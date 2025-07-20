https://sarabic.ae/20250720/ارتفاع-حصيلة-الضحايا-جراء-الأمطار-الغزيرة-في-كوريا-الجنوبية-إلى-14-شخصا-1102833076.html
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 14 شخصا
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 14 شخصا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية رسمية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 14 وفقدان 12 آخرين. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T04:33+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام رسمية إن "الأمطار الغزيرة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بمقاطعة غيونغسانغ"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 حالة وفاة.وأوضحت أنه "بحسب المناطق، سجل كل من مدينة أوسان بإقليم غيونغغي ومدينة دانغجين بإقليم جنوب تشونغتشيونغ حالة وفاة واحدة، وشهدت مدينة سوسان بإقليم جنوب تشونغتشيونغ وبلدة سانتشونغ بإقليم جنوب غيونغسانغ حالتي وفاة و6 حالات وفاة على التوالي".وذكرت أن الأمطار الغزيرة أدت إلى إجلاء إجمالي 12,921 شخصا من 14 مدينة حضرية وإقليما، و86 مدينة وبلدة.ومن جانبه، قال وزير الداخلية الكوري يون هو جونغ، إن الحكومة "شكلت فريقا مشتركا بين الوكالات الحكومية لدعم التعافي من أضرار الأمطار".وأضاف أن الحكومة "ستحول تركيزها من الاستجابة للأمطار إلى التعافي من الأضرار"، منوها بأن وزارة الداخلية والوزارات الأخرى ذات الصلة والحكومات المحلية المتضررة ستقوم بتعبئة جميع الموارد المتاحة وتنفيذ أعمال إصلاح طارئة سريعة".
https://sarabic.ae/20220810/حصيلة-ضحايا-أمطار-كوريا-الجنوبية-ترتفع-لـ-9-قتلى-والرئيس-يوجه-رسالة-للأمة-1066241946.html
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كوريا الجنوبية, العالم, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, الأخبار
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 14 شخصا
04:33 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 05:45 GMT 20.07.2025)
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية رسمية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 14 وفقدان 12 آخرين.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت وسائل إعلام رسمية إن "الأمطار الغزيرة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بمقاطعة غيونغسانغ"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 حالة وفاة.
وأوضحت أنه "بحسب المناطق، سجل كل من مدينة أوسان بإقليم غيونغغي ومدينة دانغجين بإقليم جنوب تشونغتشيونغ حالة وفاة واحدة، وشهدت مدينة سوسان بإقليم جنوب تشونغتشيونغ وبلدة سانتشونغ بإقليم جنوب غيونغسانغ
حالتي وفاة و6 حالات وفاة على التوالي".
وذكرت أن الأمطار الغزيرة أدت إلى إجلاء إجمالي 12,921 شخصا من 14 مدينة حضرية وإقليما، و86 مدينة وبلدة.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية الكوري يون هو جونغ، إن الحكومة "شكلت فريقا مشتركا بين الوكالات الحكومية لدعم التعافي من أضرار الأمطار".
وأضاف أن الحكومة "ستحول تركيزها من الاستجابة للأمطار
إلى التعافي من الأضرار"، منوها بأن وزارة الداخلية والوزارات الأخرى ذات الصلة والحكومات المحلية المتضررة ستقوم بتعبئة جميع الموارد المتاحة وتنفيذ أعمال إصلاح طارئة سريعة".