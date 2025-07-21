https://sarabic.ae/20250721/-أردوغان-تم-السماح-لقوة-مكونة-من-2500-فرد-مسلحين-بأسلحة-خفيفة-بالتوجه-إلى-السويداء-1102882575.html

أردوغان: تم السماح لقوة مكونة من 2500 فرد مسلحين بأسلحة خفيفة بالتوجه إلى السويداء

أردوغان: تم السماح لقوة مكونة من 2500 فرد مسلحين بأسلحة خفيفة بالتوجه إلى السويداء

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، السماح أخيرا لقوة مكونة من 2500 فرد مسلحين بأسلحة خفيفة بالتوجه إلى محافظة السويداء في سوريا. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T15:19+0000

2025-07-21T15:19+0000

2025-07-21T15:19+0000

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وقال أردوغان، في تصريحات له، إن "اجتماعات شيوخ العشائر والأردنيين والممثل الأمريكي بشأن السويداء استمرت يومين وكانوا على تواصل مع تركيا".وأضاف أنه "من المعروف أن فرعين من الدروز متعاونان للغاية بينما الفرع الثالث يتعاون مع إسرائيل ويصر على التخريب"، متابعا: "لا يمكن للشرطة أو الجيش في سوريا دخول مدينة السويداء لكنهم يحاصرونها لمنع دخول عناصر خارجية".وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، اعلن، أمس الأحد، أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين الأطراف المتحاربة في السويداء، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون تبادل الأسرى بين الطرفين، وأن الترتيبات اللوجستية لذلك يجري تنفيذها.وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

https://sarabic.ae/20250721/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-التدخل-الإسرائيلي-في-سوريا-جاء-في-وقت-سيئ-للغاية-1102879049.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السويداء, العالم, رجب طيب أردوغان