https://sarabic.ae/20250721/الخارجية-الإيرانية-طهران-لن-تفوت-أي-فرصة-لمحاسبة-المعتدين-1102862313.html
الخارجية الإيرانية: طهران لن تفوت أي فرصة لمحاسبة المعتدين
الخارجية الإيرانية: طهران لن تفوت أي فرصة لمحاسبة المعتدين
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران تواصل تنسيق الجهود مع المؤسسات الدولية لملاحقة ما وصفه بـ"الجرائم" التي ارتكبتها إسرائيل خلال... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T08:29+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد بقائي أن بلاده ستستخدم جميع أدوات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق ذلك.وتابع: "طهران لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها"، مشيرا إلى أن بلاده ستستثمر كل فرصة لمحاسبة من وصفهم بـ"المعتدين"، في إشارة إلى إسرائيل.وقال متحدث الخارجية الإيرانية إن "إيران شرعت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي في توثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضدها".وأوضح أن قسم العلاقات الدولية في الوزارة أعدّ مجموعة شاملة من الوثائق والمراسلات ذات الصلة، مؤكدًا أن العمل في هذا المسار وسيستمر دون توقف.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن قصفا إسرائيليا لمنشآت إيران النووية إضافة إلى استهداف عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين.
https://sarabic.ae/20250720/إيران-تستبدل-دفاعاتها-الجوية-المتضررة-في-الحرب-مع-إسرائيل-1102843515.html
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الخارجية الإيرانية: طهران لن تفوت أي فرصة لمحاسبة المعتدين
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران تواصل تنسيق الجهود مع المؤسسات الدولية لملاحقة ما وصفه بـ"الجرائم" التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة بين الدولتين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد بقائي أن بلاده ستستخدم جميع أدوات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق ذلك.
وتابع: "طهران لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها"، مشيرا إلى أن بلاده ستستثمر كل فرصة لمحاسبة من وصفهم بـ"المعتدين
"، في إشارة إلى إسرائيل.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية إن "إيران شرعت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي في توثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضدها".
وأوضح أن قسم العلاقات الدولية في الوزارة أعدّ مجموعة شاملة من الوثائق والمراسلات ذات الصلة، مؤكدًا أن العمل في هذا المسار وسيستمر دون توقف.
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي
استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن قصفا إسرائيليا لمنشآت إيران النووية إضافة إلى استهداف عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين.