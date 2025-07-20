https://sarabic.ae/20250720/رئيس-إريتريا-يهدد-إثيوبيا-ويحذر-من-مغبة-الحرب-1102836414.html
رئيس إريتريا يهدد إثيوبيا ويحذر من مغبة الحرب
رئيس إريتريا يهدد إثيوبيا ويحذر من مغبة الحرب
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إثيوبيا من شن حرب جديدة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، خاصة بسبب سعي أديس أبابا للوصول إلى البحر. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال أفورقي في تصريحات للتلفزيون الإريتري، إن اجتياح بلاده "ليس بهذه السهولة"، محذرا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من "زجّ الإثيوبيين في حروب عبثية لصرف الأنظار عن أزمات الداخل".وصرح الرئيس الإريتري: "إذا كان (رئيس الوزراء الإثيوبي) يظن أنه يستطيع اجتياح (القوات الإريترية) بهجومٍ بشري، فهو مخطئ".وكانت إريتريا وإثيوبيا خاضتا حربا دامية بين 1998 و2000، وقُتل فيها عشرات الآلاف، رغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، إلا أن التوتر تجدد بعد حرب تيغراي (2020 - 2022) التي قُتل فيها نحو 600 ألف شخص، وشاركت فيها إريتريا إلى جانب متمردين ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.وفيما تكرر إثيوبيا مطالبتها بممر بحري، أفادت تقارير أمريكية أن إريتريا تعيد بناء جيشها وتزعزع استقرار جيرانها، وهو ما نفته أسمرة، متهمة أديس أبابا بإثارة التوتر.
https://sarabic.ae/20250608/إثيوبيا-تكشف-عن-جهود-دبلوماسية-لوصولها-إلى-البحر-الأحمر-وأمريكا-تعلق-1101436463.html
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أخبار إثيوبيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إثيوبيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس إريتريا يهدد إثيوبيا ويحذر من مغبة الحرب
حذر الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إثيوبيا من شن حرب جديدة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، خاصة بسبب سعي أديس أبابا للوصول إلى البحر.
وقال أفورقي في تصريحات للتلفزيون الإريتري، إن اجتياح بلاده "ليس بهذه السهولة"، محذرا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من "زجّ الإثيوبيين في حروب عبثية لصرف الأنظار عن أزمات الداخل".
وصرح الرئيس الإريتري: "إذا كان (رئيس الوزراء الإثيوبي) يظن أنه يستطيع اجتياح (القوات الإريترية) بهجومٍ بشري، فهو مخطئ".
وتابع: "قبل جرّ شعب إثيوبيا إلى حروب غير مرغوب فيها أو استغلاله لأغراض سياسية أخرى، يجب أولا معالجة مشاكل البلاد الداخلية وحلها".
وكانت إريتريا وإثيوبيا خاضتا حربا دامية بين 1998 و2000، وقُتل فيها عشرات الآلاف، رغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، إلا أن التوتر تجدد بعد حرب تيغراي (2020 - 2022) التي قُتل فيها نحو 600 ألف شخص، وشاركت فيها إريتريا إلى جانب متمردين ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.
وفيما تكرر إثيوبيا مطالبتها بممر بحري، أفادت تقارير أمريكية أن إريتريا تعيد بناء جيشها وتزعزع استقرار جيرانها، وهو ما نفته أسمرة، متهمة أديس أبابا بإثارة التوتر.