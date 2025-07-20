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19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
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تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
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عالم سبوتنيك
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
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https://sarabic.ae/20250720/رئيس-إريتريا-يهدد-إثيوبيا-ويحذر-من-مغبة-الحرب-1102836414.html
رئيس إريتريا يهدد إثيوبيا ويحذر من مغبة الحرب
رئيس إريتريا يهدد إثيوبيا ويحذر من مغبة الحرب
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إثيوبيا من شن حرب جديدة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، خاصة بسبب سعي أديس أبابا للوصول إلى البحر. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال أفورقي في تصريحات للتلفزيون الإريتري، إن اجتياح بلاده "ليس بهذه السهولة"، محذرا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من "زجّ الإثيوبيين في حروب عبثية لصرف الأنظار عن أزمات الداخل".وصرح الرئيس الإريتري: "إذا كان (رئيس الوزراء الإثيوبي) يظن أنه يستطيع اجتياح (القوات الإريترية) بهجومٍ بشري، فهو مخطئ".وكانت إريتريا وإثيوبيا خاضتا حربا دامية بين 1998 و2000، وقُتل فيها عشرات الآلاف، رغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، إلا أن التوتر تجدد بعد حرب تيغراي (2020 - 2022) التي قُتل فيها نحو 600 ألف شخص، وشاركت فيها إريتريا إلى جانب متمردين ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.وفيما تكرر إثيوبيا مطالبتها بممر بحري، أفادت تقارير أمريكية أن إريتريا تعيد بناء جيشها وتزعزع استقرار جيرانها، وهو ما نفته أسمرة، متهمة أديس أبابا بإثارة التوتر.
https://sarabic.ae/20250608/إثيوبيا-تكشف-عن-جهود-دبلوماسية-لوصولها-إلى-البحر-الأحمر-وأمريكا-تعلق-1101436463.html
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أخبار إثيوبيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إثيوبيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس إريتريا يهدد إثيوبيا ويحذر من مغبة الحرب

09:01 GMT 20.07.2025
© Sputnik . Sputnikالرئيس الإريتري، أسياس أفورقي
الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
حذر الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إثيوبيا من شن حرب جديدة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، خاصة بسبب سعي أديس أبابا للوصول إلى البحر.
وقال أفورقي في تصريحات للتلفزيون الإريتري، إن اجتياح بلاده "ليس بهذه السهولة"، محذرا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من "زجّ الإثيوبيين في حروب عبثية لصرف الأنظار عن أزمات الداخل".
وصرح الرئيس الإريتري: "إذا كان (رئيس الوزراء الإثيوبي) يظن أنه يستطيع اجتياح (القوات الإريترية) بهجومٍ بشري، فهو مخطئ".
وتابع: "قبل جرّ شعب إثيوبيا إلى حروب غير مرغوب فيها أو استغلاله لأغراض سياسية أخرى، يجب أولا معالجة مشاكل البلاد الداخلية وحلها".
أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
إثيوبيا تكشف عن جهود دبلوماسية لوصولها إلى البحر الأحمر وأمريكا تعلق
8 يونيو, 07:01 GMT
وكانت إريتريا وإثيوبيا خاضتا حربا دامية بين 1998 و2000، وقُتل فيها عشرات الآلاف، رغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، إلا أن التوتر تجدد بعد حرب تيغراي (2020 - 2022) التي قُتل فيها نحو 600 ألف شخص، وشاركت فيها إريتريا إلى جانب متمردين ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.
وفيما تكرر إثيوبيا مطالبتها بممر بحري، أفادت تقارير أمريكية أن إريتريا تعيد بناء جيشها وتزعزع استقرار جيرانها، وهو ما نفته أسمرة، متهمة أديس أبابا بإثارة التوتر.
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