https://sarabic.ae/20250721/خامنئي-يوجه-رسالة-عاجلة-إلى-الحكومات-الإسلامية-بشأن-الأوضاع-المتفاقمة-في-غزة-1102893184.html
خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى الحكومات الإسلامية بشأن الأوضاع المتفاقمة في غزة
خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى الحكومات الإسلامية بشأن الأوضاع المتفاقمة في غزة
سبوتنيك عربي
وجّه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الاثنين، رسالة عاجلة إلى الحكومات الإسلامية، حول الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة والتحديات الإنسانية... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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وفي سياق متصل، أطلقت حركة حماس الفلسطينية، أول أمس السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.وأشارت "حماس" إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة، من خلال القصف والتجويع ومنع المياه، وسط صمت وتخاذل دولي مقلق"، وفقا لوكالة أنباء "قدس برس" الفلسطينية.ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى الحكومات الإسلامية بشأن الأوضاع المتفاقمة في غزة
وجّه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الاثنين، رسالة عاجلة إلى الحكومات الإسلامية، حول الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة والتحديات الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.
وجاء في تغريدة نشرها حساب المرشد الأعلى باللغة العربية: "اليوم ليس يوم التزام الصمت تجاه غزة، فالحكومات الإسلامية تتحمل المسؤولية"، مضيفا: "يجب أن توقن أن العار الأبدي سيبقى وصمة على جباهها إن هي قدمت الدعم للكيان الصهيوني بأي نحو أو ذريعة، أو منعت تقديم العون لفلسطين".
وفي سياق متصل، أطلقت حركة حماس الفلسطينية، أول أمس السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.
وأشارت "حماس" إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة
، من خلال القصف والتجويع ومنع المياه، وسط صمت وتخاذل دولي مقلق"، وفقا لوكالة أنباء "قدس برس" الفلسطينية.
ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية
والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.