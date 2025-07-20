https://sarabic.ae/20250720/مع-تصاعد-الدخان-فوق-قصر-دمشق-إعلام-البيت-الأبيض-قلق-من-النزعة-التدميرية-لنتنياهو--1102844321.html

مع تصاعد الدخان فوق قصر دمشق... إعلام: البيت الأبيض قلق من "النزعة التدميرية" لنتنياهو

مع تصاعد الدخان فوق قصر دمشق... إعلام: البيت الأبيض قلق من "النزعة التدميرية" لنتنياهو

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية عن وجود قلق عميق لدى البيت الأبيض من ما وصف بـ"النزعة التدميرية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد الضربات التي وجهها... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T14:49+0000

2025-07-20T14:49+0000

2025-07-20T14:49+0000

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ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن هويتهم، أن مسؤولي البيت الأبيض قلقون بشأن "النزعة التدميرية"، وجاء في التقرير أنه "مع تصاعد الدخان والحطام فوق القصر الرئاسي السوري، ازداد الحديث في الجناح الغربي للبيت الأبيض: بنيامين نتنياهو خارج عن السيطرة".بالإضافة إلى ذلك، صرّح مسؤولون أمريكيون لم يكشف عن هويتهم بأن نتنياهو "مجنون"، معربين عن قلقهم من أن تُقوّض تصرفات إسرائيل في المنطقة جهود ترامب.وأشار المسؤولون إلى أن تصرفات نتنياهو ستكون "خطأً فادحًا" على المدى البعيد، وأعربوا عن قلقهم من أن الإسرائيليين لا يُدركون الضرر الذي يلحقونه بسمعتهم في البيت الأبيض.كما حذّر أحد المسؤولين من أن سياسة إسرائيل الحالية "ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا"، مما سيلحق الضرر بالدروز وإسرائيل نفسها.وبحسب وسائل الإعلام، يراهن نتنياهو على أن ضربات إسرائيل في سوريا لن تزعزع استقرار المنطقة وعلاقاته مع ترامب، لكن مسؤولين أمريكيين حذّروا من أن "حظ نتنياهو ونوايا ترامب الطيبة" قد تتلاشى.

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أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, واشنطن, اخبار البيت الابيض, بنيامين نتنياهو