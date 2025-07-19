https://sarabic.ae/20250719/مطرانية-بصرى-حوران-للروم-الأرثوذكس-توجه-نداء-عاجلا-للتدخل-في-السويداء--1102825813.html

مطرانية بصرى حوران للروم الأرثوذكس توجه نداء عاجلا للتدخل في السويداء

مطرانية بصرى حوران للروم الأرثوذكس توجه نداء عاجلا للتدخل في السويداء

سبوتنيك عربي

ناشدت مطرانية بصرى حوران للروم الأرثوذكس العالم أجمع، للتدخل الفوري، قائلة في بيان: "إلى العالم أجمع، أطلب منكم التدخل سريعاً لوقف المجازر الإرهابية في... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T14:27+0000

2025-07-19T14:27+0000

2025-07-19T14:27+0000

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وأضافت: "الحرب القائمة في محافظة السويداء حرب همجية، تقتل الصغير والكبير، فإني أرفع الصوت عالياً إلى المجتمع الدولي وإلى الأمم المتحدة لمساعدتنا، فأرجو أن تصل هذه الصرخة إلى كل العالم".ووفقاً لمصادر محلية خاصة بـ"سبوتنيك"، فإن أعدادًا كبيرة من مسلحي العشائر رفضت الالتزام ببنود الاتفاق، والانسحاب من مواقعهم في المحافظة، والسماح بنشر قوات تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الانتقالية في ريف السويداء.وأشارت المصادر إلى أن "مسلحي العشائر نفذوا سلسلة من الهجمات من المحاور الغربية والشمالية الغربية لمدينة السويداء، في محاولة لتحقيق تقدم واختراق باتجاه مركز المدينة. وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة تتركز في محاور ولغا والمجدل والصناعة ومحيط دوار العمران".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وأعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، اليوم السبت، عن بنود مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، الذي اشتمل على دور قوات الأمن العام الحكومية، ووضع العشائر البدوية والقرى الحدودية.وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.الشرع: الاستقواء بالخارج لا يصب في مصلحة السوريين جميعا وأدى لتفاقم الوضع

https://sarabic.ae/20250719/الرئاسة-الروحية-للموحدين-الدروز-في-سوريا-تكشف-تفاصيل-مهمة-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بالسويداء--عاجل-1102817783.html

https://sarabic.ae/20250719/الشرع-الاستقواء-بالخارج-لا-يصب-في-مصلحة-السوريين-جميعا-وأدى-لتفاقم-الوضع-1102816849.html

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