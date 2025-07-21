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أردوغان: تم السماح لقوة مكونة من 2500 فرد مسلحين بأسلحة خفيفة بالتوجه إلى السويداء
أردوغان: تم السماح لقوة مكونة من 2500 فرد مسلحين بأسلحة خفيفة بالتوجه إلى السويداء
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، السماح أخيرا لقوة مكونة من 2500 فرد مسلحين بأسلحة خفيفة بالتوجه إلى محافظة السويداء في سوريا. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T15:19+0000
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رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان، في تصريحات له، إن "اجتماعات شيوخ العشائر والأردنيين والممثل الأمريكي بشأن السويداء استمرت يومين وكانوا على تواصل مع تركيا".وأضاف أنه "من المعروف أن فرعين من الدروز متعاونان للغاية بينما الفرع الثالث يتعاون مع إسرائيل ويصر على التخريب"، متابعا: "لا يمكن للشرطة أو الجيش في سوريا دخول مدينة السويداء لكنهم يحاصرونها لمنع دخول عناصر خارجية".وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، اعلن، أمس الأحد، أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين الأطراف المتحاربة في السويداء، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون تبادل الأسرى بين الطرفين، وأن الترتيبات اللوجستية لذلك يجري تنفيذها.وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250721/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-التدخل-الإسرائيلي-في-سوريا-جاء-في-وقت-سيئ-للغاية-1102879049.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السويداء, العالم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السويداء, العالم, رجب طيب أردوغان

أردوغان: تم السماح لقوة مكونة من 2500 فرد مسلحين بأسلحة خفيفة بالتوجه إلى السويداء

15:19 GMT 21.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiberالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، السماح أخيرا لقوة مكونة من 2500 فرد مسلحين بأسلحة خفيفة بالتوجه إلى محافظة السويداء في سوريا.
وقال أردوغان، في تصريحات له، إن "اجتماعات شيوخ العشائر والأردنيين والممثل الأمريكي بشأن السويداء استمرت يومين وكانوا على تواصل مع تركيا".
وأضاف أنه "من المعروف أن فرعين من الدروز متعاونان للغاية بينما الفرع الثالث يتعاون مع إسرائيل ويصر على التخريب"، متابعا: "لا يمكن للشرطة أو الجيش في سوريا دخول مدينة السويداء لكنهم يحاصرونها لمنع دخول عناصر خارجية".
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: التدخل الإسرائيلي في سوريا جاء في وقت سيئ للغاية
14:09 GMT
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، اعلن، أمس الأحد، أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين الأطراف المتحاربة في السويداء، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون تبادل الأسرى بين الطرفين، وأن الترتيبات اللوجستية لذلك يجري تنفيذها.
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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