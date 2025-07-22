"الكنيست" يقرر التصويت على ضم الضفة الغربية
19:17 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 19:19 GMT 22.07.2025)
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 years
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يعقد الكنيست الإسرائيلي، غدا الأربعاء، جلسة لمناقشة اقتراح غير ملزم يدعم ضم الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يحظى الاقتراح بموافقة الأغلبية في الجلسة العامة.
وقدم الاقتراح، الذي يندرج ضمن جدول أعمال الكنيست، أعضاء من الائتلاف الحاكم، وهم النائب سمحة روثمان من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، والنائب دان إيلوز من حزب الليكود، إلى جانب النائب عوديد فورير من حزب المعارضة اليميني "يسرائيل بيتينا"، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".
ولا يحمل الاقتراح، رغم رمزيته، أي تبعات قانونية أو عملية، ولن يغير من الوضع القانوني للضفة الغربية، حيث تعتبر هذه الاقتراحات بمثابة إعلان سياسي دون تأثير مباشر.
ولا يحمل الاقتراح، رغم رمزيته، أي تبعات قانونية أو عملية، ولن يغير من الوضع القانوني للضفة الغربية، حيث تعتبر هذه الاقتراحات بمثابة إعلان سياسي دون تأثير مباشر.
من جانبه، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ووزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرهي، وكلاهما من حزب الليكود، دعمهما للاقتراح والتزامهما بالتصويت لصالحه.
يذكر أن الكنيست كان قد صادق، العام الماضي، على اقتراح مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث حصل على تأييد 68 نائبا مقابل معارضة 9 فقط.
وشارك في التصويت لصالح الاقتراح بعض أعضاء المعارضة، بما في ذلك نواب من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل "يش عتيد" و"العمل"، عن التصويت.
يذكر أن الكنيست كان قد صادق، العام الماضي، على اقتراح مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث حصل على تأييد 68 نائبا مقابل معارضة 9 فقط.
وشارك في التصويت لصالح الاقتراح بعض أعضاء المعارضة، بما في ذلك نواب من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل "يش عتيد" و"العمل"، عن التصويت.
18 يوليو, 11:30 GMT
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا.
وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.