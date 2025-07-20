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ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 14 شخصا
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 14 شخصا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية رسمية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 14 وفقدان 12 آخرين. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام رسمية إن "الأمطار الغزيرة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بمقاطعة غيونغسانغ"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 حالة وفاة.وأوضحت أنه "بحسب المناطق، سجل كل من مدينة أوسان بإقليم غيونغغي ومدينة دانغجين بإقليم جنوب تشونغتشيونغ حالة وفاة واحدة، وشهدت مدينة سوسان بإقليم جنوب تشونغتشيونغ وبلدة سانتشونغ بإقليم جنوب غيونغسانغ حالتي وفاة و6 حالات وفاة على التوالي".وذكرت أن الأمطار الغزيرة أدت إلى إجلاء إجمالي 12,921 شخصا من 14 مدينة حضرية وإقليما، و86 مدينة وبلدة.ومن جانبه، قال وزير الداخلية الكوري يون هو جونغ، إن الحكومة "شكلت فريقا مشتركا بين الوكالات الحكومية لدعم التعافي من أضرار الأمطار".وأضاف أن الحكومة "ستحول تركيزها من الاستجابة للأمطار إلى التعافي من الأضرار"، منوها بأن وزارة الداخلية والوزارات الأخرى ذات الصلة والحكومات المحلية المتضررة ستقوم بتعبئة جميع الموارد المتاحة وتنفيذ أعمال إصلاح طارئة سريعة".
https://sarabic.ae/20220810/حصيلة-ضحايا-أمطار-كوريا-الجنوبية-ترتفع-لـ-9-قتلى-والرئيس-يوجه-رسالة-للأمة-1066241946.html
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كوريا الجنوبية, العالم, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, الأخبار

ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 14 شخصا

04:33 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 05:45 GMT 20.07.2025)
© AP Photoمصرع 33 شخصا وفقدان 10 آخرين جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية 15 يوليو 2023
مصرع 33 شخصا وفقدان 10 آخرين جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية 15 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية رسمية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 14 وفقدان 12 آخرين.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام رسمية إن "الأمطار الغزيرة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بمقاطعة غيونغسانغ"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 حالة وفاة.
أمطار كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
حصيلة ضحايا أمطار كوريا الجنوبية ترتفع لـ 9 قتلى والرئيس يوجه رسالة للأمة
10 أغسطس 2022, 09:34 GMT
وأوضحت أنه "بحسب المناطق، سجل كل من مدينة أوسان بإقليم غيونغغي ومدينة دانغجين بإقليم جنوب تشونغتشيونغ حالة وفاة واحدة، وشهدت مدينة سوسان بإقليم جنوب تشونغتشيونغ وبلدة سانتشونغ بإقليم جنوب غيونغسانغ حالتي وفاة و6 حالات وفاة على التوالي".
وذكرت أن الأمطار الغزيرة أدت إلى إجلاء إجمالي 12,921 شخصا من 14 مدينة حضرية وإقليما، و86 مدينة وبلدة.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية الكوري يون هو جونغ، إن الحكومة "شكلت فريقا مشتركا بين الوكالات الحكومية لدعم التعافي من أضرار الأمطار".
وأضاف أن الحكومة "ستحول تركيزها من الاستجابة للأمطار إلى التعافي من الأضرار"، منوها بأن وزارة الداخلية والوزارات الأخرى ذات الصلة والحكومات المحلية المتضررة ستقوم بتعبئة جميع الموارد المتاحة وتنفيذ أعمال إصلاح طارئة سريعة".
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