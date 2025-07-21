عضو الأعلى للدولة في ليبيا: خطوات تشكيل الحكومة تمت خارج الأطر الشرعية وتفتقر للتوافق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250721/عضو-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-خطوات-تشكيل-الحكومة-تمت-خارج-الأطر-الشرعية-وتفتقر-للتوافق-1102892552.html
عضو الأعلى للدولة في ليبيا: خطوات تشكيل الحكومة تمت خارج الأطر الشرعية وتفتقر للتوافق
عضو الأعلى للدولة في ليبيا: خطوات تشكيل الحكومة تمت خارج الأطر الشرعية وتفتقر للتوافق
سبوتنيك عربي
أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانًا أكد فيه رفضه القاطع لأي ترشيحات أو ترتيبات تتعلق برئاسة الحكومة تتم خارج الأطر القانونية والرسمية. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T20:44+0000
2025-07-21T21:25+0000
أخبار ليبيا اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484620_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e6e056151a772d231d606f0a80bb9b14.jpg
وأوضح أن أي مراسلات أو اجتماعات بشأن الترشيح لم تعقد داخل مقر المجلس أو تحت إشرافه لا تعتبر قانونية ولا يعتد بها، حتى وإن صدرت عن بعض أعضائه.وأشار المجلس إلى أن آلية اعتماد المرشحين لأي منصب تنفيذي أو سيادي يجب أن تتم فقط من خلال جلسة عامة قانونية تُعقد بحضور النصاب الكامل ووفق محضر رسمي.كما حذّر من محاولات بعض الجهات أو الأفراد الترويج لترشيحات باسم المجلس دون سند قانوني، معتبرًا ذلك مساسًا بوحدة المؤسسة التشريعية ومخالفًا لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعيتين.وأكد المجلس احتفاظه بحقه في مخاطبة جميع الجهات الوطنية والدولية لتوضيح موقفه ورفضه لأي إجراءات لا تستند إلى الأطر القانونية المعتمدة.في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، عبّر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الفتاح حبلوص عن رفضه لما وصفه بـ"الخطوات المخالفة للاتفاق السياسي" الجارية لاختيار الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الاجتماعات التي جرت مؤخرًا بين عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وكذلك لقاءاتهم مع منتحل شخصية رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لا تسهم إلا في تعقيد المشهد وتأزيم مسار تشكيل الحكومة بحسب تصريحه.وأوضح حبلوص أن هذه التحركات تتم دون وجود أو إشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رغم أن البلاد لا تزال خاضعة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.واسترجع في حديثه الدور السابق للبعثة، التي جمعت الفرقاء الليبيين عام 2014، عقب قرار المحكمة ببطلان مجلس النواب، وهو ما مهّد لإطلاق حوار الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي أسفر عن إنشاء المجلس الأعلى للدولة بدل المؤتمر الوطني العام ومنحه اختصاصات محددة، بينما أُعطيت الصفة التشريعية فقط لمجلس النواب، والصفة السيادية والقائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسيوبيّن أن اتفاق الصخيرات أرسى قاعدة قانونية تنص على أن بعض القضايا الدستورية والسيادية يجب أن تُحسم بالتوافق بين المجلسين، وهو ما تم تضمينه لاحقًا في الإعلان الدستوري، وتم العمل به وتوثيقه في مجلس الأمن.وأشار إلى أن المسار السياسي الليبي شهد لاحقًا حوارًا جديدًا أفضى إلى تكوين سلطة تنفيذية جديدة تتكون من مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في عام 2021.واعتبر حبلوص أن استمرار المشري في تقديم نفسه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة أمر غير شرعي، مؤكدًا أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا أقر بشرعية العودة إلى قبل شهر أغسطس/آب 2024، برئاسة محمد تكالة، وهو ما يدعمه عدد من أعضاء المجلس الذين رفضوا تحركات المشري وعبّروا عن ذلك ببيانات رسمية.وفيما يتعلق بآلية التزكيات الأخيرة، كشف حبلوص أن كل عضو قام بتزكية مرشح واحد فقط، لكن بعض الأعضاء قدموا أكثر من تزكية واحدة لعدة مرشحين، ما يثير شبهات بوجود ضغوط أو حتى محاولات لشراء ذمم من داخل مجلسي النواب والدولة.وشدد حبلوص على أن هذه الخطوات لن تُفضي إلى أي تقدم فعلي، ولن تلقى قبولًا من بعثة الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، كونها تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي.كما أشار إلى أن بعض الدول الداعمة للمسار السياسي في ليبيا تدخلت في هذا الأمر، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق حقيقي يخرج البلاد من أزمتها الحالية.
https://sarabic.ae/20250718/تقرير-إسرائيل-تبحث-مع-إثيوبيا-وإندونيسيا-وليبيا-استقبال-سكان-من-غزة-1102808274.html
https://sarabic.ae/20250720/ليبيا-حكومة-الوحدة-تبحث-تفعيل-آليات-التعاون-مع-واشنطن-في-مجالات-الطاقة-والتجارة-1102857805.html
https://sarabic.ae/20250718/جدل-متصاعد-في-ليبيا-هل-يعالج-الشيح-السرطان؟-1102790737.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484620_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c9b3c1acbfb04caa00e2505ee768ae61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

عضو الأعلى للدولة في ليبيا: خطوات تشكيل الحكومة تمت خارج الأطر الشرعية وتفتقر للتوافق

20:44 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 21:25 GMT 21.07.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس عاصمة ليبيا
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانًا أكد فيه رفضه القاطع لأي ترشيحات أو ترتيبات تتعلق برئاسة الحكومة تتم خارج الأطر القانونية والرسمية.
وأوضح أن أي مراسلات أو اجتماعات بشأن الترشيح لم تعقد داخل مقر المجلس أو تحت إشرافه لا تعتبر قانونية ولا يعتد بها، حتى وإن صدرت عن بعض أعضائه.
وأشار المجلس إلى أن آلية اعتماد المرشحين لأي منصب تنفيذي أو سيادي يجب أن تتم فقط من خلال جلسة عامة قانونية تُعقد بحضور النصاب الكامل ووفق محضر رسمي.
كما حذّر من محاولات بعض الجهات أو الأفراد الترويج لترشيحات باسم المجلس دون سند قانوني، معتبرًا ذلك مساسًا بوحدة المؤسسة التشريعية ومخالفًا لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعيتين.
وأكد المجلس احتفاظه بحقه في مخاطبة جميع الجهات الوطنية والدولية لتوضيح موقفه ورفضه لأي إجراءات لا تستند إلى الأطر القانونية المعتمدة.
بدء عودة النازحين إلى شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
تقرير: إسرائيل تبحث مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا استقبال سكان من غزة
18 يوليو, 18:10 GMT
في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، عبّر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الفتاح حبلوص عن رفضه لما وصفه بـ"الخطوات المخالفة للاتفاق السياسي" الجارية لاختيار الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الاجتماعات التي جرت مؤخرًا بين عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وكذلك لقاءاتهم مع منتحل شخصية رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لا تسهم إلا في تعقيد المشهد وتأزيم مسار تشكيل الحكومة بحسب تصريحه.
وأوضح حبلوص أن هذه التحركات تتم دون وجود أو إشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رغم أن البلاد لا تزال خاضعة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واسترجع في حديثه الدور السابق للبعثة، التي جمعت الفرقاء الليبيين عام 2014، عقب قرار المحكمة ببطلان مجلس النواب، وهو ما مهّد لإطلاق حوار الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي أسفر عن إنشاء المجلس الأعلى للدولة بدل المؤتمر الوطني العام ومنحه اختصاصات محددة، بينما أُعطيت الصفة التشريعية فقط لمجلس النواب، والصفة السيادية والقائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
ليبيا.. حكومة "الوحدة" تبحث تفعيل آليات التعاون مع واشنطن في مجالات الطاقة والتجارة
أمس, 21:33 GMT
وبيّن أن اتفاق الصخيرات أرسى قاعدة قانونية تنص على أن بعض القضايا الدستورية والسيادية يجب أن تُحسم بالتوافق بين المجلسين، وهو ما تم تضمينه لاحقًا في الإعلان الدستوري، وتم العمل به وتوثيقه في مجلس الأمن.
وأشار إلى أن المسار السياسي الليبي شهد لاحقًا حوارًا جديدًا أفضى إلى تكوين سلطة تنفيذية جديدة تتكون من مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في عام 2021.
أما ما يحدث الآن، فيراه حبلوص صراعًا سياسيًا محوره الحكومة الحالية، حيث يسعى كل من خالد المشري وعقيلة صالح لفرض حكومة جديدة، بغضّ النظر عن وجود توافق فعلي.
واعتبر حبلوص أن استمرار المشري في تقديم نفسه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة أمر غير شرعي، مؤكدًا أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا أقر بشرعية العودة إلى قبل شهر أغسطس/آب 2024، برئاسة محمد تكالة، وهو ما يدعمه عدد من أعضاء المجلس الذين رفضوا تحركات المشري وعبّروا عن ذلك ببيانات رسمية.
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
مجتمع
جدل متصاعد في ليبيا.. هل يعالج "الشيح" السرطان؟
18 يوليو, 11:22 GMT
وفيما يتعلق بآلية التزكيات الأخيرة، كشف حبلوص أن كل عضو قام بتزكية مرشح واحد فقط، لكن بعض الأعضاء قدموا أكثر من تزكية واحدة لعدة مرشحين، ما يثير شبهات بوجود ضغوط أو حتى محاولات لشراء ذمم من داخل مجلسي النواب والدولة.
وقال: "نخشى أن يكون هناك استغلال المال الفاسد للتأثير على بعض الأعضاء، وهذا ما لا نتمناه أن يحدث وأن حدث فهو أمر مرفوض تمامًا ولا يجب أن يحدث".
وشدد حبلوص على أن هذه الخطوات لن تُفضي إلى أي تقدم فعلي، ولن تلقى قبولًا من بعثة الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، كونها تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي.
كما أشار إلى أن بعض الدول الداعمة للمسار السياسي في ليبيا تدخلت في هذا الأمر، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق حقيقي يخرج البلاد من أزمتها الحالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала