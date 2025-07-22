https://sarabic.ae/20250722/خبير-جيوسياسي-إيران-يمكنها-بسهولة-تدميرالأصول-الأمريكية-في-الخليج-إذا-حاول-ترامب-شن-عدوان-جديد-1102919728.html

خبير جيوسياسي: إيران يمكنها بسهولة تدميرالأصول الأمريكية في الخليج إذا حاول ترامب شن عدوان جديد

خبير جيوسياسي: إيران يمكنها بسهولة تدميرالأصول الأمريكية في الخليج إذا حاول ترامب شن عدوان جديد

سبوتنيك عربي

حذر الدكتور سيد محمد مرندي، أستاذ في جامعة طهران، من أن إيران قادرة على "تدمير جميع الأصول العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي، غربي آسيا، والقوقاز" بسهولة في... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T17:47+0000

2025-07-22T17:47+0000

2025-07-22T18:07+0000

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وقال مرندي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن الولايات المتحدة ستكون في وضع أفضل إذا استعرضت بعض لقطات الهجمات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب ومناطق أخرى في فلسطين، وأن تدرك أن العنف ضد إيران لن يفيد النظام الإسرائيلي، ولن يفيد الولايات المتحدة أيضا".وجاءت تصريحات مرندي ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف المواقع النووية الإيرانية "مرة أخرى إذا لزم الأمر"، واصفًا التهديد بأنه يظهر ترامب "غير متزن تماما" ومنفصلا عن الواقع.وأكد مرندي أن إيران مستعدة لأي احتمال في المستقبل.وأوضح الخبير الجيوسياسي أن إيران ستكون في موقف أقوى في أي تصعيد مقبل لعدة أسباب منها أن إيران "تعلمت الكثير" عن أكثر الأسلحة تطورا لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن إيران ستعمل على توسيع قدراتها الرادعة الصاروخية بشكل أكبر.وأكد مرندي أن إيران ستكون في موقف أقوى في أي مواجهة عسكرية مقبلة لأنها لن تواجه القدر نفسه من عمليات التخريب والتجسس ضدها، بما في ذلك مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يتجسسون على برنامجها النووي.يشار إلى أنه في 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بالسعي سرا لامتلاك سلاح نووي، حيث استهدفت الضربات الجوية منشآت نووية وقادة عسكريين وقواعد جوية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين.ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالهجوم، فيما نفذت الولايات المتحدة ضربة محدودة على المواقع النووية الإيرانية في 22 يونيو. وردت طهران بضرب قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، مؤكدة أنها "لا تنوي مزيدا من التصعيد".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف إطلاق النار الذي أنهى رسميا "حرب الـ12 يوماً" في 24 يونيو.

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https://sarabic.ae/20250722/ترامب-سنشن-ضربات-جديدة-على-منشآت-إيران-النووية-إذا-لزم-الأمر-1102894865.html

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