https://sarabic.ae/20250721/الانقطاع-المدرسي-في-تونس-أزمة-متفاقمة-تهدد-مستقبل-الأجيال-القادمة-1102893812.html

الانقطاع المدرسي في تونس.. أزمة متفاقمة تهدد مستقبل الأجيال القادمة

الانقطاع المدرسي في تونس.. أزمة متفاقمة تهدد مستقبل الأجيال القادمة

سبوتنيك عربي

تعيش تونس منذ سنوات على وقع تصاعد مقلق لظاهرة الانقطاع المدرسي، حيث يغادر عشرات الآلاف من التلاميذ مقاعد الدراسة سنويا قبل استكمال تعليمهم. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

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يعكس هذا النزيف المتواصل أزمة تربوية عميقة، تغذيها هشاشة السياسات التعليمية، وغلاء المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية للأسر.وأظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية التونسية أن أكثر من 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويا عن الدراسة، وهي أرقام اعتبرها خبراء التربية والتعليم "صادمة" في بلد يعاني أصلا من اختلالات هيكلية في المنظومة التربوية.ففي السنة الدراسية 2022-2023 فقط، بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة نحو 108 آلاف تلميذ، أي ما يعادل أكثر من 5% من مجموع التلاميذ المسجلين، وهو مؤشر خطير يعكس هشاشة المنظومة التربوية وصعوبة احتواء التلاميذ خاصة في المراحل الإعدادية والثانوية.وفي المرحلة الجامعية، لا تبدو الصورة أكثر إشراقا، إذ باتت تكاليف الإقامة والنقل والأكل والدروس الموازية عبئا يفوق طاقة الكثير من الطلبة، خاصة المنحدرين من المناطق الداخلية. هذا الوضع يدفع عددا متزايدا من الشباب إما إلى الانقطاع، أو إلى تغيير خياراتهم الأكاديمية نحو اختصاصات أقل كلفة أو أقرب جغرافيا، ما يحدّ من فرصهم في التكوين الجيد والانخراط المتكافئ في سوق الشغل.ووفق دراسات غير رسمية أعدّتها منظمات المجتمع المدني، فإن نسبة كبيرة من المنقطعين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، أي في سنّ المراهقة الحرجة، ما يزيد من مخاطر انجرافهم نحو الجريمة أو الاستغلال الاقتصادي، أو حتى الهجرة غير النظامية. ويُلاحظ أنّ هذه الفئة العمرية، والتي من المفترض أن تكون في قلب العملية التربوية، لا تتلقّى العناية الكافية من حيث التوجيه والمرافقة النفسية والاجتماعية، مما يضعف من فرص اندماجها لاحقًا في سوق العمل أو مواصلة الدراسة ضمن مسارات التكوين المهني.وقد حذّر تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أن الانقطاع المدرسي بات يشكل "تهديدا مباشرا للأمن المجتمعي"، مشيرا إلى أن المنقطعين عن الدراسة يتحوّلون إلى فئة "غير مرئية" خارج دائرة التكوين والإنتاج، ويظلون عرضة للاستقطاب من قبل شبكات الجريمة المنظمة أو التيارات المتطرفة. وهو ما يستوجب، وفق التقرير، اعتماد مقاربة شاملة لا تكتفي بالحلول التربوية بل تشمل أيضا البعد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.ولا تقتصر ظاهرة الانقطاع المدرسي على المناطق الداخلية فقط، وإن كانت نسبتها أعلى هناك، بل تشمل أيضا الأحياء الشعبية في المدن الكبرى، حيث تتداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تؤثر على انتظام التلاميذ في مسارهم الدراسي.ويجمع الخبراء على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مراجعة جذرية لسياسات الدولة في المجال التربوي، بما في ذلك إعادة النظر في مناهج التدريس، وتوفير محيط مدرسي محفّز، وتأهيل الإطار التربوي، بالإضافة إلى دعم الأسر الهشة ماديًا واجتماعيًا حتى لا تتحول المدرسة إلى عبء بدل أن تكون فرصة للارتقاء.قصص من الواقع.. حين تصبح مقاعد الدراسة حلما بعيد المنالكان أحمد بن سالم ينهض كل صباح على صوت الحافلات المتجهة نحو الحرم الجامعي، يراقبها من نافذة الغرفة الضيقة التي يتقاسمها مع اثنين من رفاقه في أحد أحياء صفاقس الشعبية (الوسط الشرقي لتونس)، ثم يطفئ أحلامه بصمت، ويرتدي ملابس العمل متجها نحو ورشة حدادة قرب سوق الخردة.قبل عام فقط، كان أحمد يحمل حقيبة مملوءة بالدفاتر ورسومات الميكانيك، ويمشي نحو المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بخطى حالمة. حلمه كان بسيطا: إنهاء دراسته والبحث عن فرصة عمل تحفظ له كرامته وتُخرج عائلته من دوامة الحاجة. لكن الحلم اصطدم بواقع مرير.لم يكن الانقطاع عن الدراسة قرارا سهلا بالنسبة لأحمد، بل كان خيارا قسريا فرضته عليه قسوة الواقع الاقتصادي الذي تعيشه أسرته. حاول مرارا التوفيق بين متطلبات الدراسة وضغوط الحياة، لكنه وجد نفسه محاصرا بين حاجتين متضاربتين لا مناص منهما.يقول أحمد: "بحثت عن عمل جزئي لأتمكن من تغطية نفقاتي، لكن التوفيق بين الدراسة والعمل كان مستحيلا. بعد أسابيع من المعاناة، بدأت أفقد تركيزي، وتراجع حماسي، حتى وصلت إلى نقطة لم أعد أحتمل فيها الاستمرار، فقررت أن أترك الجامعة."اليوم، يعمل أحمد في ورشة حدادة قرب منزله في معتمدية الهوارية شمال تونس، ليكون قادرا على مساعدة أسرته ماديا، لكنه لا يزال يحمل حلم العودة إلى مقاعد الدراسة، رغم الصعوبات.قصة أحمد ليست استثناء، ففي حي التضامن، أحد أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة، تعمل سندس ذات السبعة عشر ربيعا في مصنع نسيج، وسط آلات تصدر ضجيجا يشبه الصمت الطويل الذي لازم غيابها عن مقاعد الدراسة.تقول سندس بصوت خافت لـ"سبوتنيك": "كنت أحب المدرسة وأتوق للتعلم. وكنت أحلم بأن أُصبح أستاذة لغة عربية. لكن بعد وفاة أبي ومرض أمي، تغير كل شيء. لم يعد هناك من يدعمنا، ولم أعد قادرة على الاستمرار."وتضيف: "حين أرى زميلاتي في الطريق يرتدين زي المدرسة، أشعر بالحزن، وكأن جزءا مني انكسر، لكن لم أعد أملك خيارا آخر".غلاء المعيشة يهدد التعليم الجامعييرتبط تصاعد ظاهرة الانقطاع المدرسي والجامعي في تونس، وفقا للمختص في الشأن التربوي سامي بن يونس بعوامل اقتصادية واجتماعية، تتجلى بوضوح في ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات المالية التي تواجه الأسر والطلبة على حد سواء.وأضاف في تصريح لـ "سبوتنيك": "الفقر، التفكك الأسري، ضعف البنية التحتية للمؤسسات التربوية، اكتظاظ الأقسام، تدنّي جودة التعليم، ونقص التأطير النفسي والتربوي.. جميعها أسباب تدفع بالتلميذ إلى فقدان الحافز على المواصلة، ما يجعل من المدرسة بيئة طاردة أكثر منها جاذبة".وأشار إلى أنه رغم وعي السلطات بخطورة الظاهرة، فإن الحلول المقترحة ما تزال مشتتة ومحدودة الأثر. فبرامج "المدرسة المفتوحة" أو "الفرصة الثانية" التي تهدف إلى إعادة إدماج المنقطعين، لم تشمل إلا نسبة ضئيلة من المتضررين بسبب ضعف الإمكانيات اللوجستية والبشرية، وغياب التنسيق الفعلي بين الوزارات المعنية.ولاحظ بن يونس أيضا غياب قاعدة بيانات وطنية محينة تُتيح تتبع التلاميذ المنقطعين والمسارات التي يسلكونها بعد مغادرة مقاعد الدراسة.ولفت إلى أن ظاهرة التسرب المدرسي تنسحب أيضا على المرحلة الجامعية، حيث أن "ارتفاع تكاليف الإقامة والنقل والمواد الدراسية والدروس الخصوصية أصبح عائقا حقيقيا أمام استمرار العديد من الطلبة في التعليم الجامعي".ويشير بن يونس إلى أن "الانقطاع الجامعي لا يعود فقط إلى ضعف الأداء الأكاديمي أو عدم الرغبة في الدراسة، بل هو غالبا انعكاس لضغوط اقتصادية واجتماعية تعصف بالطلبة، خصوصا القادمين من المناطق الداخلية والأحياء الشعبية، حيث تتفاقم مظاهر الفقر والبطالة".أما عن الحلول، فيرى الباحث أن "مواجهة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شاملة تبدأ بإصلاح السياسات التعليمية والمالية، من خلال توسيع الدعم المالي والمنح الجامعية، تحسين سكن الطلبة، وتطوير برامج التوجيه النفسي والاجتماعي. إضافة إلى ضرورة تحسين بنية المؤسسات الجامعية لتكون بيئات محفزة وآمنة تضمن استمرارية الطلبة".يختم بن يونس بالتأكيد على أن "توفير فرص تعليمية عادلة ومتكافئة هو استثمار في مستقبل تونس، ومفتاح لحماية الشباب من الانحراف والهدر التعليمي، وللحد من تفاقم مشكلات اجتماعية خطيرة".منظومة تعليمية هشةمن جانبه، يؤكد رضا الزهروني، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، أن ظاهرة الانقطاع المدرسي في تونس تحوّلت إلى "أزمة مزمنة"، تتكرر كل سنة بوتيرة مقلقة. فوفق المعطيات التي قدّمها، تسجل تونس سنويا انقطاع ما لا يقل عن 100 ألف تلميذ عن الدراسة، أي ما يعادل نصف مواليد نفس الفئة العمرية، وهو رقم يعكس حجم الخلل العميق في المنظومة التربوية، وفقا لتقديره.وأوضح: "أغلب هؤلاء المنقطعين يبلغون سنّ السادسة عشرة، وهي السن التي يفرض فيها القانون التونسي إجبارية التعليم، ويمنع الأولياء من سحب أبنائهم من المدارس قبلها. ومع أن الإصلاح التربوي لسنة 1991 حاول الحد من الظاهرة بفرض التعليم الإجباري حتى هذا السن، إلا أن الانقطاع لم يختفِ، بل تغيّر موقعه العمري، إذ بات يتركّز أكثر بين نهاية المرحلة الإعدادية وبداية المرحلة الثانوية، وفق الزهروني.ويشير رئيس الجمعية إلى أن الأسباب الاقتصادية، رغم أهميتها، ليست العامل الحاسم دائما، قائلا: "صحيح أن بعض العائلات تضطر إلى سحب أبنائها من المدارس لمساعدتها في العمل بالمصانع أو في الفلاحة، لكن المشكل الأعمق، هو ضعف التحصيل العلمي وعدم امتلاك التلاميذ للقدرات التي تخوّل لهم مواصلة مشوارهم الدراسي".من وجهة نظر الزهروني، لا يكمن الخلل فقط في قلة ذات اليد أو غلاء المعيشة، بل في هشاشة المنظومة نفسها، التي لم تعد قادرة على دعم التلاميذ بالحد الأدنى من الكفاءات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، ما يجعل الفشل الدراسي مقدّمة حتمية للانسحاب من مقاعد الدراسة.ويذهب الزهروني إلى أبعد من ذلك حين يعتبر أن المدرسة العمومية لم تعد، كما كانت، "مجانية وضامنة للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص"، بل صارت، تدريجيا، امتيازا لمن يملكون القدرة على دفع المال، قائلا: "من يمتلك المال يواصل ومن لا يملكه سيغادر".وفي ما يتعلّق بالحلول، شدد الزهروني على ضرورة إصلاح المنظومة التربوية بدءًا من المرحلة الابتدائية، من خلال التركيز على تحسين القدرات المعرفية الأساسية للتلاميذ، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وإعادة النظر في تنظيم الزمن المدرسي، بما يضمن تكافؤ الفرص الفعلي بين مختلف الفئات.

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