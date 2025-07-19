https://sarabic.ae/20250719/مطرانية-بصرى-حوران-للروم-الأرثوذكس-توجه-نداء-عاجلا-للتدخل-في-السويداء--1102825813.html
مطرانية بصرى حوران للروم الأرثوذكس توجه نداء عاجلا للتدخل في السويداء
مطرانية بصرى حوران للروم الأرثوذكس توجه نداء عاجلا للتدخل في السويداء
سبوتنيك عربي
ناشدت مطرانية بصرى حوران للروم الأرثوذكس العالم أجمع، للتدخل الفوري، قائلة في بيان: "إلى العالم أجمع، أطلب منكم التدخل سريعاً لوقف المجازر الإرهابية في... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T14:27+0000
2025-07-19T14:27+0000
2025-07-19T14:27+0000
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وأضافت: "الحرب القائمة في محافظة السويداء حرب همجية، تقتل الصغير والكبير، فإني أرفع الصوت عالياً إلى المجتمع الدولي وإلى الأمم المتحدة لمساعدتنا، فأرجو أن تصل هذه الصرخة إلى كل العالم".ووفقاً لمصادر محلية خاصة بـ"سبوتنيك"، فإن أعدادًا كبيرة من مسلحي العشائر رفضت الالتزام ببنود الاتفاق، والانسحاب من مواقعهم في المحافظة، والسماح بنشر قوات تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الانتقالية في ريف السويداء.وأشارت المصادر إلى أن "مسلحي العشائر نفذوا سلسلة من الهجمات من المحاور الغربية والشمالية الغربية لمدينة السويداء، في محاولة لتحقيق تقدم واختراق باتجاه مركز المدينة. وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة تتركز في محاور ولغا والمجدل والصناعة ومحيط دوار العمران".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وأعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، اليوم السبت، عن بنود مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، الذي اشتمل على دور قوات الأمن العام الحكومية، ووضع العشائر البدوية والقرى الحدودية.وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.الشرع: الاستقواء بالخارج لا يصب في مصلحة السوريين جميعا وأدى لتفاقم الوضع
https://sarabic.ae/20250719/الرئاسة-الروحية-للموحدين-الدروز-في-سوريا-تكشف-تفاصيل-مهمة-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بالسويداء--عاجل-1102817783.html
https://sarabic.ae/20250719/الشرع-الاستقواء-بالخارج-لا-يصب-في-مصلحة-السوريين-جميعا-وأدى-لتفاقم-الوضع-1102816849.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السويداء, السويداء
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السويداء, السويداء
مطرانية بصرى حوران للروم الأرثوذكس توجه نداء عاجلا للتدخل في السويداء
ناشدت مطرانية بصرى حوران للروم الأرثوذكس العالم أجمع، للتدخل الفوري، قائلة في بيان: "إلى العالم أجمع، أطلب منكم التدخل سريعاً لوقف المجازر الإرهابية في السويداء. أوجه هذا النداء الإنساني إلى أصحاب العقول النيرة التي تحب السلام".
وأضافت: "الحرب القائمة في محافظة السويداء حرب همجية، تقتل الصغير والكبير، فإني أرفع الصوت عالياً إلى المجتمع الدولي وإلى الأمم المتحدة لمساعدتنا، فأرجو أن تصل هذه الصرخة إلى كل العالم".
تستمر الاشتباكات العنيفة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بين مسلحي العشائر والفصائل المحلية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث رُصدت عشرات الفيديوهات، التي توثق اشتباكات عنيفة بين الطرفين في بعض المناطق.
ووفقاً لمصادر محلية خاصة بـ"سبوتنيك"، فإن أعدادًا كبيرة من مسلحي العشائر رفضت الالتزام ببنود الاتفاق، والانسحاب من مواقعهم في المحافظة، والسماح بنشر قوات تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الانتقالية في ريف السويداء.
وأشارت المصادر إلى أن "مسلحي العشائر نفذوا سلسلة من الهجمات من المحاور الغربية والشمالية الغربية لمدينة السويداء، في محاولة لتحقيق تقدم واختراق باتجاه مركز المدينة. وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة تتركز في محاور ولغا والمجدل والصناعة ومحيط دوار العمران".
أعلنت الرئاسة السورية، في بيان اليوم السبت، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".
ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وأعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز
في سوريا، اليوم السبت، عن بنود مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، الذي اشتمل على دور قوات الأمن العام الحكومية، ووضع العشائر البدوية والقرى الحدودية.
وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق
ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.