https://sarabic.ae/20250721/وزير-الزراعة-اللبناني-آن-الأوان-لتحويل-زراعة-القنب-الهندي-إلى-قطاع-شرعي-يدعم-الصناعة-الوطنية---1102868913.html
وزير الزراعة اللبناني: آن الأوان لتحويل زراعة القنب الهندي إلى قطاع شرعي يدعم الصناعة الوطنية
وزير الزراعة اللبناني: آن الأوان لتحويل زراعة القنب الهندي إلى قطاع شرعي يدعم الصناعة الوطنية
سبوتنيك عربي
تحدّث وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، عن تشكيل هيئة حكومية لتنظيم زراعة نبتة القنب الهندي في لبنان، مؤكدا أن "الوقت قد حان للاستفادة من هذه الزراعة،... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T11:44+0000
2025-07-21T11:44+0000
2025-07-21T11:44+0000
لبنان
القنب
وزارة الزراعة
تقارير سبوتنيك
حصري
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وقال هاني في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أقرّ قانون تنظيم زراعة القنب عام 2020، وأن المرسوم التطبيقي الأهم، وهو تشكيل الهيئة الناظمة، أُقر في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. وتضم الهيئة اختصاصيين وممثلين عن خمس وزارات: الزراعة، الصحة، الداخلية، العدل، والصناعة المعنية بتطوير هذا القطاع للاستخدامين الطبي والصناعي".وأكد أن "مسؤولية تنظيم هذا القطاع وضبطه تقع على عاتق الهيئة الناظمة لوضع خريطة طريق واضحة تشمل التراخيص، وتنظيم العلاقة مع المصنّعين"، مشددا على أن "المزارعين بانتظار التشريع للعمل ضمن إطار قانوني"، لافتا إلى أن "الملف القضائي المرتبط بزراعة القنب يعالَج تدريجيا في القضاء".أما في ما يخص الاستثمار، أوضح هاني أن "القرض الذي حصل عليه لبنان من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتحويل الزراعة إلى زراعة أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية، وأكثر خضرة وذكاء، يؤسس لاستثمارات زراعية قادمة، تكون زراعة القنب جزءا أساسيا منها".
https://sarabic.ae/20250531/رئيس-الوزراء-اللبناني-يؤكد-اتجاه-البلاد-لزراعة-القنب-من-أجل-تعزيز-اقتصادها-1101169618.html
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سبوتنيك عربي
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لبنان, القنب, وزارة الزراعة, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, القنب, وزارة الزراعة, تقارير سبوتنيك, حصري
وزير الزراعة اللبناني: آن الأوان لتحويل زراعة القنب الهندي إلى قطاع شرعي يدعم الصناعة الوطنية
حصري
تحدّث وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، عن تشكيل هيئة حكومية لتنظيم زراعة نبتة القنب الهندي في لبنان، مؤكدا أن "الوقت قد حان للاستفادة من هذه الزراعة، وتحويلها من غير شرعية إلى شرعية، بهدف دعم الصناعة الوطنية".
وقال هاني في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أقرّ قانون تنظيم زراعة القنب عام 2020، وأن المرسوم التطبيقي الأهم، وهو تشكيل الهيئة الناظمة، أُقر في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. وتضم الهيئة اختصاصيين وممثلين عن خمس وزارات: الزراعة
، الصحة، الداخلية، العدل، والصناعة المعنية بتطوير هذا القطاع للاستخدامين الطبي والصناعي".
وأشار هاني إلى "الحاجة الكبيرة لهذه الزراعة في السوق المحلي، خاصة في قطاع الأدوية، إلى جانب الفرص المتاحة في مجال التصنيع المحلي، والصناعات المرتبطة بمستحضرات التجميل، الألبسة، والفايبر"، مؤكدا أنها "من أكثر النباتات المدروسة عالميا".
وأكد أن "مسؤولية تنظيم هذا القطاع وضبطه تقع على عاتق الهيئة الناظمة لوضع خريطة طريق واضحة تشمل التراخيص، وتنظيم العلاقة مع المصنّعين"، مشددا على أن "المزارعين بانتظار التشريع للعمل ضمن إطار قانوني"، لافتا إلى أن "الملف القضائي المرتبط بزراعة القنب
يعالَج تدريجيا في القضاء".
وأضاف وزير الزراعة: "دراسة ماكنزي المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية قدّرت عائدات زراعة القنب بما بين مليار و4 مليارات دولار"، مشيرا إلى أن زراعة القنب "لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ولا إلى معاملات زراعية معقدة، ما يجعلها خيارا زراعيا مهما وبديلا يتكيف مع التبدلات المناخية".
أما في ما يخص الاستثمار، أوضح هاني أن "القرض الذي حصل عليه لبنان من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتحويل الزراعة إلى زراعة أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية، وأكثر خضرة وذكاء، يؤسس لاستثمارات زراعية قادمة، تكون زراعة القنب جزءا أساسيا منها".