https://sarabic.ae/20250719/هل-تنجح-الخطط-الإسرائيلية---الأمريكية-لتهجير-الفلسطينيين-1102823668.html
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية بتهجير الفلسطينيين؟
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية بتهجير الفلسطينيين؟
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر، أن مدير جهاز الـ"موساد" الإسرائيلي ديفيد بارنياع، زار واشنطن هذا الأسبوع، للحصول على دعم من أمريكا في جهود تهدف إلى إقناع... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T12:46+0000
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هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
سبوتنيك عربي
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
وبحسب المصادر، فقد أبلغ بارنياع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن "إسرائيل تجري اتصالات سرية مع كل من إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا، لبحث إمكانية استقبال هؤلاء الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "هذه الدول أبدت انفتاحا مبدئيا على الفكرة"، وفق زعمه.واقترح المسؤول الإسرائيلي أن "تقدم واشنطن حوافز لتلك الدول، وأن تساعد إسرائيل على إقناعها بالمضي قدما في هذه الخطوة، إلا أن ويتكوف لم يبد موقفا حاسما، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتدخل فعليا في هذا الملف"، حسب المصادر نفسها.وتأتي هذه التحركات في ظل خطة إسرائيلية تهدف إلى تهجير أهالي غزة، في ظل إصرار تل أبيب على مزاعمها بأنها عمليات "هجرة طوعية".وأشار هريدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الاستراتيجية الإسرائيلية هي التهجير القسري والطوعي للفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربية"، مضيفًا أن "هناك شواهد كثيرة على الأرض تؤيد صدق هذه التسريبات، منها الإمداد الأمريكي الدائم لإسرائيل بالسلاح والعتاد بلا حساب، وكذلك الوحشية التي تمارس بها إسرائيل ما تفعله من تجويع وإبادة لتفريغ قطاع غزة من سكانه، وكذلك التلكؤ الواضح سواء من قبل إسرائيل أو أمريكا في إبرام اتفاق دائم لإطلاق النار".وأشار جبر إلى أن "زيارة رئيس الموساد ومناقشة هذا الموضوع في واشنطن، لا يشير بالضرورة إلى تهجير بالمعنى المشار إليه في التقرير الأمريكي، وإنما في قد يستهدف تحديدا وجود حركة حماس الفلسطينية في غزة، خاصة أن موقف أمريكا لم يتحدد بعد من هذا المخطط، فلا توجد موافقة من قبل واشنطن على خطط التهجير"، بحسب قوله.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, аудио
ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, аудио
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية بتهجير الفلسطينيين؟
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر، أن مدير جهاز الـ"موساد" الإسرائيلي ديفيد بارنياع، زار واشنطن هذا الأسبوع، للحصول على دعم من أمريكا في جهود تهدف إلى إقناع دول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة.
وبحسب المصادر، فقد أبلغ بارنياع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن "إسرائيل تجري اتصالات سرية مع كل من إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا
، لبحث إمكانية استقبال هؤلاء الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "هذه الدول أبدت انفتاحا مبدئيا على الفكرة"، وفق زعمه.
واقترح المسؤول الإسرائيلي أن "تقدم واشنطن حوافز لتلك الدول، وأن تساعد إسرائيل على إقناعها بالمضي قدما في هذه الخطوة، إلا أن ويتكوف لم يبد موقفا حاسما، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتدخل فعليا في هذا الملف"، حسب المصادر نفسها.
وتأتي هذه التحركات في ظل خطة إسرائيلية تهدف إلى تهجير أهالي غزة، في ظل إصرار تل أبيب على مزاعمها بأنها عمليات "هجرة طوعية".
في هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير المصري السابق لدى واشنطن، حسين هريدي، إن "هذه الخطة ليست وليدة اليوم، وإنما بدأ الحديث عنها منذ اندلاع هذه الأزمة"، لافتًا إلى أن "الجديد هو تسريبات عن تواصل أمريكي إسرائيلي مع عدد من الدول، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، وأن بعضا من هذه الدول أبدت انفتاحا على الفكرة".
وأشار هريدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الاستراتيجية الإسرائيلية هي التهجير القسري والطوعي للفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربية"، مضيفًا أن "هناك شواهد كثيرة على الأرض تؤيد صدق هذه التسريبات، منها الإمداد الأمريكي الدائم لإسرائيل بالسلاح والعتاد بلا حساب، وكذلك الوحشية التي تمارس بها إسرائيل ما تفعله من تجويع وإبادة لتفريغ قطاع غزة من سكانه، وكذلك التلكؤ الواضح سواء من قبل إسرائيل أو أمريكا في إبرام اتفاق دائم لإطلاق النار".
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أستاذ العلوم السياسية السفير الدكتور ممدوح جبر، إن "إسرائيل ما زالت تلعب بأوراقها تجاه موضوع التهجير، سواء من غزة أو الضفة"، لافتًا إلى أن "تنفيذ ذلك على الأرض يبدو أمرا مستبعدا على الأقل في الوقت الحالي، رغم صعوبة الأوضاع في الواقع خاصة في غزة".
وأشار جبر إلى أن "زيارة رئيس الموساد ومناقشة هذا الموضوع في واشنطن، لا يشير بالضرورة إلى تهجير بالمعنى المشار إليه في التقرير الأمريكي، وإنما في قد يستهدف تحديدا وجود حركة حماس الفلسطينية في غزة، خاصة أن موقف أمريكا لم يتحدد بعد من هذا المخطط، فلا توجد موافقة من قبل واشنطن على خطط التهجير"، بحسب قوله.