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خبير جيوسياسي: إيران يمكنها بسهولة تدميرالأصول الأمريكية في الخليج إذا حاول ترامب شن عدوان جديد
خبير جيوسياسي: إيران يمكنها بسهولة تدميرالأصول الأمريكية في الخليج إذا حاول ترامب شن عدوان جديد
سبوتنيك عربي
حذر الدكتور سيد محمد مرندي، أستاذ في جامعة طهران، من أن إيران قادرة على "تدمير جميع الأصول العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي، غربي آسيا، والقوقاز" بسهولة في... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T17:47+0000
2025-07-22T18:07+0000
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وقال مرندي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن الولايات المتحدة ستكون في وضع أفضل إذا استعرضت بعض لقطات الهجمات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب ومناطق أخرى في فلسطين، وأن تدرك أن العنف ضد إيران لن يفيد النظام الإسرائيلي، ولن يفيد الولايات المتحدة أيضا".وجاءت تصريحات مرندي ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف المواقع النووية الإيرانية "مرة أخرى إذا لزم الأمر"، واصفًا التهديد بأنه يظهر ترامب "غير متزن تماما" ومنفصلا عن الواقع.وأكد مرندي أن إيران مستعدة لأي احتمال في المستقبل.وأوضح الخبير الجيوسياسي أن إيران ستكون في موقف أقوى في أي تصعيد مقبل لعدة أسباب منها أن إيران "تعلمت الكثير" عن أكثر الأسلحة تطورا لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن إيران ستعمل على توسيع قدراتها الرادعة الصاروخية بشكل أكبر.وأكد مرندي أن إيران ستكون في موقف أقوى في أي مواجهة عسكرية مقبلة لأنها لن تواجه القدر نفسه من عمليات التخريب والتجسس ضدها، بما في ذلك مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يتجسسون على برنامجها النووي.يشار إلى أنه في 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بالسعي سرا لامتلاك سلاح نووي، حيث استهدفت الضربات الجوية منشآت نووية وقادة عسكريين وقواعد جوية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين.ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالهجوم، فيما نفذت الولايات المتحدة ضربة محدودة على المواقع النووية الإيرانية في 22 يونيو. وردت طهران بضرب قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، مؤكدة أنها "لا تنوي مزيدا من التصعيد".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف إطلاق النار الذي أنهى رسميا "حرب الـ12 يوماً" في 24 يونيو.
https://sarabic.ae/20250722/تركيا-وإيران-تدعوان-لتحرك-عاجل-لمواجهة-إسرائيل-1102896723.html
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حصري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

خبير جيوسياسي: إيران يمكنها بسهولة تدميرالأصول الأمريكية في الخليج إذا حاول ترامب شن عدوان جديد

17:47 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 18:07 GMT 22.07.2025)
© AP Photo / Leo Correaتصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
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حذر الدكتور سيد محمد مرندي، أستاذ في جامعة طهران، من أن إيران قادرة على "تدمير جميع الأصول العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي، غربي آسيا، والقوقاز" بسهولة في حال تصعيد جديد من قبل الولايات المتحدة.
وقال مرندي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن الولايات المتحدة ستكون في وضع أفضل إذا استعرضت بعض لقطات الهجمات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب ومناطق أخرى في فلسطين، وأن تدرك أن العنف ضد إيران لن يفيد النظام الإسرائيلي، ولن يفيد الولايات المتحدة أيضا".
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تركيا وإيران تدعوان لتحرك عاجل لمواجهة إسرائيل
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وجاءت تصريحات مرندي ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف المواقع النووية الإيرانية "مرة أخرى إذا لزم الأمر"، واصفًا التهديد بأنه يظهر ترامب "غير متزن تماما" ومنفصلا عن الواقع.

وأشار مرندي إلى أن إيران "هزمت بوضوح" التحالف الأمريكي - الإسرائيلي، في وقت سابق، وأجبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قبول هدنة بشروط إيران، وهو ما أكده أخيرا ستيف بانون، المستشار السابق لترامب".

وأكد مرندي أن إيران مستعدة لأي احتمال في المستقبل.

وأوضح الخبير الجيوسياسي أن إيران ستكون في موقف أقوى في أي تصعيد مقبل لعدة أسباب منها أن إيران "تعلمت الكثير" عن أكثر الأسلحة تطورا لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن إيران ستعمل على توسيع قدراتها الرادعة الصاروخية بشكل أكبر.
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وأكد مرندي أن إيران ستكون في موقف أقوى في أي مواجهة عسكرية مقبلة لأنها لن تواجه القدر نفسه من عمليات التخريب والتجسس ضدها، بما في ذلك مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يتجسسون على برنامجها النووي.

واختتم، قائلا إن إسرائيل والولايات المتحدة، في حالة أي مواجهة عسكرية مقبلة مع إيران، لن تملكا عنصر "الحرب الخاطفة" المفاجئ، بعد أن "كشفتا عن أوراقهما" و"أظهرتا ما لديهما".

يشار إلى أنه في 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بالسعي سرا لامتلاك سلاح نووي، حيث استهدفت الضربات الجوية منشآت نووية وقادة عسكريين وقواعد جوية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين.

ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالهجوم، فيما نفذت الولايات المتحدة ضربة محدودة على المواقع النووية الإيرانية في 22 يونيو.

وردت طهران بضرب قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، مؤكدة أنها "لا تنوي مزيدا من التصعيد".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف إطلاق النار الذي أنهى رسميا "حرب الـ12 يوماً" في 24 يونيو.
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