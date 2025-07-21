الخارجية الإيرانية: طهران لن تفوت أي فرصة لمحاسبة المعتدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250721/الخارجية-الإيرانية-طهران-لن-تفوت-أي-فرصة-لمحاسبة-المعتدين-1102862313.html
الخارجية الإيرانية: طهران لن تفوت أي فرصة لمحاسبة المعتدين
الخارجية الإيرانية: طهران لن تفوت أي فرصة لمحاسبة المعتدين
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران تواصل تنسيق الجهود مع المؤسسات الدولية لملاحقة ما وصفه بـ"الجرائم" التي ارتكبتها إسرائيل خلال... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T08:29+0000
2025-07-21T08:29+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101625256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a127e647ad3e3a5ec0416a26bcb4bc5d.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد بقائي أن بلاده ستستخدم جميع أدوات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق ذلك.وتابع: "طهران لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها"، مشيرا إلى أن بلاده ستستثمر كل فرصة لمحاسبة من وصفهم بـ"المعتدين"، في إشارة إلى إسرائيل.وقال متحدث الخارجية الإيرانية إن "إيران شرعت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي في توثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضدها".وأوضح أن قسم العلاقات الدولية في الوزارة أعدّ مجموعة شاملة من الوثائق والمراسلات ذات الصلة، مؤكدًا أن العمل في هذا المسار وسيستمر دون توقف.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن قصفا إسرائيليا لمنشآت إيران النووية إضافة إلى استهداف عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين.
https://sarabic.ae/20250720/إيران-تستبدل-دفاعاتها-الجوية-المتضررة-في-الحرب-مع-إسرائيل-1102843515.html
https://sarabic.ae/20250717/لأول-مرة-إيران-تقر-بإخفاقات-أمنية-في-حربها-ضد-إسرائيل-1102759977.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101625256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c9a869a50e1f404c91bb0aaaa3ccf36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الإيرانية: طهران لن تفوت أي فرصة لمحاسبة المعتدين

08:29 GMT 21.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemiينادي رجل إطفاء زملاءه في موقع انفجار في مجمع سكني في شمال طهران، إيران، الجمعة 13 يونيو 2025.
ينادي رجل إطفاء زملاءه في موقع انفجار في مجمع سكني في شمال طهران، إيران، الجمعة 13 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران تواصل تنسيق الجهود مع المؤسسات الدولية لملاحقة ما وصفه بـ"الجرائم" التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة بين الدولتين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد بقائي أن بلاده ستستخدم جميع أدوات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق ذلك.
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
إيران تستبدل دفاعاتها الجوية المتضررة في الحرب مع إسرائيل
أمس, 14:20 GMT
وتابع: "طهران لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها"، مشيرا إلى أن بلاده ستستثمر كل فرصة لمحاسبة من وصفهم بـ"المعتدين"، في إشارة إلى إسرائيل.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية إن "إيران شرعت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي في توثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضدها".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
لأول مرة.. إيران تقر بإخفاقات أمنية في حربها ضد إسرائيل
17 يوليو, 12:13 GMT
وأوضح أن قسم العلاقات الدولية في الوزارة أعدّ مجموعة شاملة من الوثائق والمراسلات ذات الصلة، مؤكدًا أن العمل في هذا المسار وسيستمر دون توقف.
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتضمن قصفا إسرائيليا لمنشآت إيران النووية إضافة إلى استهداف عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала