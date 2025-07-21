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تفاصيل أول اتصال هاتفي بين بابا الفاتيكان الجديد والرئيس الفلسطيني
تفاصيل أول اتصال هاتفي بين بابا الفاتيكان الجديد والرئيس الفلسطيني
سبوتنيك عربي
أجرى بابا الفاتيكان، البابا ليو، محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، تناولت الحرب الدائرة في قطاع غزة وتصاعد أعمال العنف في الضفة... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T15:43+0000
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وأشار بيان صادر عن الفاتيكان إلى أن هذه المحادثة هي الأولى بين البابا ليو والرئيس عباس منذ تولي الأول منصب الحبر الأعظم، وفقا لموقع "الفاتيكان نيوز".وأضاف البيان أن المحادثة ركزت على "الوضع الإنساني المأساوي" في غزة، مشددا على "ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الصراع، وضمان وصول هذه المساعدات بطريقة فعالة ومناسبة".يأتي هذا الاتصال بعد محادثة أجراها البابا ليو، الجمعة الماضية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب غارة إسرائيلية استهدفت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.واستنكر البابا ليو، في خطاب ألقاه يوم الأحد، "الهمجية" التي تشهدها الحرب في غزة، مجددًا دعوته إلى إيجاد حل سلمي للصراع.وفي سياق متصل، أطلقت حركة حماس الفلسطينية، أول أمس السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.وأشارت "حماس" إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة، من خلال القصف والتجويع ومنع المياه، وسط صمت وتخاذل دولي مقلق"، وفقا لوكالة أنباء "قدس برس" الفلسطينية.ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
https://sarabic.ae/20250511/بابا-الفاتيكان-مناشدا-دول-العالم-كفى-حروبا-1100399414.html
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تفاصيل أول اتصال هاتفي بين بابا الفاتيكان الجديد والرئيس الفلسطيني

15:43 GMT 21.07.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaبابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
أجرى بابا الفاتيكان، البابا ليو، محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، تناولت الحرب الدائرة في قطاع غزة وتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار بيان صادر عن الفاتيكان إلى أن هذه المحادثة هي الأولى بين البابا ليو والرئيس عباس منذ تولي الأول منصب الحبر الأعظم، وفقا لموقع "الفاتيكان نيوز".

وجدّد البابا، خلال الاتصال، دعوته إلى "الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي"، مؤكدا على "أهمية حماية المدنيين والمواقع المقدسة، وتجنب استخدام القوة العشوائية، ومنع التهجير القسري للسكان".

وأضاف البيان أن المحادثة ركزت على "الوضع الإنساني المأساوي" في غزة، مشددا على "ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الصراع، وضمان وصول هذه المساعدات بطريقة فعالة ومناسبة".
يأتي هذا الاتصال بعد محادثة أجراها البابا ليو، الجمعة الماضية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب غارة إسرائيلية استهدفت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
واستنكر البابا ليو، في خطاب ألقاه يوم الأحد، "الهمجية" التي تشهدها الحرب في غزة، مجددًا دعوته إلى إيجاد حل سلمي للصراع.
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
بابا الفاتيكان مناشدا دول العالم: كفى حروبا
11 مايو, 11:01 GMT
وفي سياق متصل، أطلقت حركة حماس الفلسطينية، أول أمس السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.
وأشارت "حماس" إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة، من خلال القصف والتجويع ومنع المياه، وسط صمت وتخاذل دولي مقلق"، وفقا لوكالة أنباء "قدس برس" الفلسطينية.
ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
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