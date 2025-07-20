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مشاجرة في دار الأوبرا الملكية بلندن بسبب رفع علم فلسطين... فيديو
مشاجرة في دار الأوبرا الملكية بلندن بسبب رفع علم فلسطين... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت دار الأوبرا الملكية في لندن، مساء أمس السبت، حادثة مثيرة للجدل إثر رفع أحد الممثلين علم فلسطين "غير مصرح به" خلال العرض الختامي لأوبرا "إل تروفاتوري"... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T20:09+0000
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وأظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت لحظات المشاجرة خلف الكواليس، حيث حاول أشخاص انتزاع العلم من الممثل الذي لم يُكشف عن هويته، بينما كان يلوّح به أمام الجمهور، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأثار الحادث تفاعلا متباينا بين الحضور، حيث سُمع تصفيق وهتافات من البعض، بينما عبّر آخرون عن استيائهم. من جانبها، أصدرت دار الأوبرا الملكية بيانا رسميا أكدت فيه أن رفع العلم كان تصرفا فرديا من قبل لفنان غير مصرح به، واصفة إياه بـ"غير اللائق تماما". وأضافت أن الحادث وقع في الليلة الختامية لعرض استمر 11 ليلة. وعلّق أحد الحضور، عبر منصة "إكس"، واصفا المشهد بـ"الاستثنائي"، مشيرا إلى أن الفنان وقف على خشبة المسرح يلوح بالعلم دون انحناء أو صراخ، بينما حاول شخص خارج الخشبة نزع العلم منه.ويأتي الحادث في سياق تعبير عدد من الفنانين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني على خلفية الأوضاع في قطاع غزة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250520/بريطانيا-تعلق-مفاوضات-التجارة-الحرة-مع-إسرائيل-بسبب-الوضع-في-غزة-1100789543.html
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مشاجرة في دار الأوبرا الملكية بلندن بسبب رفع علم فلسطين... فيديو

20:09 GMT 20.07.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthشارع وايتهول في لندن
شارع وايتهول في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
تابعنا عبر
شهدت دار الأوبرا الملكية في لندن، مساء أمس السبت، حادثة مثيرة للجدل إثر رفع أحد الممثلين علم فلسطين "غير مصرح به" خلال العرض الختامي لأوبرا "إل تروفاتوري" للمؤلف الموسيقي جوزيبي فيردي.
وأظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت لحظات المشاجرة خلف الكواليس، حيث حاول أشخاص انتزاع العلم من الممثل الذي لم يُكشف عن هويته، بينما كان يلوّح به أمام الجمهور، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأثار الحادث تفاعلا متباينا بين الحضور، حيث سُمع تصفيق وهتافات من البعض، بينما عبّر آخرون عن استيائهم. من جانبها، أصدرت دار الأوبرا الملكية بيانا رسميا أكدت فيه أن رفع العلم كان تصرفا فرديا من قبل لفنان غير مصرح به، واصفة إياه بـ"غير اللائق تماما".
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بريطانيا تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب الوضع في غزة
20 مايو, 14:23 GMT
وأضافت أن الحادث وقع في الليلة الختامية لعرض استمر 11 ليلة.
وعلّق أحد الحضور، عبر منصة "إكس"، واصفا المشهد بـ"الاستثنائي"، مشيرا إلى أن الفنان وقف على خشبة المسرح يلوح بالعلم دون انحناء أو صراخ، بينما حاول شخص خارج الخشبة نزع العلم منه.
ويأتي الحادث في سياق تعبير عدد من الفنانين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني على خلفية الأوضاع في قطاع غزة.
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ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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