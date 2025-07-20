https://sarabic.ae/20250720/الدفاع-الروسية-تدمير-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-1102853321.html
الدفاع الروسية: تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
الدفاع الروسية: تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت تسع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة روسية خلال نحو ساعتين. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T19:32+0000
2025-07-20T19:32+0000
2025-07-20T19:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، إنه "خلال الفترة من الساعة 17:40 إلى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو (من 14:40 إلى 17:00 بتوقيت غرينيتش)، دمرت منظومات الدفاع الجوي تسع طائرات مسيرة أوكرانية، بينها أربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة سمولينسك".وكتب سوبيانين، اليوم الأحد، على قناته في "تلغرام": "أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع دمّرت طائرتين مسيّرتين كانتا في طريقهما إلى موسكو. ويعمل حاليًا مختصّو خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام".ومن جانبها، ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20250720/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيلايا-غورا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1102836874.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت تسع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة روسية خلال نحو ساعتين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، إنه "خلال الفترة من الساعة 17:40 إلى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو (من 14:40 إلى 17:00 بتوقيت غرينيتش)، دمرت منظومات الدفاع الجوي تسع طائرات مسيرة أوكرانية، بينها أربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة سمولينسك".
كما أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية دمّرت طائرتين مسيّرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة الروسية موسكو.
وكتب سوبيانين، اليوم الأحد، على قناته في "تلغرام": "أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع دمّرت طائرتين مسيّرتين كانتا في طريقهما إلى موسكو. ويعمل حاليًا مختصّو خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها، ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.