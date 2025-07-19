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مقتل 34 شخصا وفقدان آخرين في فيتنام إثر انقلاب قارب سياحي
مقتل 34 شخصا وفقدان آخرين في فيتنام إثر انقلاب قارب سياحي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية في فيتنام بأن 34 شخصا لقوا حتفهم بعد غرق قارب سياحي كان يحمل على متنه 48 فردا، منهم خمسة من أفراد الطاقم، في خليج هالونغ. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T23:14+0000
2025-07-20T05:29+0000
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وذكرت وسائل إعلام محلية، مساء السبت، بأن حرس الحدود أنقذوا 11 شخصا وانتشلوا 34 جثة في فيتنام.وعلى خلفية الحادث، تقدم رئيس الوزراء الفيتنامي، بام مين تشين، بالتعازي إلى أسر الضحايا وأوعز إلى وزارتي الدفاع والأمن العام بتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ بشكل فوري.يشار إلى أن خليج ها لونغ في فيتنام يعد من أشهر المواقع السياحية في فيتنام ويستقطب ملايين الزوّار كلّ سنة.وكان المركب يقل 48 شخصا وخمسة من أفراد الطاقم عندما انقلب في هذا الموقع المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي بسبب أمطار غزيرة مباغتة، وأن الركاب بغالبيتهم عائلات تزور الموقع آتية من العاصمة هانوي، وبينهم أكثر من 20 طفلا.يأتي هذا في وقت تتواصل عمليات البحث طوال الليل سعيا إلى العثور على ثمانية ركاب ما زالوا مفقودين.وكانت العاصفة بدأت بعد الظهر و"حلّ ظلام حوالي الساعة الثانية ظهرا" (7:00 بتوقيت غرينيتش)، حيث هطلت أمطار طوفانية وهبّت عاصفة رعدية مصحوبة ببرق.وجاء في بيان للحكومة في فيتنام أن السلطات "ستحقّق في ملابسات الحادثة لاستجلائها وتتعامل بصرامة مع أيّ انتهاك".ويشار إلى أن أمطار غزيرة هطلت يوم السبت في مناطق مختلفة من فيتنام، واقتلعت الرياح العاتية عدّة أشجار في العاصمة هانوي على بعد نحو 175 كيلومترا. وحلت هذه العاصفة بعد ثلاثة أيّام من موجة قيظ، مع حرارة بلغت 37 درجة في بعض المناطق.
https://sarabic.ae/20230508/غرق-أكثر-من-20-شخصا-بعد-انقلاب-قارب-سياحي-جنوبي-الهند-1076773255.html
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فيتنام, العالم, الأخبار
فيتنام, العالم, الأخبار

مقتل 34 شخصا وفقدان آخرين في فيتنام إثر انقلاب قارب سياحي

23:14 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 05:29 GMT 20.07.2025)
© Photo / Unsplash/ Andriy Nestruievقارب ترفيهي
قارب ترفيهي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© Photo / Unsplash/ Andriy Nestruiev
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام رسمية في فيتنام بأن 34 شخصا لقوا حتفهم بعد غرق قارب سياحي كان يحمل على متنه 48 فردا، منهم خمسة من أفراد الطاقم، في خليج هالونغ.
وذكرت وسائل إعلام محلية، مساء السبت، بأن حرس الحدود أنقذوا 11 شخصا وانتشلوا 34 جثة في فيتنام.
وعلى خلفية الحادث، تقدم رئيس الوزراء الفيتنامي، بام مين تشين، بالتعازي إلى أسر الضحايا وأوعز إلى وزارتي الدفاع والأمن العام بتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ بشكل فوري.
غرق أكثر من 20 شخصا بعد انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند، 7 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
غرق أكثر من 20 شخصا بعد انقلاب قارب سياحي جنوبي الهند
8 مايو 2023, 03:20 GMT
يشار إلى أن خليج ها لونغ في فيتنام يعد من أشهر المواقع السياحية في فيتنام ويستقطب ملايين الزوّار كلّ سنة.
وكان المركب يقل 48 شخصا وخمسة من أفراد الطاقم عندما انقلب في هذا الموقع المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي بسبب أمطار غزيرة مباغتة، وأن الركاب بغالبيتهم عائلات تزور الموقع آتية من العاصمة هانوي، وبينهم أكثر من 20 طفلا.
يأتي هذا في وقت تتواصل عمليات البحث طوال الليل سعيا إلى العثور على ثمانية ركاب ما زالوا مفقودين.
وكانت العاصفة بدأت بعد الظهر و"حلّ ظلام حوالي الساعة الثانية ظهرا" (7:00 بتوقيت غرينيتش)، حيث هطلت أمطار طوفانية وهبّت عاصفة رعدية مصحوبة ببرق.
وجاء في بيان للحكومة في فيتنام أن السلطات "ستحقّق في ملابسات الحادثة لاستجلائها وتتعامل بصرامة مع أيّ انتهاك".
ويشار إلى أن أمطار غزيرة هطلت يوم السبت في مناطق مختلفة من فيتنام، واقتلعت الرياح العاتية عدّة أشجار في العاصمة هانوي على بعد نحو 175 كيلومترا. وحلت هذه العاصفة بعد ثلاثة أيّام من موجة قيظ، مع حرارة بلغت 37 درجة في بعض المناطق.
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