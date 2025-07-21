https://sarabic.ae/20250721/اللجنة-الوطنية-لتقصي-الحقائق-في-أحداث-الساحل-السوري-تختتم-أعمالها-وتعلن-موعد-الكشف-عن-نتائجها-1102890657.html

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري تختتم أعمالها وتعلن موعد الكشف عن نتائجها

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري تختتم أعمالها وتعلن موعد الكشف عن نتائجها

سبوتنيك عربي

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري عن انتهاء أعمالها رسميا، ودعت وسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي ستعقده، غدا الثلاثاء، للإعلان عن... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T19:05+0000

2025-07-21T19:05+0000

2025-07-21T19:05+0000

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وأفادت اللجنة في بيان رسمي أنها أكملت مهامها في التحقيق والتقصي خلال أربعة أشهر، حيث قامت بزيارة العديد من القرى والأحياء، وتفقدت مواقع الأحداث، بما في ذلك المقابر وأماكن الدفن، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا). وعقدت اللجنة لقاءات مع مئات الأشخاص، بمن فيهم أفراد عائلات الضحايا، ومسؤولون حكوميون، وشهود عيان، ودونت إفاداتهم وفقا للمعايير القانونية.وأكدت اللجنة أنها أجرت مشاورات مكثفة مع جهات دولية تابعة للأمم المتحدة لضمان اعتماد أفضل المعايير في عمليات التحقيق. واستندت النتائج إلى وثائق، وتقارير، وإفادات، وأدلة مادية ورقمية تم فحصها بعناية.وأوضح البيان أن اللجنة سلمت تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، بتاريخ 13 يوليو/تموز، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي سيكشف عن منهجية العمل، النتائج الرئيسية، والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشفافية والحق في معرفة الحقيقة.واختتمت اللجنة بيانها بالتعبير عن شكرها لكل من أسهم في دعم عملها، مقدمة تعازيها الحارة لعائلات الضحايا من المدنيين وأفراد القوات الحكومية، ومؤكدة التزامها بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أعلن، أمس الأحد، أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين الأطراف المتحاربة في السويداء، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستكون تبادل الأسرى بين الطرفين، وأن الترتيبات اللوجستية لذلك يجري تنفيذها.واشتد التوتر جنوبي سوريا، في 13 يوليو/ تموز الجاري، بعد اندلاع اشتباكات في محافظة السويداء، بين مسلحين من عشائر بدوية ومسلحين دروز، وذلك بعد اختطاف البدو رجلا درزيا ومصادرة سيارته.ودخلت قوات من الأمن العام السوري والجيش السوري إلى المدينة، في 15 يوليو الجاري، لكن الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سوريا، أعلنت عن "وجود انتهاكات جسيمة بحق أبناء الطائفة" وطالبت بحماية دولية عاجلة لوقفها.وبدأت إسرائيل، بدعوى الدفاع عن الدروز، بتوجيه ضربات استهدفت الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، وفي 16 يوليو الجاري، قصفت مواقع استراتيجية عدة في العاصمة السورية، منها مبنى هيئة الأركان العامة للجيش السوري وسط العاصمة السورية، مؤكدة أنها "رسالة مباشرة إلى دمشق"، لتعلن الدفاع السورية سحب جميع قواتها من محافظة السويداء في اليوم ذاته، بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250721/-أردوغان-تم-السماح-لقوة-مكونة-من-2500-فرد-مسلحين-بأسلحة-خفيفة-بالتوجه-إلى-السويداء-1102882575.html

https://sarabic.ae/20250721/كيف-بدت-السويداء-السورية-بعد-24-ساعة-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1102879387.html

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