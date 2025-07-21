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خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى الحكومات الإسلامية بشأن الأوضاع المتفاقمة في غزة
خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى الحكومات الإسلامية بشأن الأوضاع المتفاقمة في غزة
سبوتنيك عربي
وجّه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الاثنين، رسالة عاجلة إلى الحكومات الإسلامية، حول الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة والتحديات الإنسانية... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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وفي سياق متصل، أطلقت حركة حماس الفلسطينية، أول أمس السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.وأشارت "حماس" إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة، من خلال القصف والتجويع ومنع المياه، وسط صمت وتخاذل دولي مقلق"، وفقا لوكالة أنباء "قدس برس" الفلسطينية.ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
https://sarabic.ae/20250721/متحدث-اليونيسف-لـ-سبوتنيك-صف-دراسي-بكامل-أطفاله-يفنى-يوميا-في-غزة-1102889064.html
https://sarabic.ae/20250721/بريطانيا-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-واحدة-من-أفظع-الحروب-1102890043.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى الحكومات الإسلامية بشأن الأوضاع المتفاقمة في غزة

20:49 GMT 21.07.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
وجّه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الاثنين، رسالة عاجلة إلى الحكومات الإسلامية، حول الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة والتحديات الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.

وجاء في تغريدة نشرها حساب المرشد الأعلى باللغة العربية: "اليوم ليس يوم التزام الصمت تجاه غزة، فالحكومات الإسلامية تتحمل المسؤولية"، مضيفا: "يجب أن توقن أن العار الأبدي سيبقى وصمة على جباهها إن هي قدمت الدعم للكيان الصهيوني بأي نحو أو ذريعة، أو منعت تقديم العون لفلسطين".

وفي سياق متصل، أطلقت حركة حماس الفلسطينية، أول أمس السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.
المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كاظم أبو خلف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
متحدث اليونيسف لـ "سبوتنيك": صف دراسي بكامل أطفاله يفنى يوميا في غزة
18:01 GMT
وأشارت "حماس" إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة، من خلال القصف والتجويع ومنع المياه، وسط صمت وتخاذل دولي مقلق"، وفقا لوكالة أنباء "قدس برس" الفلسطينية.
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
بريطانيا: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واحدة من "أفظع الحروب"
18:36 GMT
ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
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