه المبادرات باعتبارها ركيزة أساسية نحو ليبيا موحدة ومستقرة".

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