https://sarabic.ae/20250721/دراسة-احتمال-إنجاب-ذكر-أو-أنثى-ليس-5050-كما-هو-شائع-1102889740.html

دراسة: احتمال إنجاب ذكر أو أنثى ليس 50:50 كما هو شائع

دراسة: احتمال إنجاب ذكر أو أنثى ليس 50:50 كما هو شائع

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد عن نتائج مفاجئة تتحدى الاعتقاد السائد بأن احتمال إنجاب ذكر أو أنثى يساوي 50/50، مشابها لرمي قطعة نقود. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T18:30+0000

2025-07-21T18:30+0000

2025-07-21T18:30+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg

أظهرت الدراسة أن بعض النساء أكثر عرضة لإنجاب أطفال من الجنس نفسه بشكل متكرر، وذلك بناء على عوامل بيولوجية وديموغرافية، وفقا لموقع "ساينس نيوز".وحلل الباحثون بيانات أكثر من 58 ألف أم في الولايات المتحدة أنجبن طفلين على الأقل، ودرسوا ثمانية عوامل تشمل الطول، مؤشر كتلة الجسم، العرق، لون الشعر، فصيلة الدم، نمط النشاط (صباحي أو مسائي)، عمر بدء الحيض، وعمر الأم عند إنجاب أول طفل.وتبين أن عمر الأم عند الولادة الأولى هو العامل الوحيد الذي أظهر تأثيرًا واضحا على جنس الأطفال.وبحسب النتائج، النساء اللاتي أنجبن أول طفل بعد سن 28 عامًا لديهن احتمال 43% لإنجاب أطفال من الجنس نفسه، مقارنة بـ34% للنساء اللاتي كن دون 23 عاما عند ولادتهن الأولى.ويشير هذا إلى أن تقدم عمر الأم يرتبط بزيادة احتمال إنجاب أطفال من جنس واحد.ولم يتضح بعد السبب البيولوجي الدقيق لهذه الظاهرة، لكن الباحثين يرجحون أنها قد ترتبط بتغيرات فسيولوجية مرتبطة بالعمر، مثل قصر مرحلة الجريب في الدورة الشهرية، مما قد يفضل بقاء الحيوانات المنوية الحاملة لكروموسوم Y الذكور، أو بيئة مهبلية أكثر حموضة قد تدعم كروموسوم X الإناث.وأكدت الدراسة أن نسبة جنس المولود ليست مجرد صدفة، بل تتأثر بعوامل بيولوجية وديموغرافية معقدة.وحذرت الدراسة العائلات الراغبة في إنجاب أطفال من الجنسين من أن تكرار إنجاب أطفال من الجنس نفسه قد لا يكون مجرد حظ.وقال الباحثون، في تعليق مازح، إن بعض الأمهات "يرمين قطعة نقود برأسين"، في إشارة إلى أن الاحتمالات ليست متساوية كما كان يعتقد سابقا.ويفتح هذا الاكتشاف آفاقا جديدة لفهم التكاثر البشري وأنماط نسب الجنس عالميا، مما يدعو إلى مزيد من البحث في هذا المجال.

https://sarabic.ae/20250717/دراسة-توضح-علاقة-فيتامين-د-بإبطاء-شيخوخة-الخلايا-1102758287.html

https://sarabic.ae/20250719/دراسة-الأطباء-يتغافلون-عن-سبب-شائع-وراء-ارتفاع-ضغط-الدم-1102815641.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية