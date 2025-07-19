https://sarabic.ae/20250719/مقتل-34-شخصا-وفقدان-آخرين-في-فيتنام-إثر-انقلاب-قارب-سياحي-1102831891.html

مقتل 34 شخصا وفقدان آخرين في فيتنام إثر انقلاب قارب سياحي

مقتل 34 شخصا وفقدان آخرين في فيتنام إثر انقلاب قارب سياحي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام رسمية في فيتنام بأن 34 شخصا لقوا حتفهم بعد غرق قارب سياحي كان يحمل على متنه 48 فردا، منهم خمسة من أفراد الطاقم، في خليج هالونغ. 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T23:14+0000

2025-07-19T23:14+0000

2025-07-20T05:29+0000

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وذكرت وسائل إعلام محلية، مساء السبت، بأن حرس الحدود أنقذوا 11 شخصا وانتشلوا 34 جثة في فيتنام.وعلى خلفية الحادث، تقدم رئيس الوزراء الفيتنامي، بام مين تشين، بالتعازي إلى أسر الضحايا وأوعز إلى وزارتي الدفاع والأمن العام بتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ بشكل فوري.يشار إلى أن خليج ها لونغ في فيتنام يعد من أشهر المواقع السياحية في فيتنام ويستقطب ملايين الزوّار كلّ سنة.وكان المركب يقل 48 شخصا وخمسة من أفراد الطاقم عندما انقلب في هذا الموقع المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي بسبب أمطار غزيرة مباغتة، وأن الركاب بغالبيتهم عائلات تزور الموقع آتية من العاصمة هانوي، وبينهم أكثر من 20 طفلا.يأتي هذا في وقت تتواصل عمليات البحث طوال الليل سعيا إلى العثور على ثمانية ركاب ما زالوا مفقودين.وكانت العاصفة بدأت بعد الظهر و"حلّ ظلام حوالي الساعة الثانية ظهرا" (7:00 بتوقيت غرينيتش)، حيث هطلت أمطار طوفانية وهبّت عاصفة رعدية مصحوبة ببرق.وجاء في بيان للحكومة في فيتنام أن السلطات "ستحقّق في ملابسات الحادثة لاستجلائها وتتعامل بصرامة مع أيّ انتهاك".ويشار إلى أن أمطار غزيرة هطلت يوم السبت في مناطق مختلفة من فيتنام، واقتلعت الرياح العاتية عدّة أشجار في العاصمة هانوي على بعد نحو 175 كيلومترا. وحلت هذه العاصفة بعد ثلاثة أيّام من موجة قيظ، مع حرارة بلغت 37 درجة في بعض المناطق.

https://sarabic.ae/20230508/غرق-أكثر-من-20-شخصا-بعد-انقلاب-قارب-سياحي-جنوبي-الهند-1076773255.html

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